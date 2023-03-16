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Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет

Рассказ о том, как довел свой ПК до идеала, вложив в него кучу денег и почему решил отказаться от гонки за новыми комплектующими, завязав с апгрейдами на много лет.
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Постоянные читатели блогов Overclockers.ru наверняка в курсе моего апгрейда ПК, который растянулся на три года, даже если не открывают мои статьи, ведь все изменения и обновления в нем становятся понятны уже из их названий. Этот апгрейд начался в далеком 2020 году, еще до майнинг бума и до того, как пандемия COVID-19 создала дефицит комплектующих, заодно повысив цены. В то время я уже давно сидел на стареньком Core i5-3570 и GeForce GTX 1060 с SSD-накопителем всего на 120 ГБ.

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Поэтапный апгрейд этого ПК начался с покупки вместительного SSD объемом 1 ТБ — Samsung 860 EVO MZ-76E1T0BW, который обошелся в 10000 рублей. Была выбрана SATA III модель, ведь слота M.2 на старом ПК не было, а использовать переходник я не рискнул. Да и разница между быстрыми M.2 SSD и моделями SATA III форм-фактора 2.5" в игровой загрузке не особо заметна. За прошедшие три года цены на SSD-накопители сильно упали и сегодня добротную модель на 1 ТБ можно купить всего за 5000 рублей, например, WD Blue SA510 (WDS100T3B0A).

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В начале 2020 года были совсем другие цены и на другие комплектующие — отличная и актуальная на то время материнская плата MSI B450-A PRO MAX обошлась мне в 6000 рублей, шестиядерник Ryzen 5 1600 в 7590 рублей, а 32 ГБ отличной оперативной памяти Crucial Ballistix Sport LT AES — в 13300 рублей.

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Сегодня, спустя три года, за 6000 рублей можно купить только бюджетную материнскую плату, MSI B450-A PRO MAX стоит почти 10000 рублей, а актуальные шестиядерники стоят от 11000 до 14000 рублей, и только оперативная память DDR4 подешевела почти в два раза. Это неудивительно, ведь DDR4 — уже прошлое поколение и DDR5 стремительно вытесняет его. Неплохой комплект DDR4 на 32 ГБ можно сегодня купить примерно за 7000-8000 рублей.

С одной стороны, 32 ГБ в 2020 году было явно много для среднего игрового ПК, но это позволяло пользоваться им с комфортом, например, не закрывая браузер с полусотней открытых вкладок перед запуском игры. Да и уже тогда некоторые игры переваливали в потреблении ОЗУ за отметку в 16 ГБ, например, градостроительная стратегия ANNO 1800 при плотной застройке кушала 20 ГБ и более. Ну а сегодня, в 2023 году, после выхода Hogwarts Legacy, в которой разница между 16 и 32 ГБ ОЗУ очень заметна, и читая системные требования игр, которые скоро выйдут, становится ясно, что 16 ГБ ОЗУ становятся уделом бюджетных игровых ПК. Да и разница в цене 16 и 32 ГБ DDR4 настолько мизерна, что этот вопрос можно даже не обсуждать, а сразу брать 32 ГБ.

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Что касается видеокарты, то 2020 год для меня начался с нескольких небольших апгрейдов — хорошо поработавшая в майнинге Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE, на которой было пройдено множество игр, была продана за отличную цену, а на замену ей куплена недорогая Palit GeForce GTX 1660 Dual, которая меня совсем не впечатлила и была сдана в магазин после того, как знакомый майнер предложил мне за очень низкую цену MSI GeForce GTX 1060 Gaming X, работавшую в очень комфортных условиях, без пыли и перегрева.

GeForce GTX 1060 стала одной из самых удачных видеокарт, которые у меня были, пять лет тянуть все новинки игр, да еще не один раз окупить себя в двух волнах майнинга — такая удача вряд ли еще когда-нибудь повторится. И про Ryzen 5 1600, и про GeForce GTX 1060 я написал много блогов, например, про андервольтинг процессора, тестирование в играх под разными версиями Windows или о том, как играть одновременно с майнингом — про такое в Рунете не писал больше никто.

2021 год я встретил с ПК, который тихо майнил круглыми сутками, но погоня за тишиной плохо отразилась на блоке питания, "придушенный" вентилятор в котором остановился полностью и с неделю старичок Chieftec проработал в полностью пассивном режиме. БП выжил, но что случилось с электролитами за это время — неизвестно, и я решил поменять блок питания, купив "голдовый" Chieftec Chieftronic PowerPlay с избыточной мощностью, на целых 750 ватт. 

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Но я уже привык к таким БП, когда избыточная мощность позволяет ему работать тихо, мало греться и не шуметь. Но в комментариях такое "расточительство" оценили не все. Хотя переплата с моделью на 600 ватт составила всего несколько сотен рублей, а брать на несколько лет БП с меньшей мощностью непрактично. Да и как раз только отшумел скандал, когда некоторые новые блоки питания уходили в защиту при работе с GeForce RTX 3000.

Когда в мае 2021 года произошел резкий обвал курса Биткоина, я подумал, что майнингу конец — повторяется история 2018 года и пора продавать видеокарту, пока вторичный рынок не наполнился подешевевшими моделями. MSI GeForce GTX 1060 Gaming X удалось продать почти за 30000 рублей, но мой расчет на конец майнинг бума не оправдался и до него был еще целый долгий год.

Но просевшие доходы отразились на цене видеокарт и тогда можно было купить GeForce RTX 3060 за 52000 рублей, успеть отмайнить ее стоимость и вовремя продать. Но я решился только лишь на покупку GeForce GT 1030, и стал ждать, когда же утихнет криптовалютная лихорадка. На GeForce GT 1030 пришлось просидеть девять месяцев и это сыграло со мной злую шутку. Невозможность играть в новинки подстегнула интерес к играм, и я играл в эти девять месяцев так, как не играл уже давно — с азартом пройдя множество игр одну за другой.

Но я так и не дождался падения цен на видеокарты и в панике купил GeForce RTX 3060 за 70000 рублей в конце февраля 2022 года. Первое время, когда цены на GeForce RTX 3060 подскочили до 120000 рублей, это казалось оправданным, но потом, летом 2022 года, цены резко пошли вниз и сегодня GeForce RTX 3060 можно купить за 33 тысячи рублей.

Но, запуская новинки игр, понимаешь, почему геймеры ругают Ubisoft и другие крупные компании, ведь азарта проходить очередной Assassin's Creed хватает на пару дней, а подобных скучных и пустых поделок с открытым миром наклепали предостаточно. Cyberpunk 2077, Days Gone, Dying Light 2: Stay Human, Far Cry 6 — от подобных ААА-проектов совершенно не получаешь того, чего ожидаешь, и чего обещают разработчики.

И по закону подлости, получив в ПК долгожданную видеокарту, я расхотел играть в новинки всего за пару месяцев, и сейчас опять играю в старые добрые Disciples II, Heroes of Might and Magic V, Age of Empires II: Definitive Edition или They Are Billions. Недавно прошел Gothic I и собираюсь перепройти Gothic II и первые две части Risen. Как вы понимаете, все это прекрасно идет и на GeForce GT 1030. На просторах интернета я постоянно натыкаюсь на такие истории и решил, что еще раз так обмануть себя современной игровой индустрии и маркетологам я не позволю. 

В конце 2022 года я довел свой ПК до идеала, заменив Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X, купив старый, но вместительный корпус Fractal Design Define R4, и поставив отдельный SATA SSD под систему объемом 256 ГБ. И в таком состоянии я буду использовать его как можно дольше, в идеале пять-семь лет, а может быть и больше, но следующий апгрейд буду делать только на бюджетное железо. Ведь теперь я окончательно усвоил, что степень удовольствия от игр совершенно не зависит от того, какая видеокарта стоит в моем ПК.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу цен на "железо" и состоянии современной игровой индустрии?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 


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Теги

игры майнинг дефицит цены geforce rtx 3060 комплектующие ryzen 5 5600x критика игровая индустрия апгрейд
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