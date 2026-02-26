Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает сравнивать возможности видеокарт предыдущих поколений — в своём свежем видео он протестировал видеоадаптеры Radeon RX 5700 XT 8 ГБ и GeForce RTX 3060 12 ГБ, работавшие совместно с процессором AMD Ryzen 9 7900X и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5-6200 CL30.
Тестируемый ПК, работавший под управлением ОС Windows 11 Pro 25H2, в разрешении 1080p смог обеспечить следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- The Outer Worlds 2 (высокое качество графики, TAA): RX 5700 XT – 50 fps/45 fps, RTX 3060 – 45 fps/37 fps
- Silent Hill f (высокое качество, высокие настройки Lumen+SSR, TAA): RX 5700 XT – 68 fps/46 fps, RTX 3060 – 63 fps/40 fps
- Battlefield 6 (высокое качество, TAA): RX 5700 XT – 88 fps/64 fps, RTX 3060 – 84 fps/59 fps
- Red Dead Redemption 2 (максимальное качество, высокие настройки TAA): RX 5700 XT – 65 fps/55 fps, RTX 3060 – 62 fps/53 fps
- Counter-Strike 2 (среднее качество, MSAA 2x, FSR выкл.): RX 5700 XT – 362 fps/169 fps, RTX 3060 – 355 fps/126 fps
- PUBG: Battlegrounds (среднее качество, Ultra VD): RX 5700 XT – 219 fps/183 fps, RTX 3060 – 216 fps/177 fps
- Helldivers 2 (качество Ultra): RX 5700 XT – 67 fps/63 fps, RTX 3060 – 75 fps/70 fps
- Alan Wake 2 (среднее качество, FSR/DLSS Native): RX 5700 XT – 47 fps/31 fps, RTX 3060 – 52 fps/45 fps
- Nioh 3 (очень высокое качество, FSR 3.1 Native): RX 5700 XT – 45 fps/38 fps, RTX 3060 – 49 fps/40 fps
- Where Winds Meet (DX11, качество Ultra): RX 5700 XT – 70 fps/63 fps, RTX 3060 – 75 fps/68 fps
- Marvel Rivals (среднее качество): RX 5700 XT – 72 fps/56 fps, RTX 3060 – 76 fps/55 fps
- Warframe (высокое качество, SMAA): RX 5700 XT – 119 fps/95 fps, RTX 3060 – 125 fps/99 fps
- ARC Raiders (качество Epic, RTGI Static, TAA): RX 5700 XT – 74 fps/67 fps, RTX 3060 – 75 fps/66 fps
В целом, силы Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 3060 12 ГБ оказались примерно равны — видеокарта AMD лидировала в 6 из 13 игр (от 1 до 11 %), тогда как модель Nvidia была быстрее в 7 из них (от 1 до 12 %). При этом оба видеоадаптера обеспечивают достаточно высокие показатели средней частоты кадров, позволяя геймерам переждать нестабильную ситуацию на рынке.
