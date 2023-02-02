Как за пару минут установить Live-флешку Sergei Strelec на HDD или SSD второй Windows
Наверняка вы видели, как работают загрузочные флешки со средой WinPE, наиболее популярные из которых создает энтузиаст Sergei Strelec. Этот процесс напоминает магию — за пару минут с флешки размером 4 ГБ загружается Windows с огромным количеством полезных портативных утилит, которые незаменимы для восстановления случайно удаленной информации или ремонта поврежденной Windows.
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Помогут такие флешки при заражении вирусами и троянами или в тех случаях, когда нужно протестировать работоспособность ПК без HDD или SSD. Или создать или восстановить образ диска с установленной Windows с помощью утилит Acronis True Image или Macrium Reflect. Одним словом, такая флешка должна быть у каждого опытного пользователя ПК и лучше приготовить ее заранее, ведь когда ваш SSD-накопитель или Windows "накрылись медным тазом", создать такую флешку уже невозможно и придется искать второй ПК или ноутбук.
Думаю, многие задумывались о том, как хорошо было бы, если среда WinPE от Sergei Strelec запускалась прямо с жесткого диска или SSD-накопителя. Это было бы намного удобнее — не нужно возиться с флешкой, скорость которой намного ниже, чем SSD или HDD, и у вас в ПК все время под рукой будет мощнейшее средство восстановления, до которого очень далеко стандартной среде восстановления Windows — Windows Recovery Environment (Windows RE, или WinRE). А старый и слабый ПК, который уже совсем не тянет современные операционные системы, сможет шустро работать со средой WinPE как с основной Windows, ведь она очень экономичная.
Как установить WinPE от Sergei Strelec на SSD или HDD, если он у вас только один
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Sergei Strelec на своем сайте опубликовал инструкцию, как сделать загрузку среды WinPE, используемой в его флешках, с вашего единственного SSD или HDD, но назвать ее простой или безопасной нельзя, ведь манипуляции производятся на системном диске, при загрузке Windows с которого появится меню выбора — обычная Windows или WinPE от Sergei Strelec. К тому же это неудобно, ведь у вас постоянно будет висеть выбор типа ОС при загрузке.
Но если накопитель в системе только один, другого способа нет и придется применить именно его. Для чего стоит скачать специальные bat файлы с сайта sergeistrelec.name, из раздела "Загрузка WinPE с жесткого диска компьютера". После чего смонтировать iso-образ вашей флешки и скопировать в корень диска папку SSTR. И запустить bat файл boot_UEFI или boot_BIOS, в зависимости от типа вашей системы. Bat файл boot_UEFI имеет следующее содержание.
SetLocal EnableDelayedExpansion
del C:\SSTR\bcd
bcdedit /export C:\SSTR\bcd
attrib -s -h -r C:\SSTR\bcd
bcdedit /create /device > C:\SSTR\ramdevice.txt
bcdedit.exe /create /application osloader /d "Boot Strelec" > C:\SSTR\ramd.txt
for /f "tokens=2 delims={}" %%i in (C:\SSTR\ramdevice.txt) do SET DEVI={%%i}
for /f "tokens=2 delims={}" %%i in (C:\SSTR\ramd.txt) do SET DEVJ={%%i}
bcdedit /set %DEVI% ramdisksdidevice partition=C:
bcdedit /set %DEVI% ramdisksdipath \SSTR\boot.sdi
bcdedit /set %DEVJ% osdevice ramdisk=[C:]\SSTR\strelec10x64.wim,%DEVI%
bcdedit /set %DEVJ% device ramdisk=[C:]\SSTR\strelec10x64.wim,%DEVI%
bcdedit /set %DEVJ% systemroot \Windows
bcdedit /set %DEVJ% detecthal Yes
bcdedit /set %DEVJ% winpe Yes
bcdedit /set %DEVJ% description "Boot Strelec"
bcdedit /displayorder %DEVJ% /addfirst
bcdedit /set %DEVJ% path \windows\system32\boot\winload.efi
bcdedit /set %DEVI% path \windows\system32\boot\winload.efi
bcdedit /set %DEVJ% nx AlwaysOff
bcdedit /set %DEVJ% nointegritychecks Yes
bcdedit /set %DEVJ% testsigning Yes
rem bcdedit /default %DEVJ%
bcdedit /set {bootmgr} timeout 05
pause
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Что делает этот bat файл?
1. Резервирует файл BCD (Boot Configuratin Data) – преемник загрузочного файла boot.ini, в папку SSTR (чтобы можно было вернуть все как было)
2. Добавляет среду WinPE в меню загрузки.
3. Устанавливает тайм-аут загрузки 5 сек.
Как установить WinPE от Sergei Strelec на второй SSD или HDD
Но гораздо более интересной мне показалась возможность сделать загрузку WinPE от Sergei Strelec с отдельного SSD или HDD. У многих из нас в системе есть HDD под "файлопомойку", второй старенький SSD небольшого объема или наоборот, дополнительный вместительный SSD под игры. У меня валялся без дела старый жесткий диск формата 3.5" объемом 250 ГБ, и я решил использовать его как загрузочный для среды WinPE.
Надо отметить, что информации на эту тему в интернете практически нет и я сначала пытался записать iso файл на HDD с помощью утилит UltraISO, WinNTSetup и тому подобных, которые, как оказалось, не позволяют сделать подобное. Но, выяснилось, что можно сделать это гораздо проще и у вас уйдет на это всего пара минут. Вам нужно будет запустить утилиту "Управление дисками", проще всего это сделать, щелкнув ПКМ по меню Пуск.
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Для начала нужно создать в начале диска раздел объемом, подходящим для вашей загрузочной флешки, я на всякий случай сделал раздел объемом 9 ГБ.
Раздел создан и теперь нужно сделать его активным.
И вот тут у меня возникла проблема — утилита "Управление дисками" не давала этого сделать. Пришлось запустить командную строку от Администратора и вызвать утилиту DISKPART. Далее я ввел команды:
list disk - выводятся все имеющиеся в системе жёсткие диски
sel disk 3 - выбираю свой жёсткий диск под номером 3
list partition - выводятся все имеющиеся разделы на жёстком диске
sel part 1 - выбираю раздел 1
active - и раздел становится активным.
exit
После чего скопировать содержимое флешки на этот раздел. На этом все, у вас уйдет на это буквально пара минут. Главное — не перепутать диски при манипуляциях и с осторожностью выбирать утилиту для того, чтобы выделить отдельный раздел в начале SSD или HDD, если на них у вас есть данные (я использовал пустой HDD).
Результат
Теперь при загрузке ПК я нажимаю кнопку F11 и в меню загрузки выбираю HDD с WinPE от Sergei Strelec. Грузится он почти мгновенно, и я сразу попадаю в среду, в которой могу делать бэкап.
Работать с разделами жесткого диска.
Или запускать антивирусы. Стоит отметить, что свежую утилиту Dr.Web CureIt! или Kaspersky Virus Removal Tool в этой среде можно скачать автоматически, bat файлом, что чрезвычайно удобно.
Для подобной загрузки отлично подойдет второй накопитель, на котором можно держать игры или файлы, и если у вас его еще нет, то лучшим выбором станут бюджетные SATA SSD, например, Crucial BX500 объемом 480 ГБ. Или A-Data Ultimate SU650 такого же объема. Или объемный жесткий диск на 2 ТБ — WD Blue WD20EZBX.
Пишите в комментарии, а вы используете загрузочные флешки?
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