РИА Новости сообщает, что главный ревматолог Минздрава РФ Александр Лила допустил появление таблетки, имитирующей эффект от занятий спортом.

Директор Института ревматологии имени Насоновой Александр Лила рассказал о разработках, которые могут перевернуть представление о тренировках. Ученые ищут способ заставить организм думать, что он занимается спортом, не делая ни малейших реальных движений.

Во время сокращения мышцы выделяют особые вещества — миокины. Они запускают цепочку полезных процессов: сжигание жира, укрепление костей, улучшение обмена веществ. Вопрос в том, можно ли воспроизвести этот эффект фармакологически.

Лила пояснил: теоретически такая таблетка возможна. При ее приеме в организме должны активироваться все те же механизмы, что и после часа бега или работы с железом в фитнес-клубе. Название у препарата уже рабочее — «физическая нагрузка».

До появления лекарства в аптеках пока далеко. Исследования на эту тему ведутся, но когда появятся готовые образцы — неясно.