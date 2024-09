Сегодня стало известно о том, что Biostar совершенно неожиданно анонсировала продажи видеокарты Radeon RX 580 2048SP. Речь и графическом чипе на базе архитектуры Polaris, выход которого состоялся в 2017 году. Тогда за версию с 8 Гб видеопамяти просили 229 долларов, ну а сегодня производитель не пишет, сколько новинка вообще будет стоить. Скорее всего, на одном из складов обнаружились запасы графических чипов, поэтому было решено использовать их по назначению. Можно предположить, что спрос на такую видеокарту будет незначительным, поскольку впервые она вышла достаточно давно и уже растеряла былой потенциал.

И всё же, было бы любопытно узнать, на что вообще способна Radeon RX 580 в 2024 году, сравнив её с недорогими аналогами последних лет. К счастью, в сети есть любопытное тестирование, проведённое автором канала NJ Tech. Блогер взял несколько видеокарт, попытавшись определить их потенциал в актуальных играх. Кроме Radeon RX 580 в тесте участвовали GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1660 SUPER. Ниже вы можете найти несколько скриншотов, позволяющих сделать некоторые выводы.

Начнём с хороших новостей. Radeon RX 580 ещё способна справляться с новыми играми. Например, в Elden Ring: Shadow of the Erdtree она стабильно выдаёт выше 60 кадров в секунду, тогда как в шутерах и вовсе уходит выше 100 fps. Даже в Elden Ring: Shadow of the Erdtree она показывает себя довольно неплохо, а в целом годится для большинства игр в разрешении 1080р. В пользу такой видеокарты играет наличие 8 Гб памяти, ну а замедление прироста производительности между поколениями позволило Radeon RX 580 так долго оставаться в числе актуальных. И всё же, время старой видеокарты стремительно уходит. В Horizon Forbidden West и Black Myth: Wukong она набирает около 40 кадров в секунду, а настройки графики приходится сбрасывать до средневысоких.

Рекомендовать Radeon RX 580 можно только в том случае, если у вас критически не хватает наличных, а требования к играм ниже средних. Например, вас устраивает старая классика, ведь в этом случае видеокарта действительно сможет предложить приемлемое количество кадров в секунду. В тесте удалось выяснить, что GeForce GTX 1060 в играх оказывается немногим медленнее Radeon RX 580, но отставание незначительное. Стоит такая видеокарта на вторичном рынке немного дороже, что вызывает некоторое удивление. Так, Radeon RX 580 немного быстрее и имеет больше памяти, а значит дольше будет тянуть новые игры.

А вот покупать или нет бывшую в употреблении GeForce GTX 1660 SUPER, вы решайте самостоятельно. Как видите, за отлично сохранившийся экземпляр просят 17 тысяч рублей. Скорее всего, на Авито можно найти на несколько тысяч дешевле, но там вы покупаете видеокарту с рук, тогда как на ЯндексМаркете магазин даёт небольшую гарантию до 60 дней. Согласно описанию, видеокарта в отличном состоянии и прошла полное обслуживание. Стоит она ощутимо дороже Radeon RX 580, но в играх оказывается на 10-30% быстрее. Таким образом в зависимости от того, какие игры вы предпочитаете, логика в переплате может быть выше или ниже. За новую GeForce GTX 1660 SUPER просят 22 тысячи. В этом случае отпадают любые сомнения относительно покупки видеокарты с рук, а значит можно рассчитывать на полноценную гарантию. К сожалению, GeForce GTX 1660 SUPER далека от идеала и во многих играх не способна обеспечить стабильные 60 кадров в секунду на высоких настройках графики.

Пожалуй, если вам хочется купить не самую дорогую видеокарту, которая будет относительно неплохо справляться с новыми играми, то можно обратить внимание на GeForce RTX 3050. Она имеет 8 Гб памяти, отличается низким потреблением энергии и неплохо показывает себя в играх. Ничего дешевле с аналогичной производительностью встретить не выйдет, ведь не так давно NVIDIA прекратила выпуск GeForce GTX 1660 SUPER. Сегодня распродаются остатки на складах, поэтому уже совсем скоро в сегменте до 25 тысяч останется только GeForce RTX 3050. Среди сильных сторон этой видеокарты значится технология масштабирования, которая за счёт снижения качества графики способна обеспечить прирост быстродействия на 50%.

Ну а из новых, но не самых дорогих, вы можете купить Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060. По скоростным характеристикам обе равны, но вторая предлагает лучшую энергоэффективность. Видеокарты поддерживают трассировку лучей, но тесты доказывают, что попытки задействовать эту технологию приводят к сильным просадкам фрамрейта. GeForce RTX 4060 предлагает более впечатляющую технологию масштабирования, но в целом влияние DLSS 3.0 на графику такое же сильное, как и у FSR 3.0. Именно поэтому можно назвать видеокарты равными и рекомендовать в том случае, если вам нужна максимальная графики в 1080р. Для более высоких разрешений придётся потратиться, ведь там действуют другие требования к комплектующим. Пока же мы выяснили, что Radeon RX 580 способна справляться с самыми новыми играми, но делает это с каждым годом всё хуже. Длительная эксплуатация исключена, но стоит такая видеокарта на вторичном рынке недорого, поэтому подходит к тем, кто испытывает временные трудности с наличными.