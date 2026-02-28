Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В Минздраве допустили возможность создания заменяющей занятия в спортзале таблетки
РИА Новости сообщает, что главный ревматолог Минздрава РФ Александр Лила допустил появление таблетки, имитирующей эффект от занятий спортом.

Директор Института ревматологии имени Насоновой Александр Лила рассказал о разработках, которые могут перевернуть представление о тренировках. Ученые ищут способ заставить организм думать, что он занимается спортом, не делая ни малейших реальных движений.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Во время сокращения мышцы выделяют особые вещества — миокины. Они запускают цепочку полезных процессов: сжигание жира, укрепление костей, улучшение обмена веществ. Вопрос в том, можно ли воспроизвести этот эффект фармакологически.

Лила пояснил: теоретически такая таблетка возможна. При ее приеме в организме должны активироваться все те же механизмы, что и после часа бега или работы с железом в фитнес-клубе. Название у препарата уже рабочее — «физическая нагрузка».

До появления лекарства в аптеках пока далеко. Исследования на эту тему ведутся, но когда появятся готовые образцы — неясно.

#риа новости #таблетка #минздрав рф #александр лила
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
5
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
2
Банк Stifel спрогнозировал падение биткоина до 38 тысяч долларов на основе 15-летней трендовой линии
2
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
8
На фоне запуска серии Galaxy S26 бренд Poco рекомендует дождаться более умных смартфонов
+
WCCFTech: Дистрибьюторы допустили утечку Galaxy S26 Ultra в ответ на политику Samsung
+
Удачливый покупатель приобрёл возвратные поддоны Amazon за $100 и получил в коробке 40 модулей DDR5
+
Астрономы обнаружили в центре Млечного пути загадочные структуры
+
Samsung анонсировала смартфоны Galaxy S26 с почти единственным новшеством в виде выросших цен
1
В NJ Tech сравнили RX 5700 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в популярных играх
3
PCGH протестировали более 20 видеокарт от GTX 980 Ti до RTX 5090 в Resident Evil Requiem
1
УАЗ «Патриот» с новым 2.0-литровым турбомотором успешно завершил зимние калибровочные испытания
6
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
1
Nvidia экстренно отозвала графический драйвер GeForce Game Ready Driver 595.59
+
Пользователь купил блоки питания в десять раз дешевле их реальной цены из-за ошибки продавца
9
Графический драйвер Nvidia 595.59 WHQL нарушил работу видеокарт и был отозван
5
Micron представила память GDDR7 объемом 24 Гбит с пропускной способностью 36 Гбит/с
+
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 2070 Super в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх
2
Телефонные мошенники всё чаще просят назвать последние цифры своего номера вместо кодов из SMS
+
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 3070 и RTX 5060 в ряде популярных игр
+

Популярные статьи

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
39
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
30
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
7
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
+

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
01:12
Не затягивайте...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Никита Абсалямов
01:12
Лечитесь...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
artemuss1990
00:52
Ага и все бракованное небось
Американец заплатил $100 за паллету с возвращенными товарами и нашел 40 модулей DDR5 на $7000
samweb86
23:46
Собственно, почему вы ограничиваетесь юзерами 12-13900, когда в тесте полно других процов? До крайности странная логика. Может вообще тесты не проводить, пока у кого-то не зачешется проц сменить?
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
Leonator
23:33
Материнка Asus Z790 Maximus Apex. Вот интересно, официальный релиз биоса будет? Я б тоже пощупал. Какая ирония, вторая система у меня на Асроке, который открестился от этой серии.
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
Leonator
23:27
Ну Асус, справедливости ради, стал тем Асусом, который мы знаем, с Pentium MMX примерно. До того - "одна из". И взлет популярности пришелся на м/п на i440BX, и эту фирму стали узнавать во всем мире (п...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Bamboliny
23:09
(продолжение) Даже в википедии вот совершенно правильно написано в статье об ATX: "ATX is a motherboard and power supply form factor and configuration specification developed by Intel. It aimed to imp...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Bamboliny
23:09
Еперный театр, так, оказывается, вы вообще не понимаете что такое "стандарт". Итак, по порядку. По вашей ссылке - обыкновенное техническое руководство, которое выдается на конкретное изделие или на се...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
lighteon
22:49
Ну, задонатьте мне на номер "911" на адекватную клавиатуру, разрешаю :D
Nvidia GeForce 3 отмечает 25-летие – это первая потребительская видеокарта с поддержкой шейдеров
randomXP
22:45
Это если говорить о статичной картинке, а вот когда идет рендеринг в игре в нативном 4К - и рядом стоит моник с FHD, где рендерится эта же сцена - разница ощутима еще как - детализация лучше, меньше "...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter