Компания Ford (США) планирует к 2030 году выпустить на рынок серию из пяти новых моделей автомобилей стоимостью менее 40 тысяч долларов. Компания делает акцент на снижение стоимости транспорта, учитывая, что средняя цена нового автомобиля в США уже превысила 50 тысяч долларов, в то время как машина марки Ford вовсе стоит в среднем 55,6 тысяч долларов. Слишком высокие цены на новые автомобили всё чаще отпугивают потенциальных клиентов. Источник изображения: FordРечь идёт как о бензиновых, так и электрических автомобилях. Многие из электрокаров будут построены на новой платформе Universal EV, ориентированной на создание комфортных и компактных автомобилей с радикальным снижением себестоимости. Один из таких автомобилей, продажа которого запланирована на 2027 год, будет электрическим пикапом средних размеров. Бензиновый пикап в том же ценовом диапазоне будет запущен в производство в 2029 году.

Генеральный директор Ford Motor Джим Фарли, чьи слова приводит издание Bloomberg, подчеркнул, что компания будет выпускать автомобили с бензиновой, электрической и гибридной силовыми установками, поскольку покупатели требуют большего выбора.