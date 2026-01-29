В Колумбии обнаружены останки возрастом 5500 лет с древнейшим штаммом сифилиса (Treponema pallidum). Открытие отодвигает историю болезни на 3000 лет в прошлое, меняя представления о её происхождении и эволюции в Америке.

Анализ найденных в Колумбии человеческих останков возрастом 5500 лет, привел к важному открытию в области палеогеномики и истории медицины. Исследователи обнаружили в костях древнего охотника-собирателя, древнейший штамм бактерии Treponema pallidum – возбудителя сифилиса. Реконструкция древнего генома показала, что это совершенно новая эволюционная линия, что делает данную находку старейшим генетическим свидетельством существования этого патогена.

Это фундаментальное научное открытие кардинально меняет устоявшиеся представления об истории заболевания. Проведённый статистический анализ ДНК указывает, что эта линия патогена отделилась от других известных форм примерно 13 700 лет назад. Таким образом, бактерия сифилиса сосуществовала с древними популяциями людей в Южной Америке как минимум на 3000 лет раньше, чем считалось ранее. Это ставит под сомнение прежние гипотезы о времени появления и путях распространения трепонемных инфекций в доколумбовой Америке.

Учёные полагают, что обнаруженный древний штамм, вероятно, является предковой формой возбудителя кожного заболевания «пинта» (pinta), которое было характерно для региона. Он генетически отличается от современных подвидов, вызывающих венерический сифилис, беджель и фрамбезию. Открытие указывает на более сложную эволюцию патогена и его долгую совместную эволюцию с человеком на американском континенте.

В итоге, открытие древнего сифилиса в Колумбии открывает новые вопросы в эпидемиологии и антропологии. Оно доказывает, что разнообразие трепонемных инфекций в древности было значительным, а их взаимодействие с человеком имеет гораздо более глубокие эволюционные корни.