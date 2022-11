За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Американская космическая компания, целью которой является отправка туристов в космос с помощью огромных воздушных шаров, в настоящий момент занята приобретением судов, чтобы использовать их в качестве "плавучих космопортов". According to the firm, marine spaceports create ideal launch conditions in two ways - firstly, once launched, the space balloons can move with the sea breeze

Флоридская компания Space Perspective приобрела у лос-анджелесского судостроителя Edison Chouest Offshore судно длиной около 90 метров. Судно, получившее название MS Voyager, станет первым в мире "морским космопортом" для полетов человека в космос - и первым в планируемом глобальном флоте, управляемом Space Perspective. На таких судах будут осуществляться запуски Space Neptune, роскошной пассажирской капсулы компании, которая будет доставлена в космос на надувном шаре размером с футбольный стадион.

Space Perspective объявила о приобретении судна длиной 90 м у судостроительной компании Edison Chouest Offshore из Лос-Анджелеса.

В настоящее время Space Perspective продает полеты на капсулах Space Neptune за 125 000 долларов (91 000 фунтов стерлингов). По словам компании, путешественники совершат "безопасные и устойчивые путешествия к границам космоса и получат потрясающие виды на Землю". Пассажиры смогут созерцать 360-градусные виды Земли, находясь в капсуле, которая оснащена ванной комнатой, баром и Wi-Fi на борту

Запуски начнутся в 2024 году. В каждой капсуле будут находиться до восьми человек, которые смогут подняться в стратосферу на высоту около 30 км над поверхностью нашей планеты и совершить путешествие продолжительностью шесть часов.

MS Voyager станет одним из флотилии морских судов, которые будут выполнять роль стартовой площадки для Space Neptune - роскошной пассажирской капсулы, отправляемой в космос на огромном надутом воздушном шаре.

Космические полеты на 2024 год уже распроданы, но клиенты все еще могут забронировать место на 2025 год, по крайней мере, так сообщается на портал компании. Покупатели должны внести предоплату в размере 1000 долларов США, а остальную сумму внести позже.

Space Perspective возглавляют муж и жена Табер МакКаллум и Джейн Пойнтер, которые основали фирму в 2019 году. По мнению компании, морские космопорты создают идеальные условия для запуска по двум причинам: во-первых, после запуска космические аэростаты могут перемещаться под воздействием морских бризов.

Компания из Флориды предлагает уникальный опыт, более плавный, чем полет на космических кораблях Blue Origin и Virgin Galactic, благодаря воздушному шару, поднимающему капсулу в космос. На фото выше - визуализация капсулы, выполненная компанией.

Во-вторых, в отличие от более традиционных наземных портов, корабли могут ориентироваться на районы с хорошей погодой, что позволяет проводить операции в данном регионе в течение всего года. Оба эти фактора означают, что такие запуски будут осуществляться гораздо чаще, к тому же можно будет выбирать время суток, включая полеты на рассвете и на закате.

Более того, запуски можно будет проводить в разных частях света, что подарит клиентам " восхитительные" виды на различные уголки Земного шара во время подъема и спуска. Space Perspective изменит ваше отношение к нашей планете, предоставив квинтэссенцию опыта астронавта - возможность увидеть Землю из темноты космоса", - считает Пойнтер.

Невероятный полет на воздушном шаре: Space Perspective возьмет на борт до восьми космических туристов, которые совершат путешествие на высоте 30 км над Землей за $125 тыс. на человека.

"Устранение территориальных границ для запуска и посадки позволит нашей миссии сделать этот трансформирующий опыт более доступным для всего мира и международного рынка - безопасно, надежно и с минимальным воздействием на нашу планету. Мы всегда мечтали увидеть из космоса самые невероятные природные явления, включая северное сияние, сапог Италии, огромные масштабы дельты Нила и глубокие синие моря вокруг Багамских островов. Морские космопорты, такие как MS Voyager, сделают это реальностью".

MS Voyager назван в честь космического зонда Voyager 1, который под управлением астронома Карла Сагана 14 февраля 1990 года сделал фотографию Земли из другой части Солнечной системы. Эта фотография, известная сегодня как "Бледно-голубая точка", вдохновила Сагана на одноименную книгу и призыв к людям "беречь и лелеять" "единственный дом, который мы когда-либо знали".

Все путешествие, от запуска в стратосферу до приземления, займет в общей сложности шесть часов - из которых два часа капсула будет находиться в стратосфере.

В отличие от ракет, Space Perspective гарантирует более спокойные полеты, учитывая, что сферическая капсула поднимается в стратосферу планеты с помощью воздушного шара. Space Perspective — это релакс: во время подъема и спуска он будет двигаться со скоростью не более 20 км/час. После старта потребуется около двух часов, чтобы подняться на высоту 30 км - официально это зона называется стратосферой - второй слой атмосферы от поверхности Земли.

Во время полета пассажирам будет предложен обед, также можно будет заказать напитки и расположившись в мягких удобных креслах, наслаждаться эксклюзивными видами. По утверждению компании, антибликовые окна позволят сделать отличные фотографии прямо из капсулы - идеальный материал для эксклюзивного Instagram, которому будут завидовать все подписчики.

Компания Space Perspective уже продает полеты на капсулах Space Neptune, предлагающие путешественникам "безопасные и устойчивые путешествия к границе космоса и захватывающие виды на Землю". На фото - альтернативный дизайн капсулы

Когда придет время возвращаться на Землю в конце путешествия в герметичной капсуле Spaceship Neptune, запатентованная технология "Splash-Cone" обеспечит "плавную и мягкую посадку на воду". Затем прибудут специальные катера для стабилизации капсулы, которая будет поднята обратно на морской космодром с помощью, изготовленной на заказ А-образной рамы.

Клиенты уже выкупили целые капсулы для групповых мероприятий, а некоторые даже хотят провести там свадьбу, сообщает компания, которая начала продажу рейсов в конце июня 2021 года.

"Теперь у нас есть и внешняя эстетика, которая не уступает интерьеру... команда инженеров достигла превосходных результатов в отношении эффективности и безопасности", - заявили ведущие конструкторы компании. На фотографии - концептуальный вид интерьера с панорамными окнами и барной зоной

В июне один из испытательных аппаратов компании успешно стартовал с космодрома Спейс-Кост, расположенного рядом с Космическим центром Кеннеди НАСА. Капсула поднялась на заданную высоту и пролетела над Флоридой, и успешно приводнилась в Мексиканском заливе.

Space Perspective не рассматривает Virgin Galactic, Blue Origin или SpaceX - возглавляемых соответственно сэром Ричардом Брэнсоном, Джеффом Безосом и Илоном Маском - в качестве конкурентов, поскольку опыт, который она предлагает, будет "совершенно иным". Более того, компания тесно сотрудничает со SpaceX и Blue Origin в рамках еженедельных звонков для обсуждения проблем безопасности, нормативных вопросов и "обмена накопленным опытом".

По состоянию на июль 2022 года Space Perspective уже продала 900 билетов и планирует начать коммерческие полеты в конце 2024 года. Сейчас принимаются заявки и на 2025 год. На фотографии выше - концептуальный вид интерьера - довольно много места для пассажиров и их вещей.

К тому же супруги (МакКаллум и Пойнтер) отметили, что 125 000 долларов гораздо дешевле, чем цена, запрашиваемая компанией Джеффа Безоса Blue Origin за суборбитальные коммерческие космические полеты. В 2018 году Blue Origin заявила, что планирует брать с пассажиров не менее $200 000 за полет в космос на борту своей ракеты. Правда New Shepard поднимается гораздо выше - на высоту около 100 километров Blue Origin отправила свою первую миссию с экипажем в космос 20 июля прошлого года - в 52-ю годовщину высадки "Аполлона-11" на Луну.