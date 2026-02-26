Издание WCCFTech раскрыло причину утечек Galaxy S26 Ultra. Дистрибьюторы намеренно допустили попадание нового смартфона на серый рынок, в ответ на давление со стороны мобильного подразделения Samsung.

За несколько дней до Galaxy Unpacked в сеть попали не только рендеры, а полноценные обзоры работающего Galaxy S26 Ultra. Выяснилось, что это не случайность, а спланированный ответ дистрибьюторов на политику южнокорейского гиганта.

По данным инсайдера Шрёдингера (Schrodinger), подразделение Samsung MX (Mobile eXperience), которое занимается мобильными устройствами, оказалось под серьезным давлением со стороны полупроводникового подразделения DS (Device Solutions). Последнее отказалось заключать долгосрочный контракт на поставку LPDDR5X для серии Galaxy S26, предпочтя продавать память на открытом рынке по более высоким ценам.

Может быть интересно

Фото - WCCFTech

Чтобы компенсировать падение прибыли, MX решило урезать маржу дистрибьюторов и активнее продвигать прямые продажи потребителям. Дистрибьюторы, особенно в Дубае, ответили «стратегической халатностью» — они проигнорировали сроки эмбарго и допустили попадание устройств на серый рынок. В результате техноблогер Сахил Карул (Sahil Karoul) приобрел розничный экземпляр Galaxy S26 Ultra за 3300 долларов и опубликовал фото (можете посмотреть в нашем предыдущем материале , т.к. из всех постов в соцсети Х блогера попросили фото и видео удалить), включая демонстрацию функции Privacy Display и подтверждение отсутствия Bluetooth в S Pen.

Samsung предвидела такой сценарий и заблокировала функцию Proactive AI на ранних партиях до официального старта мероприятия. Но это не спасло ситуацию — интрига была раскрыта. Дополнительный удар нанесло решение MX закупать около 50% памяти LPDDR5X для первых партий у Micron, а не у собственного подразделения DS. Объемы будущих поставок пока не определены, и статус «первого поставщика» фактически отсутствует.