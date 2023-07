За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Старт дискретных видеокарт Intel Arc трудно назвать удачным и в первую очередь в этом стоит винить, как ни странно, проблемы с драйверами. Но, время идет и с каждым новым драйвером производительность видеокарт Intel Arc в играх увеличивается, а проблемы — решаются. В любом случае для геймеров еще один игрок, появившийся на рынке видеокарт, несет только плюсы, ведь чем больше производителей, тем сильнее конкуренция, шире выбор и ниже цены.

Особенно важно это становится в 2023 году, когда доля видеокарт от AMD очень низка. Судя по статистике сервиса Steam, самой популярной дискретной видеокартой от AMD стала устаревшая Radeon RX 580 с долей всего 1.04% игроков, а очень популярная сейчас Radeon RX 6600 установлена в ПК всего 0.52% геймеров.

Главная особенность, которую следует учитывать при покупке дискретной видеокарты от Intel — это то, что сравнивая ее с конкурентами от AMD и Nvidia в своей ценовой нише, трудно назвать однозначного победителя. Например, Intel Arc A750 в некоторых играх с большим отрывом побеждает популярную GeForce RTX 3060, а в других — заметно отстает от Radeon RX 6600. Поэтому стоит обратить внимание на ваш список любимых игр, и, если в них Intel Arc лидирует — она будет очень выгодной покупкой.

В играх с трассировкой лучей Intel Arc A750 опережает Radeon RX 6600 XT, что тоже склоняет чашу весов к выбору в пользу видеокарты от "синих". Еще в пользу Intel Arc A750 по сравнению с новыми видеокартами от AMD и Nvidia играет широкая 256-битная шина видеопамяти, развивающая огромную пропускную способность в 512 ГБ/c и подключенная по полноценной шине PCI Express 4.0 с 16-ю линиями. Объема видеопамяти в 8 ГБ хватает для разрешения Full HD, а вот энергопотребление высоковато — 225 ватт, что потребует блока питания от 650 ватт, как рекомендуют в спецификациях видеокарты.

Сегодня мы соберем игровой компьютер для всех новых игр на видеокарте и процессоре от Intel, чтобы понять, насколько такая сборка будет отличаться по цене от сборок на Ryzen, которых мы делали в последнее время очень много. За комплектующими отправимся в магазин Регард, цены в котором обычно ниже, чем в остальных крупных магазинах электроники в РФ и начнем с процессора.

Процессор

Глядя на то, как растут цены на процессоры, становится почти физически больно, но теперь это реальность, в которой доллар стоит 90, а евро — 100 рублей и нам придется приспособится к этому, как мы приспособились к удвоившимся ценам на электронику в 2014 году. В нашу сборку отлично подойдет шестиядерный Core i5-12400F, остающийся оптимальным игровым процессором от Intel, несмотря на цену, выросшую почти на 2000 рублей. Что интересно, цена главного конкурента — Ryzen 5 5600X, выросла не так сильно, а Ryzen 5 5600 и вовсе выглядит на этом фоне оптимальной покупкой.

Кулер процессора

Core i5-12400F отличается умеренным энергопотреблением и ему вполне хватит небольшого кулера с тремя теплотрубками, например, DeepCool GAMMAXX 300R. После повышения цен это один из самых недорогих кулеров с вентилятором размером 120 мм и он способен отвести от процессора 130 ватт тепла.

Материнская плата

В теории, шестиядерник Core i5-12400F можно устанавливать на недорогие платы LGA 1700 на чипсете H610, но на практике лучше этого не делать, чтобы избежать перегрева цепей питания. Мало того, многочисленные тесты в сети показывают, что даже плату на чипсете B660 лучше выбирать с радиаторами на цепях питания. Одна из самых недорогих подобных моделей — ASUS PRIME B660M-A D4. У этой компактной платы есть два слота M.2, один из которых оснащен радиатором, что сэкономит вам несколько сотен рублей.

Оперативная память

Оперативная память с частотой 3200 МГц и таймингом CL, равным 16, для современных шестиядерников является минимумом, который обеспечит их нормальную производительность. Не помешает разогнать такую ОЗУ, главное — чтобы на ней стояли эффективные радиаторы, как на ADATA XPG Gammix D30 (AX4U320016G16A-DR30), которую мы установим в наш ПК. А вот объем ОЗУ в 32 ГБ становится новым стандартом для игровых ПК среднего уровня после выхода новых требовательных игр.

Видеокарта

Главная героиня нашей сборки — видеокарта MSI Intel Arc A750 ASTRO 2X, имеет крупный радиатор высотой 2.5 слота с парой вентиляторов диаметром 95 мм и на первый взгляд мало отличается от видеокарт AMD и Nvidia этого ценового диапазона. Стандартен и набор видеовыходов: один HDMI и три DisplayPort и после установки в ПК, только панель видеодрайверов будет напоминать вам о том, что вы выбрали очень редкую, но перспективную модель.

SSD-накопитель

SSD-накопитель ADATA Legend 750 (ALEG-750-1TCS) с оптимальным объемом в 1 ТБ развивает высокие скорости, 3500 МБ/сек на чтение и 3000 МБ/сек на запись, а ресурс составляет немаленькие 600 ТБ. А вот радиатор на нем стоит заменить на комплектный из материнской платы, ведь модель довольно горячая.

Блок питания

Компания DeepCool давно славится топовыми блоками питания, которые отличаются надежностью и тихой работой. Но теперь линейка БП от DeepCool пополнилась еще и отличными бюджетными моделями. Например, DeepCool PF650 мощностью 650 ватт, который выделяется среди аналогов низкой ценой, качественной сборкой и компонентной базой. А еще — отличным дизайном и длинными мягкими проводами, которые удобно укладывать в корпусе.

Корпус

А корпус в нашей сборке сегодня будет необычный — Zalman Z1 Plus Black. Это вместительная модель с отличной вентиляцией, в которой предустановлено три вентилятора диаметром 120 мм, которых вполне хватит для охлаждения нашей сборки. Передняя сетчатая панель отлично продувается, а дополнительно можно установить еще пять вентиляторов и систему СЖО. Zalman Z1 Plus Black выделяется среди огромного числа современных корпусов наличием отсека для накопителей 5.25", который остается незаменим, если вам нужно установить реобас или blu-ray привод. Ну а все остальное у Zalman Z1 Plus Black соответствует современным стандартам — есть окно из закаленного стекла и пылевой фильтр БП.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 85120 рублей по ценам на 11.07.2023 года, что довольно немало для среднего игрового ПК. Но если вспомнить, что ПК такого уровня уже много лет стоят в пределах 1000 долларов, то все встает на свои места. При сборке можно было бы сэкономить, взяв четырехъядерный Core i3-12100F, но для такой мощной видеокарты, как Intel Arc A750, лучшим выбором будет современный шестиядерный процессор.

Пишите в комментарии, что бы вы заменили в этой сборке, кроме, конечно, видеокарты?