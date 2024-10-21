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MyDrivers: Xiaomi успешно «выпустила» первую в стране 3-нм SoC для смартфонов
Xiaomi сделала важный шаг к созданию собственного чипа для смартфонов, успешно завершив проектирование 3-нм SoC.

Слухи о том, что Xiaomi разрабатывает собственный чип для смартфонов, давно циркулируют в технологических кругах. Наконец, компания достигла значительного прогресса, о чем сообщают китайские СМИ. В частности, MyDrivers опубликовало информацию о том, что Xiaomi успешно завершила проектирование первой в стране 3-нм системной интегральной схемы (SoC).

Объявление прозвучало от главного экономиста Пекинского муниципального бюро экономики и информационных технологий на государственной телевизионной сети BRTV. В видеообращении, опубликованном на платформе X (заблокирована в РФ), он подтвердил, что Xiaomi сделала шаг вперед в разработке собственных технологий. Однако о характеристиках нового чипа, таких как производительность CPU или GPU, пока не сообщается.

Процесс "tape-out" в кремниевом дизайне указывает на то, что проектирование завершено, и чип готов к отправке на производство. Это означает, что Xiaomi успешно преодолела критическую фазу разработки. Но важно понимать, что завершение проектирования не означает, что SoC готова к массовому производству или немедленному внедрению в смартфоны. После производства чипа, например, на заводах TSMC или Samsung, компании необходимо провести тестирование.

Если процент рабочих чипов окажется низким, Xiaomi придется внести изменения в производственный процесс или сам дизайн. Эти шаги могут занять время, и окончательная версия чипа может отличаться от первоначального проекта.

Разработка собственного чипа позволит Xiaomi не только снизить зависимость от сторонних производителей, но и улучшить интеграцию программного обеспечения и аппаратного обеспечения.

#смартфоны #xiaomi #технологии #чипы #soc
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