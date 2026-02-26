Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
Пользователь не собирается возвращать товар обратно

Истории, когда продавец по ошибке присылает покупателю больше единиц товара, чем тот заказывал, достаточно распространены в сети Интернет — свежим случаем поделился участник платформы Reddit под ником AccomplishedFan8690.

Может быть интересно

Источник фото: AccomplishedFan8690/Reddit

По словам пользователя, на торговой площадке он приобрёл один набор оперативной памяти Corsair Vengeance DDR5-6000 объёмом 32 ГБ, заплатив за него 300 долларов, но после получения посылки и её распаковки с удивлением обнаружил, что в ней находится целых десять комплектов ОЗУ.

В комментариях участники платформы Reddit отмечают, что это могло произойти по ошибке сотрудника площадки, который неверно истолковал обозначение единицы товара в заказе. Судя по всему, удачливый покупатель не собирается отправлять полученную посылку обратно, тем более что цены на данные комплекты выросли ещё больше и на текущий момент начинаются от 400 долларов США за один набор.

#ddr5
Источник: reddit.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
5
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
3
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
2
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
Китайский производитель CXMT продаёт память DDR4 в два раза дешевле южнокорейских компаний
+
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
5
Моддеры и разработчики OptiScaler работают над совместимостью FSR 4 и API Vulkan через «мост» DX12
+
В Южной Корее Мужчина проник в магазин и забрал три видеокарты общей стоимостью $14 000
+
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
+
Основатель бренда Xbox предсказывает закрытие игрового подразделения в Microsoft
+
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
2
Владелец матплаты MSI пожаловался на повреждённые контакты и крышку Asus после ремонта по гарантии
+
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
1
Первый зампред «Сбера»: В гонку фундаментальных моделей ИИ новым игрокам входить уже бессмысленно
1
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
19
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
16
Компания Nothing продемонстрировала новый дизайн своего бюджетного смартфона Phone 4a
1
Консоли ROG Ally, Ally X и Legion Go больше не будут получать обновления драйверов
2
Игровой монитор LG UltraGear 52G930B диагональю 52 дюйма стал доступен для предзаказа в США
+

Популярные статьи

Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
154
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
23
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
3
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
16
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1

Сейчас обсуждают

Dentarg
09:20
Для не особо шарящих домашних поваров поясню: шаурма - универсальный индикатор инфляции, включающий как разные продукты (мясо, овощи), так и аренду, зарплату, налоги и всё, что связано с ведением бизн...
Газета.ru: Россиян предупредили о подорожании шаурмы до 320 рублей
Антон Филимонов
09:19
Норм цены обновиться были до сентября, я взял 5070т за 77к в августе, после уже не было смысла, деальные момент был в июне..ценики были самые адекватные
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Антон Филимонов
09:14
Ну я свои 64Гига брал в начале 2025 на НГ за 26к и очень доволен)
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Антон Филимонов
09:13
Ну если ты купил Интел сейчас в 2026 за 200+....тебя даже слушать смешно. Даже заграницей Интел продается весь в шт. как средненький проц у АМД, а с 9000 АМД брать ИТнтел - это лютый неадекваатный фан...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Wanderen
09:12
Если говорить о себе, то случись что то непредвиденное ( типы были у меня компы и тут раз и не стало ни чего) ТО, взял бы не более чем сборка на 5600/12400ф+16гб ДДР4 (2х8гб 3200гц 16т)+ВК5060 пс .. а...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
tunderklep
09:09
Они думают таким образом станут ближе к Богу, не подозревая что копают в обратном направлении...
Саграда Фамилия стала самой высокой церковью в мире спустя 144 года строительства
tunderklep
09:06
"Молодец". Несбалансированная сборка более эффектно горит - с более мощным БП вышедший из строя может забрать все остальное, т.к. защита БП на более высокий ток рассчитана. Плюс неэффективный режим ра...
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
TM1
08:57
и зачем? Не нужно - отпочкуйте в отдельную компанию и продайте в рабство арабам. Так у сотрудников будет хоть шанс.
Создатель Xbox: задача Аши Шармы – плавно закрыть игровое подразделение Microsoft в угоду ИИ
corsi
08:53
Объединенный блок камер смотрится хуже, чем было - на мой взгляд. Свой 23 ультра на этот точно менять не буду.
Samsung анонсировала смартфоны Galaxy S26 с почти единственным новшеством в виде выросших цен
TM1
08:51
Посмотрел я статью на форбс по ссылке. Ну и продажный же этот сбер. Сперва обоазование в стране разваливали, теперь индусов завозят с "международным сертификатом" подешевле. Когда же будет защитный н...
Первый зампред «Сбера»: В гонку фундаментальных моделей ИИ новым игрокам входить уже бессмысленно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter