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Японские ученые приступили к производству электроэнергии из снега

Японcкие исследователи придумали способ эффективного производства электроэнергии из снега. Они утверждают, что такой подход позволит уменьшить последствия энергетического кризиса в Европе.
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Вслед за солнечной энергией настала пора попробовать энергию снега.

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Исследователи из японского города Аомори приступили к изучению методов получения электроэнергии из снега. Ученые считают, что это позволит увеличить устойчивое энергоснабжение и решить проблему нехватки электроэнергии.Японcкие исследователи придумали способ эффективного производства электроэнергии из снега. Они утверждают, что такой подход позволит уменьшить последствия энергетического кризиса в Европе .Заснеженные линии электропередач крупным планом стоковое изображение. Juhku/iStock.

Аомори - красивый японский город, расположенный в 715 км к северу от Токио. Помимо уникальных хвойных лесов, этот город известен тем, что является одним из самых заснеженных мест на Земле - каждый год здесь выпадает от 7 до 8 метров снега. 

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В прошлом году снежный покров в городе был настолько велик, что местным властям пришлось потратить около 46 миллионов долларов (5,9 миллиарда йен) только на то, чтобы убрать его с крыш домов и дорог. А знаете ли вы, как японцы избавляются от такого огромного количество снега? Они собирают его и скидывают в море - причем весь. 

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Поначалу такой подход может показаться неплохим решением, однако он требует много времени, ресурсов и денег. Команда исследователей из расположенного в Аомори IT-стартапа Forte и Университета электросвязи (UEC, Токио) предложила интересное решение снежной проблемы.

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Ученые предложили использовать лишний снег в Аомори для производства чистой и доступной электроэнергии. Да совершенно, верно, электричество из снега, и исследователи уже приступили испытания этой технологии в бассейне заброшенной школы, о чем сообщает издание The Japan Times. 

Исследователи также считают, что подобное решение может оказаться весьма эффективным инструментом для многих европейских стран, которые в настоящее время сталкиваются с энергетическим кризисом на фоне российско-украинского военного конфликта. В большинстве европейских стран нет недостатка в снеге, и они могли бы использовать его для производства чистой энергии.

В прошлом месяце компания Forte Co. и университет University of Electro-Communications запустили совместный проект в городе Аомори по выработке электрической энергии из снега. Цель проекта - обеспечить возобновляемый источник недорогой энергии для решения проблемы потенциального дефицита электроснабжения. Journal Interesting Engineerin | Kyodo News Plus.

Как из снега можно получить электричество?

В ходе своего исследования японские ученые будут "воздействовать большим количеством снега и атмосферного воздуха на турбину", генерирующую электричество. Очевидно, что наружный (атмосферный) воздух имеет более высокую температуру, чем воздух, окружающий снег, поскольку он получает некоторое количество тепла от солнца.

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С помощью тепловых трубок холодный воздух (из складированного снега) и теплый воздух ( с улицы) будут поступать в охлаждающую жидкость внутри турбины. Разница температур между холодным и теплым воздухом приведет к возникновению конвекционного течения в теплоносителе турбины. Этот ток в конечном итоге заставит турбину вращаться и вырабатывать электроэнергию.  

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Авторы утверждают, что новая технология производства электроэнергии из снега может достичь такой же эффективности, как и солнечные электростанции, и, возможно, будет гораздо более рентабельной. При этом производительность этой системы напрямую зависит от фактора разницы температур. "Чем больше разница температур, тем выше эффективность выработки электроэнергии", - рассказывает Nikkei Asia один из авторов исследования, профессор UEC Кодзи Эноки.

Интересно, но это не первый случай, когда ученые пытаются сгенерировать электричество из снега. Например, в 2019 году группа специалистов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) разработала устройство, способное вырабатывать электрическую энергию из падающего снега. 

Правда, такое устройство могло питать только небольшие приборы. В прошлом было предпринято еще несколько подобных попыток. Однако ни одно из них не стало масштабируемым решением для получения электроэнергии из снега, подобное тому, что предложили японские инженеры.

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В рамках совместного проекта местный IT-стартап Forte Co. и Университет электрокоммуникаций в Токио намерены привести в действие турбину с помощью энергии, получаемой, при охлаждении жидкости из снега, а затем испаряемой под воздействием тепла окружающего воздуха. Journal Interesting Engineerin | Kyodo News Plus.

Проблемы и трудности производства электроэнергии из снега

В отличие от любого другого метода производства возобновляемой энергии, метод получения электричества из снега также сталкивается с определенными проблемами. Например, чтобы сделать этот процесс масштабируемым, потребуются огромные снегохранилища. Кроме того, компаниям, эксплуатирующим снегоэнергетические станции, будет непросто обеспечить непрерывную подачу горячего воздуха в заснеженных регионах. 

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Чтобы проверить целесообразность новой методики, ученые намерены продолжить эксперимент до марта. Одновременно авторы проекта планируют изучить возможности использования для своей системы воздуха из горячих источников, а также преодолеть некоторые другие технические ограничения. 

Будем надеяться, что испытания пройдут успешно, и данная технология получения электричества из снега произведет новую революцию в области возобновляемых источников энергии в холодных регионах нашей планеты.

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineerin, Journal  The Japan Times, Kyodo News Plus.

1. (https://interestingengineering.com/science/electricity-from-snow-japan)
2. (https://www.japantimes.co.jp/news/2023/01/08/national/science-health/aomori-research-snow-energy/)
3. (https://english.kyodonews.net/news/2023/01/d7451269f0bb-research-begins-to-generate-electricity-from-snow-in-japan.html)

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