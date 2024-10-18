Россия работает над созданием истребителя шестого поколения МиГ-41, который будет летать со скоростью более 4 Махов и оснащен лазерным оружием и системой ЭМИ.

Россия продолжает разработку нового истребителя-перехватчика шестого поколения МиГ-41, который уже успел вызвать много вопросов и обсуждений на Западе. По словам журналистов The National Interest, этот проект может быть как технологическим прорывом, так и мечтой, которая никогда не воплотится в реальность. Разработка ведется в рамках программы ПАК ДП, и если верить источникам, самолет должен совершить первый полет уже в 2025 году. Однако многие эксперты относятся к этому крайне скептически.

Главной «фишкой» МиГ-41 должно стать не только его невероятная скорость — более 4 Махов, но и новейшие виды вооружений. Разработчики обещают оснастить самолет лазерным оружием, которое сможет уничтожать ракеты на подлете, а также уникальной системой, генерирующей электромагнитный импульс (ЭМИ). Это некинетическое оружие предназначено для того, чтобы вывести из строя электронику вражеского самолета, превратив его в бесполезную груду металла.

ЭМИ — один из самых амбициозных элементов проекта, так как на данный момент таких технологий нет ни в одной из действующих армий мира. Если система действительно заработает, то МиГ-41 станет серьезной угрозой для любой военной авиации.

Несмотря на обещания российских конструкторов, западные эксперты сдержанно реагируют на заявления о МиГ-41. Во-первых, многие сомневаются, что самолет сможет достичь заявленных скоростных характеристик и будет готов к первому полету в срок. Во-вторых, использование ЭМИ и лазеров требует мощных источников энергии и передовых технологий, которые пока что находятся в стадии разработки.