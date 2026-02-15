Оба бизнесмена не прочь заработать на амбициозной лунной программе

Космическая гонка между двумя американскими миллиардерами – Илоном Маском и Джеффом Безосом усиливается. Компания SpaceX, принадлежащая Маску, намеревается построить базу на Луне, а Безос продвигает аналогичные лунные амбиции своей технологической фирмы Blue Origin. Обе компании собираются "вернуть" людей на Луну до того, как это сделает Китай. Китайская лунная миссия запланирована на 2030 год. Об этом сообщает Reuters.

Статические огневые испытания космического корабля Starship. Фото:SpaceX

По данным агентства, в преддверии запланированного на этот год IPO [первая продажа акций частной компании широкому кругу инвесторов, прим.] Илон Маск в недавних интервью и на встречах с представителями компаний заявил о своём желании построить лунную базу "Альфа" и разместить на поверхности Луны установку для запуска спутников. Лунная база должна помочь в создании "предполагаемой" сети вычислительных систем для искусственного интеллекта (ИИ), которая может насчитывать до миллиона спутников.

В последнее время космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin также уделила больше внимания своей собственной лунной программе, закрыв бизнес в сфере суборбитального космического туризма для перенаправления высвободившихся ресурсов на программу лунного посадочного модуля Blue Moon в преддверии запланированной на этот год беспилотной миссии на поверхность Луны.

Поэтому Маск в преддверии IPO хочет убедить инвесторов в том, что именно его SpaceX в настоящее время доминирующей силой в космосе. В рамках продажи акций компания может быть оценена в один триллион долларов.

Художественное изображение космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает совместно с NASA для полёта на Луну. Источник: NASA

Reuters отмечает, что после череды постов Маска, Безос публиковал чёрно-белое изображение черепахи, напомнив басню Эзопа, в которой медлительная и упорная черепаха побеждает в гонке быстрого, но импульсивного зайца. Компания Blue Origin взяла эту басню за основу для своего девиза "Gradatim Ferociter", что в переводе с латыни означает "постепенно и яростно". По данным Reuters, беспилотный полёт корабля компании Blue Origin будет предшествовать высадке астронавтов Космического агентства США (NASA) на поверхность Луны в рамках программы Artemis ("Артемида"). Реализация этой программы в значительной степени опирается на космический корабль Starship фирмы SpaceX.

Ранее лунный посадочный модуль компании Blue Origin из Сиэтла был отправлен в Космический центр имени Джонсона NASA в Техасе для проведения термо- и вакуумных испытаний, что является ключевым этапом на пути к его запуску. По данным Reuters, в настоящее время обе фирмы строят посадочные модули для NASA на миллиарды долларов. Космическое агентство планирует использовать эти аппараты для серии высадок астронавтов на Луну. В первый раз NASA "высадило" людей на поверхность спутника Земли в 1969 году. А всего до завершения программы "Апполон" в 1972 году на поверхности Луны "побывало" двенадцать американских астронавтов.

Сейчас NASA рассматривает лунную программу в качестве подготовки к будущим полётам на Марс. Поэтому агентство оказывает давление на компании, чтобы они ускорили разработку лунных посадочных модулей и выиграли космическую гонку у Китая, который поставил перед собой цель высадить людей на Луну к 2030 году.