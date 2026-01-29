Более раннее заявление AMD подверглось проверке.

Эксперты YouTube-канала Hardware Unboxed не только сравнили игровую производительность новейшего Ryzen 7 9850X3D с его конкурентами и предшественниками, но и проверили утверждение AMD относительно того, что новинка может работать даже с дешёвыми модулями оперативной памяти DDR5, обеспечивая практически те же показатели fps, что и с более дорогими и быстрыми наборами ОЗУ.

Источник фото: G.Skill

Тестирование проводилось с модулями оперативной памяти в конфигурациях DDR5-6000 CL30 и DDR5-4800 CL40. В трёх из шести протестированных игр в разрешении 1080p с настройками графики Medium/Ultra разницы в производительности Ryzen 7 9850X3D с DDR5-6000 и DDR5-4800 практически не было, в частности в Tom Clancy's Rainbow Six Siege X преимущество более быстрого набора ОЗУ составило всего 0.1-0.3 %, в Marvel Rivals — 0-0.3 %, а в Counter-Strike 2 — 0.3-0.4 %.

В Horizon Zero Dawn Remastered отрыв в пользу DDR5-6000 чуть выше, составляя 3.2-4 %, тогда как в Warhammer 40000: Space Marine 2 и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ситуация неоднозначная — при использовании настроек Ultra соблюдался паритет, в то время как в режиме Medium более быстрая память обеспечила для Ryzen 7 9850X3D увеличение fps в соответствующих играх на 1.3 и 3.5 %.

Интересно, что модели Intel демонстрируют более высокую потерю производительности при использовании модулей DDR5-4800, что может объясняться наличием у Ryzen 7 9850X3D кэш-памяти 3D V-Cache.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

В тесте эксперта Der8auer, который он провёл с использованием модулей оперативной памяти DDR5-4800 CL40 и DDR5-6000 CL28, разница относительно средней частоты кадров в Cyberpunk 2077 в разрешении 1440p с настройками Ultra составила 1.6 % в пользу более быстрого набора ОЗУ, а показатель 1% low продемонстрировал преимущество в 6.6 %.

Источник фото: Der8auer/YouTube

В целом, разница в игровой производительности Ryzen 7 9850X3D с модулями оперативной памяти DDR5-6000 и DDR5-4800 не слишком велика, что позволит сэкономить определённую сумму в условиях неблагоприятной ситуации на рынке памяти.

