crazycat21
Европейская ракета-носитель Ariane 6 вывела на орбиту более 30 спутников группировки Amazon Leo
Запуск двухступенчатой ракеты-носителя в новой конфигурации состоялся с космодрома во Французской Гвиане.

Европейская ракета-носитель Ariane 6 совершила свой первый полёт в варианте с четырьмя боковыми ускорителями. В рамках миссии под названием VA267 на околоземную орбиту было выведено более трёх десятков спутников из состава группировки Amazon Leo. Об этом сообщает профильный ресурс Space24.

Момент запуска ракеты-носителя Ariane 64 со спутниками компании Amazon. Изображение: ESA

Может быть интересно

Согласно опубликованным данным, старт ракеты состоялся 12 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Все этапы полёта прошли штатно. Разгонный блок вывел на низкую околоземную орбиту все 32 спутника через 1 час 54 минуты после старта. Космическая миссия признана полностью успешной.

Успешный запуск самого мощного варианта ключевой европейской ракеты-носителя значительно подстегивает развитие всей космической отрасли в Старом свете, пишет издание. Кроме того, состоявшийся старт также является важной вехой для американской компании Amazon, которая работает над созданием глобальной спутниковой интернет-сети в рамках проекта Amazon Leo. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал успешный запуск, написав в своём аккаунте в социальной сети: "Amazon, ваш груз доставлен!".

Согласно данным Space24, состоявшийся запуск ракеты Ariane 6 является уже шестым по счёту, но первым в конфигурации 64. Данная ракета-носитель была оснащена сразу четырьмя твердотопливными боковыми ускорителями, тогда как ранее осуществлялись пуски ракет в версии Ariane 62 с двумя ускорителями. Новая версия ракеты способна вывести на низкую околоземную орбиту около 20 тонн полезной нагрузки, что примерно вдвое больше, чем грузоподъёмность Ariane 62.

Конструктивно ракета-носитель Ariane 6 состоит из двух основных ступеней. Нижняя ступень приводится в движение одним двигателем Vulci 2.1. Верхняя ступень оснащена одним двигателем Vinci. Обе ступени используют одно и то же топливо – жидкий водород и жидкий кислород. Ракета была разработана Европейским космическим агентством (ESA)  и  компанией Arianespace . Целью создания данной системы являлось обеспечение Европы независимым доступом в космос.

Ariane 6 была принята в эксплуатацию в 2024 году, что стало поворотным моментом для европейских стран, которые в то время испытывали трудности из-за ограниченных возможностей по самостоятельному выводу на околоземную орбиту спутников.

Успешный запуск Ariane 64 расширяет  возможности Европы по выводу в космос более тяжёлых полезных нагрузок, в том числе и крупных спутниковых группировок. Уже имеются планы по модернизации данной системы, которая позволит увеличить её грузоподъемность ещё на 10-15%.

Запуск ракеты Ariane 64 также стал особенно значимым моментом для компании Amazon американского миллиардера Джеффа Безоса. В течение нескольких лет Amazon работала над созданием системы, предоставляющей глобальные спутниковые широкополосные интернет-услуги. На сегодняшний день запущено более 200 спутников (включая последнюю миссию Ariane 64). Запуск осуществлялся ракетами Falcon 9 или Atlas V компании United Launch Alliance (ULA).

Однако Amazon необходимо ускорить развитие своей сети.   Согласно действующей лицензии, компания Безоса должна запустить половину из запланированных 3232 спутников к 30 июля 2026 года, а оставшиеся – к 2029 году. Такая ситуация побудила Amazon обратиться к регулирующим органам с просьбой о продлении срока запусков на два года или полной отмене этого требования.

Amazon утверждает что, несмотря на интенсивные усилия, включая значительный прогресс в производстве, график разработки проекта неоднократно нарушался из-за факторов, не зависящих от компании , включая погодные условия, приоритеты правительства и технические проблемы с ракетами, используемыми в рамках реализации программы. Тем временем Amazon приобрела еще 10 ракет Falcon 9 для вывода спутников в космос.

Amazon сотрудничает c фирмой SpaceX с 2023 года, когда был подписан контракт, предусматривавший три запуска ракет-носителей Falcon 9 в 2025 году. Новое соглашение предусматривает увеличение пусков в более чем три раза. Однако подробное расписание пусков не разглашается. Таким образом, фирма SpaceX становится ключевым элементом космической стратегии Amazon. При этом последняя становится конкурентом своего партнёра с его спутниковым интернетом Starlink.

#новости #технологии #космос #spacex #amazon #starlink #спутники #спутниковый интернет #ariane 6 #amazon leo
Источник: space24.pl
