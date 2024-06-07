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Китайские разработчики преднамеренно ухудшает AI-чипы, чтобы сохранить доступ к услугам TSMC

Урезанные AI-чипы Nvidia могут поставляться в Китай, но снижение производительности делает их менее конкурентоспособными на рынке
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Китайские производители чипов искусственного интеллекта преднамереноо снижают производительность своих изделий, чтобы сохранить доступ к услугам тайваньской компании. Это объясняется ужесточением контроля за экспортом чипов со стороны Соединенных Штатов в октябре прошлого года.

Китай преднамеренно ухудшает чипы искусственного интеллекта, чтобы сохранить доступ к продукции TSMC, Урезанные AI-чипы Nvidia могут поставляться в Китай, но снижение производительности делает их менее конкурентоспособными на рынке. (Chines chip maker plan to launch downgraded chip for production in Taiwan. Photo: Screengrabs)

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MetaX и Enflame, два шанхайских разработчика графических процессоров (GPU), представили Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) урезанные версии своих чипов в конце 2023 года, чтобы соблюсти требования Вашинтона по экспорту электронных компонентов, сообщило в среду агентство Reuters.

Шанхайская компания MetaX разработала урезанную версию чипа под названием C280, сообщает издание. Компания, основанная в 2020 году бывшими руководителями Advanced Micro Devices, в начале этого года исчерпала запасы своего самого передового GPU C500 в Китае. Компания TSMC сообщила Reuters, что находится в постоянном контакте с клиентами, чтобы обеспечить соответствие юрисдикции, в которой она работает. Вместе с тем, вызывает сомнение, что TSMC когда-либо начинала массовое производство чипов C500 для MetaX.

Публичная информация, собранная Asia Times, показала, что MetaX завершила базовое тестирование чипов C500 13 июня прошлого года и планировала начать массовое производство в конце того же года. Такой план мог быть сорван из-за американских санкций.    

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17 октября прошлого года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли Соединенных Штатов обнародовало ряд новых правил, согласно которым чипы с общей производительностью обработки 4800 TOPS и более или плотностью компоновки 5,92 и более будут запрещены к поставкам в Китай.

В соответствии с новыми правилами к отправке в Китай были запрещены чипы Nvidia A800 и H800.   Утверждается, что производительность A800 достигает 70 % от производительности A100. В октябре 2022 года BIS ввела запрет на поставки в Поднебесную кристаллов A100.

По данным китайских средств массовой информации, чип C500 компании MetaX представляет собой нечто среднее между A100 и A800. Его вычислительная мощность составляет 15 триллионов операций с плавающей запятой в секунду (Tflops) в формате с плавающей запятой одинарной точности (FP32) по сравнению с 19,5 Tflops у A100.

По мнению Asia Times, MetaX могла бы обратиться к базирующейся в Шанхае Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) с просьбой о производстве чипов для искусственного интеллекта. Правда, по имеющимся данным, SMIC уже предоставила большую часть своих мощностей по производству 7-нанометровых чипов компании Huawei Technologies.

Чипы H20

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После того как в октябре прошлого года Вашингтон ужесточил контроль за экспортом чипов, Nvidia намеревалась представить на китайский рынок три микросхемы искусственного интеллекта - H20, L20 и L2 - в ноябре. Однако запуск был отложен до 2024 года, поскольку калифорнийская компания решила проверить, насколько эти кристаллы будут соответствовать требованиям экспортного регулирования США.

В настоящее время TSMC запрещено производить современные процессоры для Китая, поскольку она использует американские инструменты для производства таких кристаллов, и, соответственно, попадает под действие последних санкций.

В марте Nvidia начала прием предварительных заказов на чипы H20. По имеющимся данным, Alibaba заказала более 30 000 экземпляров H20. В прошлом месяце дистрибьюторы продавали чипы H20 для Ascend 910B от Huawei с более чем 10-процентной скидкой из-за избыточного предложения на китайском рынке.

По словам китайского технологического эксперта под ником Tang, сервер с восемью чипами H20 сейчас стоит от 1,1 до 1,3 миллиона юаней (152 000-180 000 долларов США), в то время как сервер с таким же количеством чипов Ascend 910B стоит от 1,3 до 1,5 миллиона юаней (180 000-207 000 долларов США). Танг подчеркивает, что производительность H20 достигает лишь половины показателей Ascend 910B.

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Китайские СМИ сообщили, что теперь производством чипов Ascend 910B занимается компания SMIC. Предыдущая версия чипа под названием Ascend 910 производилась тайваньской компанией TSMC. По словам некоторых аналитиков, из-за ограниченных возможностей SMIC по производству 7-нм чипов Пекин по-прежнему вынужден импортировать ИИ-чипы Nvidia.

Импровизированное интервью Дженсена Хуанга

Когда 29 мая соучредитель и исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг прогуливался по улицам Тайбэя во время своей поездки по Тайваню, к нему подошел репортер Chinese Television System (CTS). Он согласился на импровизированное интервью.

Так называемый «крестный отец искусственного интеллекта» отметил, что «Тайвань - одна из самых важных стран в мире», поскольку он находится в центре электронной промышленности.

«Именно благодаря Тайваню была создана компьютерная индустрия, так что это очень, очень важное государство», - добавил он. К счастью для него, это выступление пока не вызвало больших проблем с Китаем.

Пекин обвинил нового президента Тайваня Лай Чин-те в том, что он в своей инаугурационной речи 20 мая посылал «опасные сигналы», подтвердив намерение добиваться международного признания независимости Тайваня. 23-24 мая Китай начал крупномасштабные военные учения вблизи острова.

«Политическая позиция Хуана, похоже, очень похожа на позицию Лая», - пишет в своей статье в среду Чэнь Фэй, доцент Школы политики и международных исследований Центрально-китайского нормального университета. «Но он, как бизнесмен, определенно ставит коммерческую выгоду на первое место в своей повестке дня».

Чэнь считает, что во время своей поездки на Тайвань Хуанг хотел сказать что-то приятное тайваньским производителям, чтобы обеспечить стабильное производство кристаллов. Он сказал, что, хотя американские ограничения на экспорт чипов нанесли ущерб доходам Nvidia в КНР, компания будет продолжать относиться к Китаю как к важному рынку.

Обозреватель из Цзянси под псевдонимом «Весенний музыкальный сон» в своей статье утверждает, что Хуан обладает сильным политическим чутьем и не стал бы выступать с противоречивыми речами по проблемам Тайваня.

В ноябре прошлого года Цзян Тао, старший вице-президент компании iFLYTEK, занимающейся разработкой решений в области искусственного интеллекта, заявил, что его компания использует для вычислений чип Ascend 910B производства Huawei. Он отметил, что по производительности этот кристалл сопоставим с процессором Nvidia А100. 

Автор утверждает, что некоторые СМИ хотели использовать популярность Хуанга для продвижения своей политической повестки дня. Гоминьдан, политическая партия Тайваня, дружественная Пекину, в октябре 2022 года выразила недовольство тем, что новостной отдел CTS контролируется редакторами из Демократической прогрессивной партии.
...
Санкции Вашингтона не преследуют цель полностью исключить доступ Пекина к новым технологиям, доступным Соединенным Штатам и странам-союзницам, а лишь «притормозить» темпы технологического роста Поднебесной, в том числе за счет того, что доступ будет предоставлен, но не к самым передовым достижениям.

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