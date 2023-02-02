За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Наверняка вы видели, как работают загрузочные флешки со средой WinPE, наиболее популярные из которых создает энтузиаст Sergei Strelec. Этот процесс напоминает магию — за пару минут с флешки размером 4 ГБ загружается Windows с огромным количеством полезных портативных утилит, которые незаменимы для восстановления случайно удаленной информации или ремонта поврежденной Windows.

реклама

Помогут такие флешки при заражении вирусами и троянами или в тех случаях, когда нужно протестировать работоспособность ПК без HDD или SSD. Или создать или восстановить образ диска с установленной Windows с помощью утилит Acronis True Image или Macrium Reflect. Одним словом, такая флешка должна быть у каждого опытного пользователя ПК и лучше приготовить ее заранее, ведь когда ваш SSD-накопитель или Windows "накрылись медным тазом", создать такую флешку уже невозможно и придется искать второй ПК или ноутбук.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Думаю, многие задумывались о том, как хорошо было бы, если среда WinPE от Sergei Strelec запускалась прямо с жесткого диска или SSD-накопителя. Это было бы намного удобнее — не нужно возиться с флешкой, скорость которой намного ниже, чем SSD или HDD, и у вас в ПК все время под рукой будет мощнейшее средство восстановления, до которого очень далеко стандартной среде восстановления Windows — Windows Recovery Environment (Windows RE, или WinRE). А старый и слабый ПК, который уже совсем не тянет современные операционные системы, сможет шустро работать со средой WinPE как с основной Windows, ведь она очень экономичная.

Как установить WinPE от Sergei Strelec на SSD или HDD, если он у вас только один

реклама

Sergei Strelec на своем сайте опубликовал инструкцию, как сделать загрузку среды WinPE, используемой в его флешках, с вашего единственного SSD или HDD, но назвать ее простой или безопасной нельзя, ведь манипуляции производятся на системном диске, при загрузке Windows с которого появится меню выбора — обычная Windows или WinPE от Sergei Strelec. К тому же это неудобно, ведь у вас постоянно будет висеть выбор типа ОС при загрузке.

Но если накопитель в системе только один, другого способа нет и придется применить именно его. Для чего стоит скачать специальные bat файлы с сайта sergeistrelec.name, из раздела "Загрузка WinPE с жесткого диска компьютера". После чего смонтировать iso-образ вашей флешки и скопировать в корень диска папку SSTR. И запустить bat файл boot_UEFI или boot_BIOS, в зависимости от типа вашей системы. Bat файл boot_UEFI имеет следующее содержание.

SetLocal EnableDelayedExpansion



del C:\SSTR\bcd

bcdedit /export C:\SSTR\bcd

attrib -s -h -r C:\SSTR\bcd

bcdedit /create /device > C:\SSTR\ramdevice.txt

bcdedit.exe /create /application osloader /d "Boot Strelec" > C:\SSTR\ramd.txt

for /f "tokens=2 delims={}" %%i in (C:\SSTR\ramdevice.txt) do SET DEVI={%%i}

for /f "tokens=2 delims={}" %%i in (C:\SSTR\ramd.txt) do SET DEVJ={%%i}



bcdedit /set %DEVI% ramdisksdidevice partition=C:



bcdedit /set %DEVI% ramdisksdipath \SSTR\boot.sdi



bcdedit /set %DEVJ% osdevice ramdisk=[C:]\SSTR\strelec10x64.wim,%DEVI%



bcdedit /set %DEVJ% device ramdisk=[C:]\SSTR\strelec10x64.wim,%DEVI%



bcdedit /set %DEVJ% systemroot \Windows



bcdedit /set %DEVJ% detecthal Yes



bcdedit /set %DEVJ% winpe Yes



bcdedit /set %DEVJ% description "Boot Strelec"



bcdedit /displayorder %DEVJ% /addfirst



bcdedit /set %DEVJ% path \windows\system32\boot\winload.efi



bcdedit /set %DEVI% path \windows\system32\boot\winload.efi



bcdedit /set %DEVJ% nx AlwaysOff



bcdedit /set %DEVJ% nointegritychecks Yes



bcdedit /set %DEVJ% testsigning Yes



rem bcdedit /default %DEVJ%



bcdedit /set {bootmgr} timeout 05

pause

реклама

Что делает этот bat файл?

1. Резервирует файл BCD (Boot Configuratin Data) – преемник загрузочного файла boot.ini, в папку SSTR (чтобы можно было вернуть все как было)

2. Добавляет среду WinPE в меню загрузки.

3. Устанавливает тайм-аут загрузки 5 сек.

Как установить WinPE от Sergei Strelec на второй SSD или HDD

Но гораздо более интересной мне показалась возможность сделать загрузку WinPE от Sergei Strelec с отдельного SSD или HDD. У многих из нас в системе есть HDD под "файлопомойку", второй старенький SSD небольшого объема или наоборот, дополнительный вместительный SSD под игры. У меня валялся без дела старый жесткий диск формата 3.5" объемом 250 ГБ, и я решил использовать его как загрузочный для среды WinPE.

Надо отметить, что информации на эту тему в интернете практически нет и я сначала пытался записать iso файл на HDD с помощью утилит UltraISO, WinNTSetup и тому подобных, которые, как оказалось, не позволяют сделать подобное. Но, выяснилось, что можно сделать это гораздо проще и у вас уйдет на это всего пара минут. Вам нужно будет запустить утилиту "Управление дисками", проще всего это сделать, щелкнув ПКМ по меню Пуск.

реклама

Для начала нужно создать в начале диска раздел объемом, подходящим для вашей загрузочной флешки, я на всякий случай сделал раздел объемом 9 ГБ.

Раздел создан и теперь нужно сделать его активным.

И вот тут у меня возникла проблема — утилита "Управление дисками" не давала этого сделать. Пришлось запустить командную строку от Администратора и вызвать утилиту DISKPART. Далее я ввел команды:

list disk - выводятся все имеющиеся в системе жёсткие диски sel disk 3 - выбираю свой жёсткий диск под номером 3 list partition - выводятся все имеющиеся разделы на жёстком диске sel part 1 - выбираю раздел 1 active - и раздел становится активным. exit

После чего скопировать содержимое флешки на этот раздел. На этом все, у вас уйдет на это буквально пара минут. Главное — не перепутать диски при манипуляциях и с осторожностью выбирать утилиту для того, чтобы выделить отдельный раздел в начале SSD или HDD, если на них у вас есть данные (я использовал пустой HDD).

Результат

Теперь при загрузке ПК я нажимаю кнопку F11 и в меню загрузки выбираю HDD с WinPE от Sergei Strelec. Грузится он почти мгновенно, и я сразу попадаю в среду, в которой могу делать бэкап.

Работать с разделами жесткого диска.



Или запускать антивирусы. Стоит отметить, что свежую утилиту Dr.Web CureIt! или Kaspersky Virus Removal Tool в этой среде можно скачать автоматически, bat файлом, что чрезвычайно удобно.

Для подобной загрузки отлично подойдет второй накопитель, на котором можно держать игры или файлы, и если у вас его еще нет, то лучшим выбором станут бюджетные SATA SSD, например, Crucial BX500 объемом 480 ГБ. Или A-Data Ultimate SU650 такого же объема. Или объемный жесткий диск на 2 ТБ — WD Blue WD20EZBX.

Пишите в комментарии, а вы используете загрузочные флешки?

Более 550 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.