Пользователь не собирается возвращать товар обратно

Истории, когда продавец по ошибке присылает покупателю больше единиц товара, чем тот заказывал, достаточно распространены в сети Интернет — свежим случаем поделился участник платформы Reddit под ником AccomplishedFan8690.

Источник фото: AccomplishedFan8690/Reddit

По словам пользователя, на торговой площадке он приобрёл один набор оперативной памяти Corsair Vengeance DDR5-6000 объёмом 32 ГБ, заплатив за него 300 долларов, но после получения посылки и её распаковки с удивлением обнаружил, что в ней находится целых десять комплектов ОЗУ.

В комментариях участники платформы Reddit отмечают, что это могло произойти по ошибке сотрудника площадки, который неверно истолковал обозначение единицы товара в заказе. Судя по всему, удачливый покупатель не собирается отправлять полученную посылку обратно, тем более что цены на данные комплекты выросли ещё больше и на текущий момент начинаются от 400 долларов США за один набор.