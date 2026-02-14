Власти начали расследование пропажи 22 BTC, изъятых в 2021 году. Монеты хранились в холодном кошельке в полицейском участке Каннам в Сеуле.

В последние годы в Южной Корее произошло несколько инцидентов, когда конфискованные или хранившиеся Bitcoin (биткоины) исчезали из резервов государственных правоохранительных органов. Эти случаи вызвали общенациональную дискуссию о несовершенных стандартах безопасности цифровых активов, хранящихся у южнокорейских властей. Изображение: нейросеть freepikНа днях стало известно об очередном таком инциденте. Полицейский участок района Каннам в Сеуле подтвердил кражу 22 биткоинов, добровольно сданных обвиняемыми в отмывании денег в ноябре 2021 года в рамках расследования. Их стоимость на тот момент составляла приблизительно 2,1 миллиарда вон, то есть около $1,8 млн (сейчас – $1,5 млн).

Полиция начала всестороннее расследование для выяснения обстоятельств пропажи монет и возможного участия сотрудников. Поскольку расследование продолжается, официальные лица пока не дали подробных комментариев по инциденту. Однако подтверждено, что аппаратный кошелек — физическое устройство хранения, на котором были биткоины, — не был украден. Соответственно, есть большая вероятность, что он был взломан.

Может быть интересно

Еще в 2018 году Верховный суд Южной Кореи впервые постановил, что криптовалюты представляют собой нематериальные активы, имеющие имущественную ценность, которые подпадают под действие уголовно-процессуального законодательства и, следовательно, могут быть конфискованы как «доказательства или предметы, подлежащие изъятию».

Данный инцидент продемонстрировал, что обращение с криптовалютами представляет собой новую проблему безопасности для правоохранительных органов. Результаты расследований, вероятно, вызовут интерес у международных наблюдателей и могут повлиять на то, как другие страны будут обращаться с конфискованными цифровыми активами в будущем.

Случаи в Южной Корее показывают, что юридическое признание криптовалют в качестве активов открыло новые возможности для государственного вмешательства. Однако также возникли технические и организационные проблемы, такие как безопасное хранение.