Тяжелые времена требуют сложных решений. В русскоязычной среде до сих пор верят, что халявный сыр раздают всем и каждому за красивые глазки. Сегодня расскажу, откуда берется халява для Xbox и как на ней зарабатывают.

Предисловие

Сюжет для данного повествования появился 9 апреля 2024 года после увеличения ценника на Xbox Game Pass ultimate. Вопрос не казался актуальным и откладывался "на потом". Пока в сети не появились крики и вопли поклонников Xbox про забанненые аккаунты и консоли. Кто-то сверху настоятельно советовал осветить вопрос.

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Волна блокировок аккаунтов Xbox в России

Никогда такого не было и вот опять. Спер картинку из интернета с красивыми физиономиями. Думал самостоятельно постер создать, но решил остановиться на этом. Знаковое событие :-) Ибо показательное.

Начнем с самого простого — любой продавец знает, как связаться со службой поддержки, в том числе и Microsoft. Для обывателя может показаться сложным и непонятным общение с официальными представителями, но дилеры такое осуществляют нон-стоп каждый день десятки раз. Любая блокировка и прочее обсуждается по тикету. Служба поддержки всегда ответит по фактам. В странах СНГ не принято подавать в суд по пустякам, но в Соединенных Штатах такое сплошь и рядом. Лишние траты никому не нужны. Для фанатов теории заговора напомню, что покупки осуществлялись "турками на территории Турции и от турков никто не уходил".

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При обращении в службу поддержки вам укажут пункт правил, по которому вас отправили "отдохнуть". На момент написания материала прошло 3 дня и не было оглашено ни одного официального ответа ни по одному из дел. Что странно...

По моему личному мнению всплыли проблемы с оплатой и поступлением денег. Покупатель обязан доказать, что деньги списались с его кредитного счета в адрес Microsoft. Еще покупатель обязан доказать, что кредитная карта принадлежит ему. Тут всплывает корень всех проблем. Только у барыг есть подобная информация и только они могут привести подобные доказательства. И всплывает вторая странность. Ни один магазин не публикует никаких данных и распечаток (скриншотов) со списаниями. Это конфиденциальная информация. Но ни один человек не упоминает данного вопроса в темах. На крайняк, "владелец" карты может запросить рефанд, если его аккаунт заблокировали.

Ну и третья странность — блокировка аккаунтов идет постоянно. Но только сейчас кто-то всполошил осиное гнездо.

Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Как наглядный пример приведу некоторую статистику своих материалов. У меня много разного контента и по нему можно сделать некоторые выводы для понимания сложившейся ситуации. Две уникальные статьи, опубликованные с промежутком в пару дней. Одна по безопасности, вторая по халяве:

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Заинтересованность местной аудитории наглядно показывает, чего на самом деле хочет народ. Слепо идти туда, где вкусно пахнет, не смотря по сторонам и не задумываясь о последствиях.

Но приведу статистику еще одного материала, в котором подробно рассматривал один актуальный вопрос по консолям Xbox.

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Вы не поверите, но всем с высокой колокольни. Для многих — это просто информация в вакууме. Люди не чувствуют цифр и не понимают, что они означают. Кратко поясню: за один год заблокировали каждого 10-го пользователя Xbox Live. Точнее — около 12% всех аккаунтов. В 2023 году тенденция к блокировкам усилилась. Во время пандемии вопрос с COVID (напрямую) коснулся только 8% населения.

О том, что творится с Xbox, можно написать огромную энциклопедию на 10 томов. Это большая и объемная тема, что отнимет много времени. У меня нет таких ресурсов и освещу вопрос поверхностно.

Черный и белый рынок

В средствах массовой информации не принято рассказывать о нелегальной действительности. Изредка сообщают, что взломали какой-то сайт и кто-то узнал, куда доставляли пиццу. Выглядит смешно и грустно. Подобные утечки приносят сотни миллионов долларов. Базы используют умельцы для взлома всевозможных сервисов. Существуют сотни "самописных" программ, что автоматизируют доступ к аккаунтам пользователей.

На получении доступа история не заканчивается. Его необходимо монетизировать. Например, аккаунт с одной игрой 2023 года для Xbox можно продать за 500 рублей. Сотни тысяч аккаунтов принесут своим владельцам приличные суммы. А еще бывают аккаунты с привязанным кредитками или балансом на счету. Можно купить "подарок" другу и продать его бандерлогам. Проблема черного рынка состоит в том, что "специалисты" не желают отсвечивать и попасть в поле зрения правоохранительных органов. В этот момент появляются посредники, что скупают "товар" оптом, без лишних вопросов и с дисконтом. Еще раз уточню — речь идет не про пару ключей или аккаунтов, а о десятках и сотнях тысяч.

Кликнул на первый попавшийся баннер на профильном ресурсе. Небольшой магазинчик осваивает бюджеты и решил затариться на будущее. Обычный сайт из обычного интернета, где ежедневно совершаются сделки на огромные суммы. Никакого DarkNet. Обычные люди, что не хотят светиться в общественном поле, встречаются с владельцами цифровых магазинчиков, известных на всю Россию.

Приватные переписки и переводы в удобной валюте. Здесь нет случайных людей. Все сделки совершаются анонимно. Бывает "порченый" товар, но вопросы обговариваются шепотом, вдалеке от посторонних глаз.

Есть "честные" магазины, работающие с официальными ресурсами. Все чисто и гладко. Существуют варианты, но вопрос сводится к итоговому результату. Лавочки выходят к покупателю и выставляют на обзор свои товары.

Риторический вопрос: что купит обычный пользователь? Какой товар он приобретет на торговой площадке? У какого продавца лучше будет идти бизнес и отбиваться затраты? Для тех кто в танке, речь идет о продажной стоимости.

Помимо "грязных" схем по-черному, бывают и полулегальные варианты. Трудозатратные, но приемлемые для морально-неустойчивых клиентов. Летом освещал вопрос, но для массового пользователя в России он потерял актуальность: Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц.

Такие методы приносят финансовую выгоду, но о них не говорят в общественном поле. Секрет, что сделает твой товар конкурентноспособным и позволит занять доминирующее положение на рынке. Подобных методов много, но не все они доступны широкой общественности. В этом месте начинается "волшебство". Не имеет значения, как работает ваш любимый спекулянт: по-белому или черному — он обязан знать все тонкости всех махинаций. Покупка в Турции и сложение подписок — это одна из тех самых схем, что позволяет рубить бабло.

Подобная информация актуализируется на маленьких сайтах с контентом для черного рынка. Махинаторы отлично знают, как работают все варианты бизнеса цифровой дистрибуции и какая приносит больше денег.

Sony playstation 5

В 2018 году корпорация Sony официально запретила продажу и обмен аккаунтов. Подобное есть у каждого платформодержателя в "соглашении", но именно самураи добились выпиливания подобных лотов со всех торговых площадок. Ни один крупный цифровой ритейл, работающих в официальном поле, не позволяет размещать в своей системе продажу аккаунтов PSN. Это нанесло сильнейший урон по черному рынку, так как деятельность стала нерентабельной.

Следующим шагом было изъятие цифровых ключей из продажи. Только самые доверенные магазины оставили подобную практику. Взлом сайта с ключами дает доступ к тысячам ключей, что можно продавать за реальные деньги. Это как ограбление банка с минимальной защитой. Японцы приложили максимум усилий, чтобы уничтожить нелегалов и сделать нерентабельными цифровые товары.

Консоли Xbox

В 2017 году появляется функция "подарок". Любой пользователь мог отправить знакомому ключ от любой игры. Небольшое уточнение — когда ты покупаешь игру "другу" на аккаунт, то точно знаете всю цепочку мошеннических схем. При покупке ключа получатель не знаком с продавцом и может не знать о происхождении товара. Черный рынок расцвел и заблагоухал.

Microsoft насильно заставляет пользователей привязывать платежные карты к своим аккаунтам. Долгое время нельзя было купить Xbox Game Pass с баланса кошелька без привязки кредитки. Каждый второй аккаунт был с рабочей картой и можно было "выводить" деньги в неограниченных количествах без номера карты и прочих данных. Нажимал "купить подарок" и получал ключ от игры. Моментально были написаны десятки программ по автоматизации действия. Рынок заполонили дешевые игры по бросовым ценам. Аргентина и Турция — курам на смех.

Торговые площадки

Мы осветили три действующих лица на рынке цифровых товаров:

Покупатель;

Черный кардинал;

Ритейлер;

На самом деле существует и четвертое действующее лицо. Посредник. Мелкий ритейлер неспособен охватить большую аудиторию и ему нужно кучковаться. Когда в одном месте собираются несколько продавцов, увеличивается поток клиентов. Чем больше площадка, тем выше у нее потенциал для роста. Большая площадка может позволить себе дорогую рекламу. Официально:

Это команда NaVi. Российские чемпионы мира по одному из видов киберспорта. На плече у них "реклама" одной известной торговой площадки. Но нас интересует не сама площадка, а ее официальный статус. Как они относятся к своим клиентам и открытость перед судебным преследованием. Готовы ли они отвечать "за базар"? В этом легко убедиться. Нужно проследовать в подвал сайта и найти официальную информацию:

Площадка работает по белой схеме и вы в любой момент можете решить возникающие вопросы. Соблюдается законодательство нескольких стран и юридическое лицо несет всю ответственность и отвечает за всех продавцов с которыми сотрудничает. Компания значительно сократила присутствие "черных кардиналов". Они присутствуют, но в ограниченном количестве.

Но площадка сейчас недоступна для граждан России и Беларуси, так что "рекламная интеграция" не работает.

24 февраля 2022 года

В России взрывной спрос на цифровые товары из зарубежных магазинов. Мелкий ретейл переживает ренессанс. Как грибы после дождя появляются новые торговые площадки. Дикий Запад с неписанными правилами. Бабло течет рекой. На мизансцену выходят проходимцы всех мастей. Кто первый сел, того и тапочки. Репутация не имеет никакого значения, если нет официального представителя. У пользователей НЕТ выбора. Только нелегальные барыги без какого-либо статуса.

Но и тут есть свои особенности. На "Диком Западе" начинаются свои разборки. Пока денежка была маленькой и пользователь работал в официальном русле — вторичный рынок старался держать планку. Как только конкуренция с белым рынком исчезла, все рухнуло. У торгашей встал вопрос: "много денег" или "очень много денег". И в ход пошли все возможные варианты для максимизации прибыли.





Скам, мошенничество и бан аккаунтов

"Зуб даю — это отличный сервис с лучшими ценами. Мои хорошие друзья и я им доверяю!" - регулярная реклама от игровых блогеров. Вы ведь верите блогеру? Он точно говорит правду. Ведь так? Давайте разберем пару примеров для понимания ситуации.

Любая торговая площадка, что работает в белую — не скрывает информацию о себе. Она платит налоги и ей нечего бояться. Простая истина, что знает каждый. Немного выше показал пример честной площадки, у которой все хорошо.

Теперь глянем на всем известный Plati.Market (ранее назывался Plati.ru) — крупнейший сервис подобной тематики на постсоветском пространстве.. Есть старее, но менее известны. Идем в подвал для изучения официального статуса.

Для тех, кто не в курсе — это одна из частей банковского холдинга с мутной историей. Напрямую связана с платежной системой WebMoney.





По веб-архиву мы можем проследить историю с 2003 года. Новое зеркало работает с 2017. Можно вбивать оба адреса и вас перекинет на нужный.

Худо-бедно, но вы можете "порешать" большинство возникающих вопросов через официальные инструменты,прописанные в законодательстве. Сайт старается делать вид, что он честный и открытый. Чернуха не бросается в глаза. А теперь, для сравнения, поговорим о другой торговой площадке.

Funpay. Делаем все то же самое. Ищем официальные данные по сервису. Им скрывать нечего. Они готовы работать по белой схеме. Это вся информация, что мне удалось найти на официальном сайте. Возможно, я плохо искал и не заглянул на "правильную" страничку. Правда, очень странно, что ее не видно в подвале, как у белых компаний.





Этот адрес был в официальной группе VK:

Следующий адрес можно найти после регистрации, если знать "правильное место". Его мне подсказали, и на самом сайте его просто так не найдешь:

Оба адреса — это помойные адреса для виртуальной регистрации. Для некоторых операций с расчетными счетами (обналичка) нужен легальный адрес. Так, по одному адресу может находится несколько десятков фирм.

Зачем так мутить, если у вас все красиво, честно и надежно? Они скрываются от кого-то или чего-то? Или есть другие особенности бизнеса? Не буду использовать гугл и приводить отзывы о Funpay. Там слишком грязно и, возможно, вбросы от конкурентов. Все только своими глазами из первоисточник

Два скриншота сайта. Один из веб-архива, второй сделан во время написания. По хронологии видно, что всплеск роста активности совпадает с началом конфликта России с Украиной. Именно в тот момент пошли санкции и народ ломанулся во все тяжкие. Взял отпечаток от 5 октября 2023 года, так как он показался мне забавным.

За полгода в рамке с отзывами не добавилось ни одного человека :-) Создателям сайта было лень, что они пыль в глаза не смогли пустить правильно. Счетчик — это обычная картинка, нарисованная в паинте :-D





На главной странице сайта нас уже обманывают. Мелочь? Это только начало. Дополнительный скриншот делать не буду, но на картинках выше вы отчетливо можете лицезреть слово "Аккаунты". Под каждой игрой есть раздел с приобретением логина: пароля от цифрового иммущества. Это не случайность, а специализация ресурса.





Это один из разделов. Выбрал игру, которая не попала под санкции Запада. Для наглядности. Человек "легально создал" несколько аккаунтов, чтобы их прокачать, а потом выставить на продажу. 1000 часов работы и по 4к в кормане. Отличный легальный заработок. А может? Конечно, может... Частные случаи бывают, но в масштабах, что представлены на торговой площадке — маловероятны. Скажу больше, подобная вероятность легального существования таких продавцов стремится к нулю. Слишком большие объемы.

А что за наезд? Вон, на других сайтах тоже присутствуют нелегальные товары. Так и есть. Только они не специализируются на подобном и отдельно помечают "сомнительный лот" в каждом объявлении жирным ярким шрифтом.





Моральная дилемма

Третий год на Российскую Федерацию и Беларусь действуют санкции. У населения возникла потребность в новом источнике поступления эндорфинов, что вызвало безумный спрос на некоторые услуги и повысило конкуренцию за лакомый кусочек. Вторичный рынок цифровых товаров всегда был на грани дозволенного. В серой зоне. Всегда был риск получить блокировку аккаунта. Но новые вызовы заставляют "ушлых" ребят идти на бОльшие риски и переходить из серой зоны в более темные части всемирной паутины. Конкуренция и жадность дают о себе знать.

На одной чаше весов довольные клиенты, на другой — возрастающие риски. Где та грань, когда надо остановиться? А еще есть игровые блогеры, что играют роль амбассадора. Личные взаимоотношения Продавец <-> рекламное лицо <-> покупатель находятся в шатком равновесии. Извечный вопрос. Кто на себя берет риски из-за минимизации цены товара. Покупатель, что не хочет идти в официальный магазин. Продавец, что хочет увеличить денежные обороты. Посредник — что продвигает товар в массы. Кто из них троих отвечает за последствия?

Грузинский след и DeadP47

Во время поиска информации наткнулся на одну особенность. У сайта с нелегальными товарами, добытыми (с большой долей вероятности) преступным путем, есть рекламное лицо. Для наполнения статьи не стал углубляться в поиски и взял один из последних доступных роликов. На стримах и в рекламных интеграциях регулярно всплывает сайт с "незаконным контентом".

Но каково же было мое удивление, когда открыл еще один ролик и увидел прикрепленную тему. Ссылка на "гаранта" от крупнейшего в СНГ сайта, специализирующегося на несанкционированном доступе к учетным записям пользователей на различных ресурсов в сети интернет . Деньги не пахнут, когда кушать хочется.

Я плохо разбираюсь в уголовном праве, но что-то мне подсказывает, что и в Грузии подобное является преступлением. Он не взламывает ничего? Открою вам тайну — он получает доход от сайта, что приравнивается к соучастию. А преступления в составе группы — это отягчающее обстоятельство.

По абсолютно случайному стечению обстоятельств этот же персонаж является главным фанатом подписки Xbox Game Pass Ultimate. Именно он прилагает максимум усилий в продвижении сервиса, что существует в нашей стране в темно-серой зоне. Именно он продвигает чернуху и связывает нелегальных торговцев сомнительного товара с покупателями.





Послесловие

Microsoft создала все возможные условия для различных махинаций. С вводом санкций для России и Беларуси возник серый рынок цифровых товаров. Огромная конкуренция заставляет людей рисковать и пробовать новые варианты. Одни работают, другие не очень. Невозможно предугадать итоговый результат.

Дилемма с рисками стоит ребром. Для меня — все риски лежат на покупателе, если это не обговорено отдельно. Некоторые торговые площадки берут процент с продаж и гарантируют чистоту сделки.





Другие темы автора: https://overclockers.ru/blog/Dante