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Внутреннее ядро Земли остановило вращение и, возможно, повернуло в обратную сторону - считают учёные

Китайские ученые из Пекинского университета заявили, что внутреннее ядро Земли перестало вращаться в том же направлении, что и сама планета, и, вероятно, даже начало вращаться в обратную сторону
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Внутренний мир Земли - весьма удивительное и загадочное место, и возможно, теперь ученые раскрыли его новый странный секрет. Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в журнале Nature Geoscience, вращение внутреннего ядра Земли, возможно, недавно приостановилось и может измениться на противоположное

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Согласно результатам нового исследования, внутреннее ядро Земли недавно, перестало вращаться относительно поверхности нашей планеты в рамках 70-летнего цикла. Репродукция внутренней структуры Земного шара.  Journal Intereting Engineering / Nature Geoscience / Depositphotos.

Для того, чтобы увидеть, что именно происходит в центре Земли, необходимо преодолеть тысячи километров горных пород. Сегодня это практически не выполнимая задача. Поэтому ученым приходится изучать строение нашей планеты косвенными методами, например, измеряя изменения магнитного поля, изучая свойства древних кристаллов или наблюдая за тем, как сейсмические волны от землетрясений распространяются в земной коре, подкорковой литосфере и в мантии Земли. Благодаря подобным исследованиям геологи получили возможность узнать новые подробности о строении Земли, включая предположение, о том, что земное ядро может состоять из твердожидкой металлической смеси, или так называемой "суперионной" материи.

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Теперь новое исследование пришло к удивительному выводу - внутреннее ядро перестало вращаться относительно поверхности Земли примерно в 2009 году. Дело в том, что внутреннее ядро представляет собой более или менее твердый металлический шар, плавающий в жидком внешнем ядре, поэтому его вращение не обязательно связано с движением остальных частей планеты.

Специалисты из Пекинского университета проанализировали сейсмические волны от землетрясений, прошедших через внутреннее ядро за последние 60 лет, изучая изменения в структурах волн и времени их распространения. Любопытно, что в течение нескольких десятилетий время прохождения этих волн менялось определенным образом, но примерно после 2009 года эти колебания практически исчезли. Время прохождения волн осталось неизменным, что, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что вращение ядра "приостановилось".

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We will never reach the centre of the Earth. Conditions are so harsh - 6,000 degrees Celsius and 3.5 million atmospheres - that not even an attempt will be made. Perhaps it will forever remain a mystery. The more data we get, the more confusing things become. We face more and more difficulties, and the more we do to solve them, the less we understand.  Journal Intereting Engineering.

Впрочем, это не означает, что ядро земли совсем остановилось - просто в данный момент вращение ядра можно сказать синхронизировано с вращением на поверхности. В разные периоды ядро может вращаться быстрее или отставать относительно других частей Земли. Со временем эта разница накапливается, в результате чего ядро смещается относительно поверхности на несколько десятков километров в год.

Более того, ученые считают, что теперь ядро вращается в противоположном направлении. Но опять же, это не совсем так - из-за того, что ядро сильно замедлило свое вращение относительно поверхности (которое, напомним, тоже вращается) создается впечатление что оно дрейфует в обратном направлении. 

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По мнению исследователей, все это является частью 70-летнего цикла. Авторы нового проекта утверждают, что нашли доказательства того, что предыдущий "разворот ядра" случился в начале 1970-х годов. Ученые указывают, что эти процессы коррелируют с изменениями в геофизических наблюдениях на поверхности Земли, таких как магнитное поле и продолжительность дня. Они утверждают, что изменение вращения внутреннего ядра сокращает продолжительность дня на доли миллисекунды в год, а также оказывает небольшое влияние на магнитное поле Земли, что, впрочем, никак не отражается на земной жизни.

Конкурирующие теории

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Некоторые ученые не согласны с выводами нового исследования. "Скорее всего, все эти математические модели некорректны, потому что они объясняют наблюдаемые данные, но не соответствуют им", - рассказывает AFP Хрвое Ткалчич, ученый-геофизик из Австралийского национального университета. " Таким образом, геофизическое сообщество расходится во мнениях относительно этого вывода, и этот вопрос остается открытым".

Ключевой момент: Ядро Земли вращается почти с той же скоростью, что и остальная часть планеты. Так было в прошлом, и так происходит сейчас. Оно вращается с той же скоростью в пределах погрешности в 0,001%! Но даже в исследовательской работе есть некоторые противоречия. Journal Intereting Engineering.

 Джон Видейл, сейсмолог американского происхождения, специализирующийся анализе сейсмограмм и изучении особенностей строения Земли, считает, что могут быть и другие толкования полученных сданных. "Изменения, которые они заметили, вполне обоснованы, хотя то, что происходит на самом деле, не так однозначно", - сказал доктор Видейл в интервью WSJ. " Они провели отличный анализ, и теория, которую они изложили в своих работах, вероятно, не хуже любой другой на данный момент. Однако существуют и другие конкурирующие концепции".

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Некоторые ученые допускают, что внутреннее ядро Земли меняет направление вращения через более короткие промежутки времени, а не через 70 лет, как описывают авторы данного исследования. Согласно этим гипотезам, на вращение внутреннего ядра может оказывать влияние поверхностная структура Земли, в частности, движение тектонических плит и/или океанических течений.

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И тем не менее, результаты этой работы открыли новые пути для изучения и понимания структуры земной поверхности. Научное сообщество планирует продолжить сбор данных и провести ряд новых экспериментов, обсуждая и изучая различные теории, связанные с этой непростой, но увлекательной темой.

 Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Источники и ссылки: Journal Intereting Engineering, Journal Newatlas, Journal Nature Geoscience, Journal Natureasia, The Wall Street Journal .

1. (https://www.nature.com/articles/s41561-022-01112-z)
2. (https://www.natureasia.com/en/research/highlight/14364)
3. (https://newatlas.com/science/earth-inner-core-stopped-spinning/)
4. (https://interestingengineering.com/science/earths-inner-core-rotation-paused-reversed)
5. (https://www.wsj.com/articles/earths-inner-core-may-be-reversing-its-rotation-study-finds-11674502308)

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