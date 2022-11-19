Space Perspective: Полеты на воздушном шаре в космос с плавучего космодрома по $125K за билет
Американская космическая компания, целью которой является отправка туристов в космос с помощью огромных воздушных шаров, в настоящий момент занята приобретением судов, чтобы использовать их в качестве "плавучих космопортов".
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Флоридская компания Space Perspective приобрела у лос-анджелесского судостроителя Edison Chouest Offshore судно длиной около 90 метров. Судно, получившее название MS Voyager, станет первым в мире "морским космопортом" для полетов человека в космос - и первым в планируемом глобальном флоте, управляемом Space Perspective. На таких судах будут осуществляться запуски Space Neptune, роскошной пассажирской капсулы компании, которая будет доставлена в космос на надувном шаре размером с футбольный стадион.
В настоящее время Space Perspective продает полеты на капсулах Space Neptune за 125 000 долларов (91 000 фунтов стерлингов). По словам компании, путешественники совершат "безопасные и устойчивые путешествия к границам космоса и получат потрясающие виды на Землю". Пассажиры смогут созерцать 360-градусные виды Земли, находясь в капсуле, которая оснащена ванной комнатой, баром и Wi-Fi на борту
Запуски начнутся в 2024 году. В каждой капсуле будут находиться до восьми человек, которые смогут подняться в стратосферу на высоту около 30 км над поверхностью нашей планеты и совершить путешествие продолжительностью шесть часов.
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Космические полеты на 2024 год уже распроданы, но клиенты все еще могут забронировать место на 2025 год, по крайней мере, так сообщается на портал компании. Покупатели должны внести предоплату в размере 1000 долларов США, а остальную сумму внести позже.
Space Perspective возглавляют муж и жена Табер МакКаллум и Джейн Пойнтер, которые основали фирму в 2019 году. По мнению компании, морские космопорты создают идеальные условия для запуска по двум причинам: во-первых, после запуска космические аэростаты могут перемещаться под воздействием морских бризов.
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Во-вторых, в отличие от более традиционных наземных портов, корабли могут ориентироваться на районы с хорошей погодой, что позволяет проводить операции в данном регионе в течение всего года. Оба эти фактора означают, что такие запуски будут осуществляться гораздо чаще, к тому же можно будет выбирать время суток, включая полеты на рассвете и на закате.
Более того, запуски можно будет проводить в разных частях света, что подарит клиентам " восхитительные" виды на различные уголки Земного шара во время подъема и спуска. Space Perspective изменит ваше отношение к нашей планете, предоставив квинтэссенцию опыта астронавта - возможность увидеть Землю из темноты космоса", - считает Пойнтер.
"Устранение территориальных границ для запуска и посадки позволит нашей миссии сделать этот трансформирующий опыт более доступным для всего мира и международного рынка - безопасно, надежно и с минимальным воздействием на нашу планету. Мы всегда мечтали увидеть из космоса самые невероятные природные явления, включая северное сияние, сапог Италии, огромные масштабы дельты Нила и глубокие синие моря вокруг Багамских островов. Морские космопорты, такие как MS Voyager, сделают это реальностью".
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MS Voyager назван в честь космического зонда Voyager 1, который под управлением астронома Карла Сагана 14 февраля 1990 года сделал фотографию Земли из другой части Солнечной системы. Эта фотография, известная сегодня как "Бледно-голубая точка", вдохновила Сагана на одноименную книгу и призыв к людям "беречь и лелеять" "единственный дом, который мы когда-либо знали".
В отличие от ракет, Space Perspective гарантирует более спокойные полеты, учитывая, что сферическая капсула поднимается в стратосферу планеты с помощью воздушного шара. Space Perspective — это релакс: во время подъема и спуска он будет двигаться со скоростью не более 20 км/час. После старта потребуется около двух часов, чтобы подняться на высоту 30 км - официально это зона называется стратосферой - второй слой атмосферы от поверхности Земли.
Во время полета пассажирам будет предложен обед, также можно будет заказать напитки и расположившись в мягких удобных креслах, наслаждаться эксклюзивными видами. По утверждению компании, антибликовые окна позволят сделать отличные фотографии прямо из капсулы - идеальный материал для эксклюзивного Instagram, которому будут завидовать все подписчики.
Когда придет время возвращаться на Землю в конце путешествия в герметичной капсуле Spaceship Neptune, запатентованная технология "Splash-Cone" обеспечит "плавную и мягкую посадку на воду". Затем прибудут специальные катера для стабилизации капсулы, которая будет поднята обратно на морской космодром с помощью, изготовленной на заказ А-образной рамы.
Клиенты уже выкупили целые капсулы для групповых мероприятий, а некоторые даже хотят провести там свадьбу, сообщает компания, которая начала продажу рейсов в конце июня 2021 года.
В июне один из испытательных аппаратов компании успешно стартовал с космодрома Спейс-Кост, расположенного рядом с Космическим центром Кеннеди НАСА. Капсула поднялась на заданную высоту и пролетела над Флоридой, и успешно приводнилась в Мексиканском заливе.
Space Perspective не рассматривает Virgin Galactic, Blue Origin или SpaceX - возглавляемых соответственно сэром Ричардом Брэнсоном, Джеффом Безосом и Илоном Маском - в качестве конкурентов, поскольку опыт, который она предлагает, будет "совершенно иным". Более того, компания тесно сотрудничает со SpaceX и Blue Origin в рамках еженедельных звонков для обсуждения проблем безопасности, нормативных вопросов и "обмена накопленным опытом".
К тому же супруги (МакКаллум и Пойнтер) отметили, что 125 000 долларов гораздо дешевле, чем цена, запрашиваемая компанией Джеффа Безоса Blue Origin за суборбитальные коммерческие космические полеты. В 2018 году Blue Origin заявила, что планирует брать с пассажиров не менее $200 000 за полет в космос на борту своей ракеты. Правда New Shepard поднимается гораздо выше - на высоту около 100 километров Blue Origin отправила свою первую миссию с экипажем в космос 20 июля прошлого года - в 52-ю годовщину высадки "Аполлона-11" на Луну.
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