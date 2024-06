После того, как в 2020 году из-за пандемии Covid-19 не состоялась E3, а в 2021году выставку провели онлайн, она отправилась на полку истории. Место главного игрового события лета и года заняло мероприятие Summer Game Fest, начавшееся как раз в 2020 году. Теперь уже всемирно известный Summer Game Fest подарил фанатам игровой индустрии бурю эмоций и ожиданий. Несмотря на то, что некоторые громкие имена официально не появятся на мероприятии, список предстоящих анонсов всё равно впечатляет.

Разочарования: Чего не ждать на Summer Game Fest.

Список игр, которые официально не будут представлены на Summer Game Fest, включает такие громкие имена, как

Grand Theft Auto VI

The Wolf Among Us 2

Ремейк Metal Gear Solid 3

Kingdom Hearts 4

Judas

Неизвестная игра от Hazelight, подарившая миру It Takes Two

Эти новости расстроили многих фанатов, которые надеялись увидеть именно эти проекты на Summer Game Fest.

Тем не менее, про эти проекты известно следующее: GTA VI выйдет осенью 2025 года на консолях текущего поколения. Релиз The Wolf Among Us 2 пока что всё еще планируется на этот год, хотя от игры давно не было новостей – первый и последний на данный момент трейлер вышел в феврале 2022 года. Известный инсайдер billbil-kun заявил, что информация по ремейку Metal Gear Solid 3 появится до 10 июня. Журналист издания Windows Central Джез Корден в свою очередь дал понять, что игру стоит ждать на презентации Xbox Games Showcase 9 июня (впервые ремейк был представлен как раз на осенней трансляции Xbox). Разработка Kingdom Hearts IV началась в январе 2020 года, а анонс официально состоялся в апреле 2022 года, с тех пор об этой игре от Square Enix новостей не было и многие фанаты насторожены по поводу судьбы проекта. Так же мало новостей о Judas – новой игре Кена Левина, создателя вселенной Bioshock. По трейлеру игра выглядит интересно и будет обидно, если она оказалась в производственном аду. Относительно недавно Hazelight, известные своими кооперативными играми, взбудоражили геймеров заявлением о работе над новым проектом, но тут же их огорчили, когда отказались показывать игру на Summer Game Fest.

Judas от Кена Левина

Ожидания: Какие анонсы всё-таки состоятся

Однако, несмотря на эти разочарования, некоторые анонсы всё же ожидаются с нетерпением. На мероприятии с большой вероятностью будут представлены:

Kingdom Come: Deliverance 2

возможное дополнение к игре Lies of P.

Monster Hunter: Wilds,

Dragon Ball: Sparking! Zero,

новая игра по известной вселенной от 2K (скорее всего это Мафия 4).

Самым интересным для меня является, конечно же, Kingdom Come: Deliverance 2. Kingdom Come: Deliverance, вышедшая в 2018 году, стала настоящим открытием для любителей ролевых игр. Разработанная чешской студией Warhorse Studios, игра предлагала уникальный опыт погружения в реалии средневековой Чехии начала XV века. Kingdom Come: Deliverance выделялась своей реалистичностью, детализированным миром и исторически достоверными событиями. Даже спустя 6 лет игра выглядит и играется отлично. За графику, правда, пришлось поплатиться оптимизацией на релизе. К релизу второй части разработчики стремятся сократить количество багов к минимуму и предоставить достойную оптимизацию.

Хотя разработчики до сих пор не раскрыли всех деталей, ожидания от сиквела высоки. В первую очередь, игроки надеются на расширение и углубление уже полюбившихся механик: сложных сражений, детализированных квестов и богатого мира.

Сюжет новой игры, вероятно, продолжит историю Генри, сына кузнеца, который в первой части прошёл путь от простого жителя деревни до опытного воина и значимой фигуры в политических интригах того времени. В Kingdom Come: Deliverance II нас ждут новые приключения, ещё больше исторических персонажей и событий, а также более глубокое взаимодействие с миром игры.

На Summer Game Fest 2024 Kingdom Come: Deliverance II может стать одним из самых значимых анонсов. Фанаты серии надеются на первый показ геймплея, который продемонстрирует все нововведения и улучшения, над которыми трудились разработчики. Мероприятие, привлекающее внимание миллионов геймеров по всему миру, станет идеальной платформой для такого важного анонса.

Пока что у игры вышел трейлер и разработчики потихоньку делятся деталями об игре.

Инди-сцена: Взгляд на независимые проекты

Нельзя не упомянуть и инди-сцену, где фанаты ожидают выхода игр, таких как Neva и новый проект от студии Two Star. Эти независимые проекты всегда привлекают внимание своей оригинальностью и новаторскими идеями, что делает их важной частью любого игрового мероприятия.

Тенденции и тренды: Чего ещё ждать на Summer Game Fest

Среди других ожидаемых событий - обновление игры Palworld, несколько игр с зомби-тематикой, а также хотя бы одна игра про космос. Такие игры продолжают быть популярными среди геймеров и часто представляют собой настоящие хиты продаж.

Минусы выставки.

Некоторые зрители чувствуют, что шоу больше сфокусировано на продвижении и рекламе откровенно плохих продуктов, по типу Genshin Impact, чем на реальном взаимодействии с сообществом геймеров. Это может приводить к ощущению, что мероприятие не предоставляет достаточно искренних и содержательных эмоций, а больше напоминает длинную рекламную кампанию китайских игр, которые итак находят своего клиента. Ведь на такие выставки геймеры ходят за качественными одиночными играми, которые надолго останутся в памяти, а не за очередным лайв-сервис проектом, который загнется через пару месяцев или станет очередным раком игровой индустрии.

Заключение: Взгляд в будущее

Что ждет нас в этом году на Summer Game Fest? Время покажет. Одно можно сказать точно: это событие снова объединит миллионы геймеров по всему миру, подарив им новые впечатления и незабываемые моменты. Впереди нас ждёт много интересного, и все мы с нетерпением ждём того, что приготовили для нас разработчики и издатели.

