Проблема затронула пять моделей накопителей.

Пользователи твердотельных накопителей Western Digital (а также SanDisk) столкнулись в новой версии Windows 11 24H2 со сбоями, приводящими к BSOD. Причину проблемы видели в работе технологии Host Memory Buffer (HMB), которая используется для резервирования части оперативной памяти компьютера для использования в качестве кэш-памяти накопителя. Проблема действительно была связана с HMB, что подтверждается на официальном сайте SanDisk, где также опубликован список затронутых накопителей и инструкция по установке новой прошивки, которая должна решить проблему.

Список затронутых накопителей Western Digital и SanDisk Наименование модели Обозначение модели начинается с Новая версия прошивки WD_BLACK SN770 NVMe SSD 2TB WDBBDL0020BNC, WDS200T3X0E 731130WD WD_BLACK SN770M NVMe SSD 2TB WDBDNH0020BBK, WDS200T3X0G 731130WD WD Blue SN580 NVMe SSD 2TB WDBWMY0020BBL, WDS200T3B0E 281050WD WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB WDBS3F0020BNC, WDS200T4B0E 291020WD SanDisk Extreme M.2 NVMe SSD 2TB SDSSDX3N-2T00 731130WD



Загрузка новой прошивки и обновление выполняется посредством фирменного программного обеспечения Western Digital Dashboard. Ссылки на его загрузку также приводятся в официальном объявлении, есть онлайн версия установщика, подгружающая компоненты прямо во время установки, а также оффлайн версия весом около 111 мегабайт.

Компания отмечает, что пока прошивка устройства не обновлена, Windows 11 может препятствовать автоматическому обновлению до версии 24H2.