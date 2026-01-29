Переговоры находятся на ранней стадии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, чьи слова приводит издание The Telegraph, подтвердил, что его правительство ведёт переговоры с Францией и Великобританией о защите с помощью ядерного оружия. Великобритания и Франция являются единственными в Европе странами, обладающими скромным, но боеспособным ядерным арсеналом. Межконтинентальная баллистическая ракета Франции M51

(Источник изображения: компания Ariane Group)Шведский премьер подчеркнул, что переговоры находятся на ранней стадии. Пока нет какой-либо конкретики или сроков заключения договорённостей. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармер также подтвердил The Telegraph обсуждение с шведскими властями возможности совместного ядерного сдерживания.

При этом Ульф Кристерссон отметил, что не видит необходимости размещать французское или британское ядерное оружие на территории страны. По крайней мере, в мирное время. Исходя из этих слов можно предположить, что возможное соглашение между Швецией и Францией, Великобританией предусматривает лишь формальную договорённость о защите шведского суверенитета с помощью ядерного оружия этих европейских стран.

Стоит понимать, что Швеция, вступившая в 2024 году в НАТО, итак обладает подобным механизмом гарантий безопасности от США. Американский «ядерный зонтик» представляет собой основополагающий элемент системы безопасности НАТО.