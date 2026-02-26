Инженеры Ульяновского автомобильного завода провели полную калибровку работы двигателя в условиях очень низких температур.

УАЗ «Патриот» с двигателем мощностью 136 лошадиных сил успешно прошел испытания при температуре -30 °C. Подробности калибровочных тестов в зимних условиях сообщил Telegram-канал «УАЗ Сегодня». Ульяновский автомобильный завод назвал эти испытания ключевой фазой подготовки к серийному производству новой линейки внедорожника. Источник изображения: Telegram-канал «УАЗ Сегодня» / UAZ_TodayВнедорожник «Патриот» оснащён 2,0-литровым турбомотором Sollers-550010, который изготавливается на предприятии «Соллерс» в Елабуге по лицензии китайской компании JAC, напоминает портал www1.ru. Во время испытаний в суровых условиях в первую очередь необходимо было протестировать возможность стабильной работы систем управления двигателем.

Инженеры завода заявили, что даже при температуре -30 °C силовой агрегат уверенно заводился. Также специалисты проверили готовность к эксплуатации при низких температурах особенно чувствительны к холодам компоненты системы питания дизельного двигателя. Сбоев или критических неполадок в турбокомпрессоре, каталитическом нейтрализаторе и сажевом фильтре замечено не было.

УАЗ «Патриот» разработан специально для эксплуатации в самых разных климатических условиях. При этом, автомобиль сохраняет все преимущества первоклассного полноприводного автомобиля, способного преодолевать самые труднопроходимые участки страны: исключительная проходимость, прочная конструкция рамы и высокий дорожный просвет. Прочная продольная рама защищает кузов от ударов и нагрузок, возникающих при движении по бездорожью. Такая конструкция продлевает срок службы автомобиля даже в самых суровых условиях эксплуатации.

Особое внимание уделялось проверке работы электронного оборудования при отрицательных температурах. Следующий этап испытаний будет заключаться в так называемых ресурсных тестах: исследованиях работоспособности механизмов в режиме реальной эксплуатации. Автомобиль должен будет без проблем преодолеть 100 000 километров. Только потом внедорожник запустят в серийное производство.