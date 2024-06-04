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Summer Game Fest 2024 - чего ждать от главного игрового события года

С тех пор, как Е3 прекратила свое существование, главным игровым событием лета и года остается Summer Game Fest.
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После того, как в 2020 году из-за пандемии Covid-19 не состоялась E3, а в 2021году выставку провели онлайн, она отправилась на полку истории. Место главного игрового события лета и года заняло мероприятие Summer Game Fest, начавшееся как раз в 2020 году. Теперь уже всемирно известный Summer Game Fest подарил фанатам игровой индустрии бурю эмоций и ожиданий. Несмотря на то, что некоторые громкие имена официально не появятся на мероприятии, список предстоящих анонсов всё равно впечатляет.

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Разочарования: Чего не ждать на Summer Game Fest.

Список игр, которые официально не будут представлены на Summer Game Fest, включает такие громкие имена, как

  • Grand Theft Auto VI 
  • The Wolf Among Us 2
  • Ремейк Metal Gear Solid 3
  • Kingdom Hearts 4
  • Judas
  • Неизвестная игра от Hazelight, подарившая миру It Takes Two

Эти новости расстроили многих фанатов, которые надеялись увидеть именно эти проекты на Summer Game Fest.

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Тем не менее, про эти проекты известно следующее: GTA VI выйдет осенью 2025 года на консолях текущего поколения. Релиз The Wolf Among Us 2 пока что всё еще планируется на этот год, хотя от игры давно не было новостей – первый и последний на данный момент трейлер вышел в феврале 2022 года. Известный инсайдер billbil-kun заявил, что информация по ремейку Metal Gear Solid 3 появится до 10 июня. Журналист издания Windows Central Джез Корден в свою очередь дал понять, что игру стоит ждать на презентации Xbox Games Showcase 9 июня (впервые ремейк был представлен как раз на осенней трансляции Xbox). Разработка Kingdom Hearts IV началась в январе 2020 года, а анонс официально состоялся в апреле 2022 года, с тех пор об этой игре от Square Enix новостей не было и многие фанаты насторожены по поводу судьбы проекта. Так же мало новостей о Judas – новой игре Кена Левина, создателя вселенной Bioshock. По трейлеру игра выглядит интересно и будет обидно, если она оказалась в производственном аду. Относительно недавно Hazelight, известные своими кооперативными играми, взбудоражили геймеров заявлением о работе над новым проектом, но тут же их огорчили, когда отказались показывать игру на Summer Game Fest.

Judas от Кена Левина

Ожидания: Какие анонсы всё-таки состоятся

Однако, несмотря на эти разочарования, некоторые анонсы всё же ожидаются с нетерпением. На мероприятии с большой вероятностью будут представлены:

  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • возможное дополнение к игре Lies of P.
  • Monster Hunter: Wilds,
  • Dragon Ball: Sparking! Zero, 
  • новая игра по известной вселенной от 2K (скорее всего это Мафия 4).

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Самым интересным для меня является, конечно же, Kingdom Come: Deliverance 2. Kingdom Come: Deliverance, вышедшая в 2018 году, стала настоящим открытием для любителей ролевых игр. Разработанная чешской студией Warhorse Studios, игра предлагала уникальный опыт погружения в реалии средневековой Чехии начала XV века. Kingdom Come: Deliverance выделялась своей реалистичностью, детализированным миром и исторически достоверными событиями. Даже спустя 6 лет игра выглядит и играется отлично. За графику, правда, пришлось поплатиться оптимизацией на релизе. К релизу второй части разработчики стремятся сократить количество багов к минимуму и предоставить достойную оптимизацию.

Хотя разработчики до сих пор не раскрыли всех деталей, ожидания от сиквела высоки. В первую очередь, игроки надеются на расширение и углубление уже полюбившихся механик: сложных сражений, детализированных квестов и богатого мира.

Сюжет новой игры, вероятно, продолжит историю Генри, сына кузнеца, который в первой части прошёл путь от простого жителя деревни до опытного воина и значимой фигуры в политических интригах того времени. В Kingdom Come: Deliverance II нас ждут новые приключения, ещё больше исторических персонажей и событий, а также более глубокое взаимодействие с миром игры.

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На Summer Game Fest 2024 Kingdom Come: Deliverance II может стать одним из самых значимых анонсов. Фанаты серии надеются на первый показ геймплея, который продемонстрирует все нововведения и улучшения, над которыми трудились разработчики. Мероприятие, привлекающее внимание миллионов геймеров по всему миру, станет идеальной платформой для такого важного анонса.

Пока что у игры вышел трейлер и разработчики потихоньку делятся деталями об игре.

Инди-сцена: Взгляд на независимые проекты

Нельзя не упомянуть и инди-сцену, где фанаты ожидают выхода игр, таких как Neva и новый проект от студии Two Star. Эти независимые проекты всегда привлекают внимание своей оригинальностью и новаторскими идеями, что делает их важной частью любого игрового мероприятия.

Тенденции и тренды: Чего ещё ждать на Summer Game Fest

Среди других ожидаемых событий - обновление игры Palworld, несколько игр с зомби-тематикой, а также хотя бы одна игра про космос. Такие игры продолжают быть популярными среди геймеров и часто представляют собой настоящие хиты продаж.

Минусы выставки.

Некоторые зрители чувствуют, что шоу больше сфокусировано на продвижении и рекламе откровенно плохих продуктов, по типу Genshin Impact, чем на реальном взаимодействии с сообществом геймеров. Это может приводить к ощущению, что мероприятие не предоставляет достаточно искренних и содержательных эмоций, а больше напоминает длинную рекламную кампанию китайских игр, которые итак находят своего клиента. Ведь на такие выставки геймеры ходят за качественными одиночными играми, которые надолго останутся в памяти, а не за очередным лайв-сервис проектом, который загнется через пару месяцев или станет очередным раком игровой индустрии.

Заключение: Взгляд в будущее

Что ждет нас в этом году на Summer Game Fest? Время покажет. Одно можно сказать точно: это событие снова объединит миллионы геймеров по всему миру, подарив им новые впечатления и незабываемые моменты. Впереди нас ждёт много интересного, и все мы с нетерпением ждём того, что приготовили для нас разработчики и издатели.

Кому интересно – недавно я писал про выставку игр от Sony.

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