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Астрофизики выяснили, какой тип астероидов практически невозможно уничтожить

Уничтожить астероид, способный погубить жизнь на Земле, возможно далеко не всегда. Однако кое-что все-таки можно сделать
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Знаете ли вы, какого размера астероида было бы достаточно, чтобы уничтожить все живое на Земле? По мнению экспертов NASA, для этого достаточно космического камня диаметром всего 96 км. 

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По имеющимся данным,, астероиды шириной от нескольких сотен метров до нескольких километров могут просуществовать в поясе астероидов несколько сотен тысячелетий в силу агрессивной "бомбардировки" внешней среды. Однако согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS), Итокава образовалась более 4,2 миллиарда лет назад... и просуществовала все это время! Астероиды в виде груды обломков похожи на гигантские космические подушки, способные выдержать мощнейшие удары. Сможем ли мы использовать эти знания в своих интересах, чтобы защитить нашу планету от несущегося к ней астероида из груды обломков? Journal Proceedings of the National Academy of Sciences. Journal Interesting Engineering.

Поэтому, чтобы сохранить нашу планету в безопасности, крайне важно исследовать различные типы космических объектов и разработать соответствующие стратегии на случай, если какой-либо из них окажется на пути столкновения с нашей планетой. Однако для изучения космических обломков или астероидов ученым необходимы образцы. 

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В 2005 году японская космическая капсула "Хаябуса" доставила на Землю частицы пыли астероида под названием Итокава ((25143). Исследователи из Университета Кертина в Австралии провели анализ трех образцов астероидного вещества, извлеченных из Итокавы. 

Недавно ученые опубликовали результаты исследования, которые могут помочь нам спасти нашу планету в случае, если Земля столкнется с угрозой со стороны астероида, такого как Итокава.   

Можем ли мы остановить столкновение астероида с Землей?

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Такие астероиды, как Итокава, называют грудами обломков или "кучами щебня" (от англ. rubble pile), поскольку они состоят из фрагментов, собранных заново после массивного разрушения монолитного материнского астероида. Journal Interesting Engineerin.

Ученые NASA считают, что Итокава возникла из более крупного космического объекта примерно 4,2 миллиарда лет назад. Сегодня он находится на расстоянии 2 млн км (1,24 млн миль) от нашей планеты. Это несколько вытянутое небенсное тело длинной 535 м и максимальном поперечнике в 330 м.

Кроме того, Итокава — это не рядовой монолитный кусок космической скалы. Это необычный астероид, состоящий из множества небольших камней и валунов, которые удерживаются вместе благодаря общей гравитации. А теперь задумайтесь, как такой космический объект смог уцелеть после более 4 миллиардов лет скитаний в космическом пространстве, которое само по себе является чрезвычайно агрессивной средой. 

Как вы считаете, легко ли будет уничтожить такой астероид, если на его пути окажется Земля? 

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Отвечая на этот вопрос, руководитель проекта и профессор австралийского университета Curtin Фред Журдан в своем пресс-релизе отметил: "Взрыв колоссальной силы, разрушивший монолитный родительский астероид и породивший Итокаву, произошел предположительно 4,2 миллиарда лет назад. Столь поразительно долгое время выживания для астероида размером с Итокаву объясняется амортизирующей природой обломочного материала. Другими словами, астероид Итокава похож на гигантскую космическую подушку, и его очень трудно уничтожить".

Результаты анализа частиц пыли с Итокавы 

Представьте, что к Земле приближается астероид подобный Итокаве, и нет способа уничтожить его до того, как он врежется в нашу планету. Что мы можем сделать и как нам спастись в такой ситуации? Чтобы найти ответы на этот вопрос, авторы проанализировали образцы астероидного вещества с помощью метода дифракции отраженных электронов (EBSD) и аргон-аргонового датирования.

Частицы пыли с астероида могут спасти Землю от "Судного дня". Itokawa asteroid dust particle (in the pit). Celia Mayers / Curtin University / Journal Proceedings of the National Academy of Sciences / Journal Interesting Engineering.

При первом случае для изучения кристаллической структуры материала использовался электронный микроскоп. Вполне вероятно, что в прошлом на Итокаву падало огромное количество космических камней. Однако если в результате столкновения с метеоритами или какими-либо другими объектами его структура была повреждена, EBSD обнаружит это. 

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С другой стороны, аргон-аргоновое датирование позволяет вычислить время, прошедшее с момента столкновения астероидом с другими объектами. Тот факт, что Итокава, по сути, имеет тот же возраст, что и наша Солнечная система, говорит о том, что астероиды, состоящие из груды обломков ("груда обломков" или "куча щебня", от английского rubble pile полуофициальное научное название для астероидов такого типа) в изобилии, встречаются в поясе астероидов.

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Таким образом, если какому-то астероиду суждено столкнуться с Землей, то, скорее всего, это будет "груда обломков".

Если услышанное вас не на шутку встревожило, не волнуйтесь: результаты анализа, проведенного учеными, говорят, что не все так ужасно. Авторы объяснили, что если мы не можем уничтожить такой астероид, как Итокава, то, используя данные этого исследования, его можно оттолкнуть и таким образом заставить изменить курс.

Художественная концепция катастрофических столкновений между астероидами, расположенными в поясе между Марсом и Юпитером. NASA/ Journal Proceedings of the National Academy of Sciences / JPL-Caltech, CC. Journal Interesting Engineering.

"Хорошая новость заключается в том, что мы также можем использовать полученную информацию в своих интересах. Например, если астероид будет обнаружен слишком поздно для кинетического удара, мы потенциально сможем применить более агрессивный подход, например, использовать ударную волну от ядерного взрыва рядом с ним. Такой подход позволит столкнуть "кучу щебня" с курса, не уничтожая её".

Ученые считают, что данные, полученные в результате этих исследований очень важны, поскольку они позволяют выбрать наиболее оптимальный подход, который может сработать против астероидов, подобных Итокаве. Не имея подобного опыта, в случае астероидной угрозы мы можем потерять много времени, жонглируя различными стратегиями защиты

Результаты данного исследования опубликованы в научном издании Journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Способны ли мы остановить астероид способный уничтожить человечество?

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, Journal Spacegid, Wikipedia, Journal Sciencedirect,  Journal Proceedings of the National Academy of Sciences, Triboona.ru

1. (https://spacegid.com/asteroid-itokava.html)
2. (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2214353120)
3. (https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/electron-backscatter-diffraction)    
4. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Хаябуса_(космический_аппарат))    
5. (https://triboona.ru/science/250423-issledovanie-pokazalo-chto-sostojaschie-iz-oblomkov-asteroidy-unichtozhit-prakticheski-nevozmozhno.html)

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