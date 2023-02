Наверняка вы видели, как работают загрузочные флешки со средой WinPE, наиболее популярные из которых создает энтузиаст Sergei Strelec. Этот процесс напоминает магию — за пару минут с флешки размером 4 ГБ загружается Windows с огромным количеством полезных портативных утилит, которые незаменимы для восстановления случайно удаленной информации или ремонта поврежденной Windows.

Помогут такие флешки при заражении вирусами и троянами или в тех случаях, когда нужно протестировать работоспособность ПК без HDD или SSD. Или создать или восстановить образ диска с установленной Windows с помощью утилит Acronis True Image или Macrium Reflect. Одним словом, такая флешка должна быть у каждого опытного пользователя ПК и лучше приготовить ее заранее, ведь когда ваш SSD-накопитель или Windows "накрылись медным тазом", создать такую флешку уже невозможно и придется искать второй ПК или ноутбук.

Думаю, многие задумывались о том, как хорошо было бы, если среда WinPE от Sergei Strelec запускалась прямо с жесткого диска или SSD-накопителя. Это было бы намного удобнее — не нужно возиться с флешкой, скорость которой намного ниже, чем SSD или HDD, и у вас в ПК все время под рукой будет мощнейшее средство восстановления, до которого очень далеко стандартной среде восстановления Windows — Windows Recovery Environment (Windows RE, или WinRE). А старый и слабый ПК, который уже совсем не тянет современные операционные системы, сможет шустро работать со средой WinPE как с основной Windows, ведь она очень экономичная.

Sergei Strelec на своем сайте опубликовал инструкцию, как сделать загрузку среды WinPE, используемой в его флешках, с вашего единственного SSD или HDD, но назвать ее простой или безопасной нельзя, ведь манипуляции производятся на системном диске, при загрузке Windows с которого появится меню выбора — обычная Windows или WinPE от Sergei Strelec. К тому же это неудобно, ведь у вас постоянно будет висеть выбор типа ОС при загрузке.

Но если накопитель в системе только один, другого способа нет и придется применить именно его. Для чего стоит скачать специальные bat файлы с сайта sergeistrelec.name, из раздела "Загрузка WinPE с жесткого диска компьютера". После чего смонтировать iso-образ вашей флешки и скопировать в корень диска папку SSTR. И запустить bat файл boot_UEFI или boot_BIOS, в зависимости от типа вашей системы. Bat файл boot_UEFI имеет следующее содержание.

SetLocal EnableDelayedExpansion



del C:\SSTR\bcd

bcdedit /export C:\SSTR\bcd

attrib -s -h -r C:\SSTR\bcd

bcdedit /create /device > C:\SSTR\ramdevice.txt

bcdedit.exe /create /application osloader /d "Boot Strelec" > C:\SSTR\ramd.txt

for /f "tokens=2 delims={}" %%i in (C:\SSTR\ramdevice.txt) do SET DEVI={%%i}

for /f "tokens=2 delims={}" %%i in (C:\SSTR\ramd.txt) do SET DEVJ={%%i}



bcdedit /set %DEVI% ramdisksdidevice partition=C:



bcdedit /set %DEVI% ramdisksdipath \SSTR\boot.sdi



bcdedit /set %DEVJ% osdevice ramdisk=[C:]\SSTR\strelec10x64.wim,%DEVI%



bcdedit /set %DEVJ% device ramdisk=[C:]\SSTR\strelec10x64.wim,%DEVI%



bcdedit /set %DEVJ% systemroot \Windows



bcdedit /set %DEVJ% detecthal Yes



bcdedit /set %DEVJ% winpe Yes



bcdedit /set %DEVJ% description "Boot Strelec"



bcdedit /displayorder %DEVJ% /addfirst



bcdedit /set %DEVJ% path \windows\system32\boot\winload.efi



bcdedit /set %DEVI% path \windows\system32\boot\winload.efi



bcdedit /set %DEVJ% nx AlwaysOff



bcdedit /set %DEVJ% nointegritychecks Yes



bcdedit /set %DEVJ% testsigning Yes



rem bcdedit /default %DEVJ%



bcdedit /set {bootmgr} timeout 05

pause