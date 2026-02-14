Новинка заметно превосходит своего предшественника по ряду параметров.

Компания Micron заявляет о запуске массового производства первого в мире серийного твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe 6.0, заметно превосходящего своих предшественников как в скорости чтения и записи, так и энергоэффективности, пишет издание Wccftech.

Твердотельный накопитель Micron 9650, оснащённый чипами Micron G9 TLC NAND, PCIe Gen6.2 1x4 и NVMe 2.0, обеспечивает скорость до 28 000 МБ/с в случае последовательного чтения и до 14 000 МБ/с при последовательной записи, что на 100 и 40 % выше по сравнению с моделью предшествующего поколения, ограниченной PCIe 5.0. Показатели случайного чтения и записи новинки достигают 5500 и 900 KIOPS — это на 67 и 22 % больше на фоне предшественника.

Заявленное производителем преимущество Micron 9650 в энергоэффективности составляет 100 и 40 % при последовательном чтении и записи, а также 70 и 20 % в операциях случайного чтения и записи, если сравнивать с возможностями модели предшествующего поколения.

Устройство выпускается в двух версиях — серия 9650 Pro предлагает модификации ёмкостью 7,68; 15,36; 30,72 ТБ и оптимизирована для сценариев интенсивного чтения (одно заполнение диска в день), тогда как линейка 9650 MAX производится в вариантах объёмом 6,4; 12,8; 25,6 ТБ и предназначена для сценариев смешанного использования (три заполнения диска в день). Новинка выпускается как с возможностью воздушного, так и жидкостного охлаждения (для ряда модификаций).

Источник фото: Wccftech

Твердотельный накопитель Micron 9650 позиционируется в качестве высокопроизводительного и энергоэффективного продукта, предназначенного для высоконагруженных систем, используемых в центрах обработки данных и инфраструктуре ИИ.