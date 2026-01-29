Дизайн премиальных аппаратов Samsung 2026 года не слишком отличается от прошлогодних моделей

Анонс смартфонов серии Samsung Galaxy S26 может случиться уже в феврале, а до тех пор продолжают появляться утечки информации относительно этих устройств. На этот раз инсайдер Эван Бласс опубликовал изображения чехлов стороннего производителя.

Изображение: Эван Бласс в X

Судя по чехлам и защитным плёнкам производства компании UAG для всех трёх моделей Galaxy S26, главным изменением дизайна станет вертикальный блок камер с тремя объективами. Такого дизайна нет в аппаратах серии Galaxy S25, но он имеется в составе складного смартфона Galaxy Z Fold 7.

Изображение: Эван Бласс в X

Аппараты нового поколения показаны в белых цветовых вариантах в чехлах с магнитами для беспроводных зарядных устройств с поддержкой стандарта Qi2. Модель Ultra обладает четырьмя задними камерами и изгибом наверху для установки стилуса S Pen.

Изображение: Эван Бласс в X

Сама Samsung тоже будет выпускать фирменные чехлы для этих смартфонов, о чём уже есть утечки. Производитель может представить беспроводную зарядную панель Qi2 мощностью 25 Вт.

Чуть ранее известный инсайдер Ice Universe в X/Twitter опубликовал утверждение о том, что фотографии неба с основной камеры Galaxy S26 Ultra с разрешением 200 Мп содержат меньше полос и шума по сравнению со снимками с Galaxy S25 Ultra.