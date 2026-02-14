Европейская ракета-носитель Ariane 6 совершила свой первый полёт в варианте с четырьмя боковыми ускорителями. В рамках миссии под названием VA267 на околоземную орбиту было выведено более трёх десятков спутников из состава группировки Amazon Leo. Об этом сообщает профильный ресурс Space24.
Согласно опубликованным данным, старт ракеты состоялся 12 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Все этапы полёта прошли штатно. Разгонный блок вывел на низкую околоземную орбиту все 32 спутника через 1 час 54 минуты после старта. Космическая миссия признана полностью успешной.
Успешный запуск самого мощного варианта ключевой европейской ракеты-носителя значительно подстегивает развитие всей космической отрасли в Старом свете, пишет издание. Кроме того, состоявшийся старт также является важной вехой для американской компании Amazon, которая работает над созданием глобальной спутниковой интернет-сети в рамках проекта Amazon Leo. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал успешный запуск, написав в своём аккаунте в социальной сети: "Amazon, ваш груз доставлен!".
Согласно данным Space24, состоявшийся запуск ракеты Ariane 6 является уже шестым по счёту, но первым в конфигурации 64. Данная ракета-носитель была оснащена сразу четырьмя твердотопливными боковыми ускорителями, тогда как ранее осуществлялись пуски ракет в версии Ariane 62 с двумя ускорителями. Новая версия ракеты способна вывести на низкую околоземную орбиту около 20 тонн полезной нагрузки, что примерно вдвое больше, чем грузоподъёмность Ariane 62.
Конструктивно ракета-носитель Ariane 6 состоит из двух основных ступеней. Нижняя ступень приводится в движение одним двигателем Vulci 2.1. Верхняя ступень оснащена одним двигателем Vinci. Обе ступени используют одно и то же топливо – жидкий водород и жидкий кислород. Ракета была разработана Европейским космическим агентством (ESA) и компанией Arianespace . Целью создания данной системы являлось обеспечение Европы независимым доступом в космос.
Ariane 6 была принята в эксплуатацию в 2024 году, что стало поворотным моментом для европейских стран, которые в то время испытывали трудности из-за ограниченных возможностей по самостоятельному выводу на околоземную орбиту спутников.
Успешный запуск Ariane 64 расширяет возможности Европы по выводу в космос более тяжёлых полезных нагрузок, в том числе и крупных спутниковых группировок. Уже имеются планы по модернизации данной системы, которая позволит увеличить её грузоподъемность ещё на 10-15%.
Запуск ракеты Ariane 64 также стал особенно значимым моментом для компании Amazon американского миллиардера Джеффа Безоса. В течение нескольких лет Amazon работала над созданием системы, предоставляющей глобальные спутниковые широкополосные интернет-услуги. На сегодняшний день запущено более 200 спутников (включая последнюю миссию Ariane 64). Запуск осуществлялся ракетами Falcon 9 или Atlas V компании United Launch Alliance (ULA).
Однако Amazon необходимо ускорить развитие своей сети. Согласно действующей лицензии, компания Безоса должна запустить половину из запланированных 3232 спутников к 30 июля 2026 года, а оставшиеся – к 2029 году. Такая ситуация побудила Amazon обратиться к регулирующим органам с просьбой о продлении срока запусков на два года или полной отмене этого требования.
Amazon утверждает что, несмотря на интенсивные усилия, включая значительный прогресс в производстве, график разработки проекта неоднократно нарушался из-за факторов, не зависящих от компании , включая погодные условия, приоритеты правительства и технические проблемы с ракетами, используемыми в рамках реализации программы. Тем временем Amazon приобрела еще 10 ракет Falcon 9 для вывода спутников в космос.
Amazon сотрудничает c фирмой SpaceX с 2023 года, когда был подписан контракт, предусматривавший три запуска ракет-носителей Falcon 9 в 2025 году. Новое соглашение предусматривает увеличение пусков в более чем три раза. Однако подробное расписание пусков не разглашается. Таким образом, фирма SpaceX становится ключевым элементом космической стратегии Amazon. При этом последняя становится конкурентом своего партнёра с его спутниковым интернетом Starlink.