Китайская AutoFlight впервые подняла в воздух пятитонный eVTOL Matrix, выполнив полноценный переход между режимами зависания и горизонтального полёта.

Китайская компания AutoFlight заявила о завершении испытаний аппарата Matrix в полном цикле полёта. Разработчик называет его первым в мире «электросамолётом вертикального взлёта и посадки пятитонного класса». Демонстрация прошла на испытательном полигоне компании и включала взлёт, переход в крыльевой полёт и обратное переключение на вертикальную посадку.

Может быть интересно

Фото: aviationweek.com

Matrix заметно крупнее большинства разрабатываемых сегодня eVTOL. Размах крыла составляет 20 метров, длина около 17 метров, максимальная взлётная масса аж целых 5700 кг. Для сравнения, стоит отметить, что типичные аппараты этого сегмента весят от полутора до трёх тонн и рассчитаны на четырёх-шестерых пассажиров. В салоне Matrix предусмотрено почти 14 кубометров пространства. Этого достаточно для 10 пассажирских кресел бизнес-класса или шести VIP-мест. Грузовая версия сможет брать до полутора тонн и вмещать два стандартных авиационных контейнера типа AKE.

Фото: aerospaceglobalnews.com

Силовая установка построена по схеме lift-and-cruise с раздельными группами двигателей для вертикального и горизонтального полёта. Аппарат оснащён 20 подъёмными винтами, распределёнными по шести несущим конструкциям. Такая архитектура обеспечивает резервирование и устойчивость при отказе моторов, но на пяти тоннах требует серьёзных решений по управлению аэродинамическими нагрузками в момент перехода.

Чисто электрическая версия способна пролететь до 250 километров. Гибридная модификация, которую компания разрабатывает параллельно, увеличивает дальность до 1500 километров. Такая дальность уже сопоставима с уровнем региональной авиации, а не аэротакси. Основатель AutoFlight Тянь Ю заявил, что Matrix должен сломать представление об eVTOL как о «короткоходовых» и тесных машинах, снизить стоимость перевозок за счёт масштабирования и вывести отрасль на прибыльность.

Сроки сертификации пока не называются. Аппарат такого класса и веса потребует подтверждения прочности, отказоустойчивости и соответствия нормативной базе, которая для подобных машин ещё только формируется.