В предыдущих частях этой статьи мы провели unboxing (ссылка) материнской платы MAG Z590 TORPEDO от компании MSI, рассмотрели доступные настройки BIOS (ссылка) и провели тестирование материнской платы (ссылка) с народным процессором Intel 10-го поколения. В этой части будут рассмотрены некоторые неожиданные особенности платы и подведены итоги обзора. Читателя ожидает сюрприз.

Третья часть обзора материнской платы закончилась обзором сетевых контроллеров и обвинением производителя в их неработоспособности. К моему великому сожалению, виновником состояния "зомби", в которое попадало сетевое оборудование, стала не материнская плата. Приношу искренние извинения компании MSI за эту часть "проблем". Виновника состояния "зомби" мы обсудим чуть позже, а пока здесь я должен заметить, что кроме сетевой части, есть другие особенности платы, требующие упоминания.





1.6V на SA

Как оказалось уже после написания третьей части обзора, материнская плата очень сильно завышала напряжения на некоторые "узлы" центрального процессора. Обнаружилось это не сразу, а только после установки на плату процессора 11-ого поколения с разблокированным множителем.

На приведённом скриншоте можно заметить, что при включении XMP профиля памяти, плата в режиме Auto устанавливает 1.400 вольт на контроллер памяти и 1.600 вольт на SA ! 1.6V на SA !

Считать ли это поведение недостатком ? Я думаю, что да. При попытке выставить человеческие напряжения на контроллере памяти и SA и включённом режиме XMP плата отказывалась стартовать, в то время как на других платах, я мог спокойно использовать режим XMP с ручными напряжениями на контроллере памяти и SA. Оставим этот вопрос на совести разработчиков MSI. Возможно, им виднее, как должно работать их оборудование. Я решил, от греха подальше, продать эту плату, потому что меня не устраивало такое положение дел.

Сетевые Проблемы

Причиной сетевых проблем в третьей части обзора стали ограничения на стороне интернет провайдера. Скорее всего, либо маршрутизаторы провайдера не справляются с нагрузкой, либо они намеренно считают большое количество пинг пакетов (ICMP Ping) атакой и блокируют "атакующего", желающего пропинговать список серверов в компьютерных играх.

К счастью, я смог найти способ частичного обхода этой блокировки, а точнее, удалось минимизировать потери в данном случае. Этот способ неприятен, очень не удобен, но как временная мера до смены провайдера услуги доступа в сеть Интернет этот способ годится и может быть полезным в будущем каждому пользователю, попавшему в подобную ситуацию.

Не знаю про все игровые сервисы, но в сервисе Steam есть настройка, позволяющая ограничить количество пакетов, отправляемых при пинговании игровых серверов при просмотре списка игровых серверов в лаунчере игры и встроенном обозревателе серверов Steam. Настройка находится в следующем месте:

Steam → Settings → In-Game → Server Browser Pings / Minute

Методом тыка нужно найти то значение количества пакетов в минуту, которое не блокирует ваш ISP (Internet Service Provider).





На минимальной скорости 250 ppm (packets per minute), что на самом деле составляет примерно 4 pps (packets per second), мне удалось загрузить полный список серверов для игры Arma 3. Это заняло очень много времени, но для меня это – победа над провайдером Пчелайн, который я теперь также не рекомендую к использованию.

Кроме ограничения пинг пакетов, Пчелайн также был замечен мною в ограничении количества UDP пакетов при работе торрент-о-качалки. Сначала, я думал, что мне показалось, но приглядевшись я понял, что при росте скорости скачивания, скорость отдачи торрентов уменьшалась, и наоборот. Для чистоты эксперимента, скачивание производилось на один диск, а раздача происходила с другого диска. Кроме скачивания и раздачи на диски не было абсолютно никакой нагрузки, операционная система стояла на отдельном диске. Будьте бдительны. Современный Пчелайн уже не тот, каким он был несколько лет назад.

Итоги

Думаю, что на этом можно поставить точку в обзоре материнской платы MAG Z590 TORPEDO от компании MSI. Подведём итоги.

Материнская плата показала хорошую производительность в синтетических тестах. В частности, при работе с оперативной памятью плате удалось быть быстрее хорошей материнской платы ASUS на чипсете Z490, а это говорит о том, что в компьютерных играх, чувствительных к задержкам при обращении к ОЗУ, плата должна показать достойные уважения результаты.

Плата предоставляет два встроенных сетевых контроллера производства компании Intel. Для некоторых пользователей это может стать преимуществом.

С одной стороны, плата имеет обширные настройки BIOS, но с другой стороны, имеются некоторые досадные недостатки в этом же BIOS. Например, работа с профилями XMP вызывает множество вопросов и на это стоит обращать внимание, если вы часто используете их.

Плата устанавливает завышенные напряжения на процессор в режиме Auto. Если вы часто пользуетесь автоматическим режимом, эта особенность может стать ложкой дёгтя в бочке мёда.

В целом, материнская плата получилась интересной и необычной, но, честно говоря, для себя я решил поискать, что-то более подходящее.

Желаю всем добра, хорошего пинга и 0.0% потерь сетевых пакетов.