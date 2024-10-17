Пользователи твердотельных накопителей Western Digital (а также SanDisk) столкнулись в новой версии Windows 11 24H2 со сбоями, приводящими к BSOD. Причину проблемы видели в работе технологии Host Memory Buffer (HMB), которая используется для резервирования части оперативной памяти компьютера для использования в качестве кэш-памяти накопителя. Проблема действительно была связана с HMB, что подтверждается на официальном сайте SanDisk, где также опубликован список затронутых накопителей и инструкция по установке новой прошивки, которая должна решить проблему.
|Список затронутых накопителей Western Digital и SanDisk
|
Наименование модели
|
Обозначение модели начинается с
|
Новая версия прошивки
|
WD_BLACK SN770 NVMe SSD 2TB
|
WDBBDL0020BNC, WDS200T3X0E
|
731130WD
|
WD_BLACK SN770M NVMe SSD 2TB
|
WDBDNH0020BBK, WDS200T3X0G
|
731130WD
|
WD Blue SN580 NVMe SSD 2TB
|
WDBWMY0020BBL, WDS200T3B0E
|
281050WD
|
WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB
|
WDBS3F0020BNC, WDS200T4B0E
|
291020WD
|
SanDisk Extreme M.2 NVMe SSD 2TB
|
SDSSDX3N-2T00
|
731130WD
Загрузка новой прошивки и обновление выполняется посредством фирменного программного обеспечения Western Digital Dashboard. Ссылки на его загрузку также приводятся в официальном объявлении, есть онлайн версия установщика, подгружающая компоненты прямо во время установки, а также оффлайн версия весом около 111 мегабайт.
Компания отмечает, что пока прошивка устройства не обновлена, Windows 11 может препятствовать автоматическому обновлению до версии 24H2.