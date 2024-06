Китайские производители чипов искусственного интеллекта преднамереноо снижают производительность своих изделий, чтобы сохранить доступ к услугам тайваньской компании. Это объясняется ужесточением контроля за экспортом чипов со стороны Соединенных Штатов в октябре прошлого года.

Китай преднамеренно ухудшает чипы искусственного интеллекта, чтобы сохранить доступ к продукции TSMC, Урезанные AI-чипы Nvidia могут поставляться в Китай, но снижение производительности делает их менее конкурентоспособными на рынке. (Chines chip maker plan to launch downgraded chip for production in Taiwan. Photo: Screengrabs)

MetaX и Enflame, два шанхайских разработчика графических процессоров (GPU), представили Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) урезанные версии своих чипов в конце 2023 года, чтобы соблюсти требования Вашинтона по экспорту электронных компонентов, сообщило в среду агентство Reuters.

Шанхайская компания MetaX разработала урезанную версию чипа под названием C280, сообщает издание. Компания, основанная в 2020 году бывшими руководителями Advanced Micro Devices, в начале этого года исчерпала запасы своего самого передового GPU C500 в Китае. Компания TSMC сообщила Reuters, что находится в постоянном контакте с клиентами, чтобы обеспечить соответствие юрисдикции, в которой она работает. Вместе с тем, вызывает сомнение, что TSMC когда-либо начинала массовое производство чипов C500 для MetaX.

Публичная информация, собранная Asia Times, показала, что MetaX завершила базовое тестирование чипов C500 13 июня прошлого года и планировала начать массовое производство в конце того же года. Такой план мог быть сорван из-за американских санкций.

17 октября прошлого года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли Соединенных Штатов обнародовало ряд новых правил, согласно которым чипы с общей производительностью обработки 4800 TOPS и более или плотностью компоновки 5,92 и более будут запрещены к поставкам в Китай.

В соответствии с новыми правилами к отправке в Китай были запрещены чипы Nvidia A800 и H800. Утверждается, что производительность A800 достигает 70 % от производительности A100. В октябре 2022 года BIS ввела запрет на поставки в Поднебесную кристаллов A100.

По данным китайских средств массовой информации, чип C500 компании MetaX представляет собой нечто среднее между A100 и A800. Его вычислительная мощность составляет 15 триллионов операций с плавающей запятой в секунду (Tflops) в формате с плавающей запятой одинарной точности (FP32) по сравнению с 19,5 Tflops у A100.

По мнению Asia Times, MetaX могла бы обратиться к базирующейся в Шанхае Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) с просьбой о производстве чипов для искусственного интеллекта. Правда, по имеющимся данным, SMIC уже предоставила большую часть своих мощностей по производству 7-нанометровых чипов компании Huawei Technologies.

Чипы H20

После того как в октябре прошлого года Вашингтон ужесточил контроль за экспортом чипов, Nvidia намеревалась представить на китайский рынок три микросхемы искусственного интеллекта - H20, L20 и L2 - в ноябре. Однако запуск был отложен до 2024 года, поскольку калифорнийская компания решила проверить, насколько эти кристаллы будут соответствовать требованиям экспортного регулирования США.

В настоящее время TSMC запрещено производить современные процессоры для Китая, поскольку она использует американские инструменты для производства таких кристаллов, и, соответственно, попадает под действие последних санкций.

В марте Nvidia начала прием предварительных заказов на чипы H20. По имеющимся данным, Alibaba заказала более 30 000 экземпляров H20. В прошлом месяце дистрибьюторы продавали чипы H20 для Ascend 910B от Huawei с более чем 10-процентной скидкой из-за избыточного предложения на китайском рынке.

По словам китайского технологического эксперта под ником Tang, сервер с восемью чипами H20 сейчас стоит от 1,1 до 1,3 миллиона юаней (152 000-180 000 долларов США), в то время как сервер с таким же количеством чипов Ascend 910B стоит от 1,3 до 1,5 миллиона юаней (180 000-207 000 долларов США). Танг подчеркивает, что производительность H20 достигает лишь половины показателей Ascend 910B.

Китайские СМИ сообщили, что теперь производством чипов Ascend 910B занимается компания SMIC. Предыдущая версия чипа под названием Ascend 910 производилась тайваньской компанией TSMC. По словам некоторых аналитиков, из-за ограниченных возможностей SMIC по производству 7-нм чипов Пекин по-прежнему вынужден импортировать ИИ-чипы Nvidia.

Импровизированное интервью Дженсена Хуанга

Когда 29 мая соучредитель и исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг прогуливался по улицам Тайбэя во время своей поездки по Тайваню, к нему подошел репортер Chinese Television System (CTS). Он согласился на импровизированное интервью.

Так называемый «крестный отец искусственного интеллекта» отметил, что «Тайвань - одна из самых важных стран в мире», поскольку он находится в центре электронной промышленности.

«Именно благодаря Тайваню была создана компьютерная индустрия, так что это очень, очень важное государство», - добавил он. К счастью для него, это выступление пока не вызвало больших проблем с Китаем.

Пекин обвинил нового президента Тайваня Лай Чин-те в том, что он в своей инаугурационной речи 20 мая посылал «опасные сигналы», подтвердив намерение добиваться международного признания независимости Тайваня. 23-24 мая Китай начал крупномасштабные военные учения вблизи острова.

«Политическая позиция Хуана, похоже, очень похожа на позицию Лая», - пишет в своей статье в среду Чэнь Фэй, доцент Школы политики и международных исследований Центрально-китайского нормального университета. «Но он, как бизнесмен, определенно ставит коммерческую выгоду на первое место в своей повестке дня».

Чэнь считает, что во время своей поездки на Тайвань Хуанг хотел сказать что-то приятное тайваньским производителям, чтобы обеспечить стабильное производство кристаллов. Он сказал, что, хотя американские ограничения на экспорт чипов нанесли ущерб доходам Nvidia в КНР, компания будет продолжать относиться к Китаю как к важному рынку.

Обозреватель из Цзянси под псевдонимом «Весенний музыкальный сон» в своей статье утверждает, что Хуан обладает сильным политическим чутьем и не стал бы выступать с противоречивыми речами по проблемам Тайваня.

В ноябре прошлого года Цзян Тао, старший вице-президент компании iFLYTEK, занимающейся разработкой решений в области искусственного интеллекта, заявил, что его компания использует для вычислений чип Ascend 910B производства Huawei. Он отметил, что по производительности этот кристалл сопоставим с процессором Nvidia А100.

Автор утверждает, что некоторые СМИ хотели использовать популярность Хуанга для продвижения своей политической повестки дня. Гоминьдан, политическая партия Тайваня, дружественная Пекину, в октябре 2022 года выразила недовольство тем, что новостной отдел CTS контролируется редакторами из Демократической прогрессивной партии.

Санкции Вашингтона не преследуют цель полностью исключить доступ Пекина к новым технологиям, доступным Соединенным Штатам и странам-союзницам, а лишь «притормозить» темпы технологического роста Поднебесной, в том числе за счет того, что доступ будет предоставлен, но не к самым передовым достижениям.