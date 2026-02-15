Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос конкурируют между собой и Китаем в освоении Луны
Оба бизнесмена не прочь заработать на амбициозной лунной программе

Космическая гонка между двумя американскими миллиардерами – Илоном Маском и Джеффом Безосом усиливается. Компания SpaceX, принадлежащая Маску, намеревается построить базу на Луне, а Безос продвигает аналогичные лунные амбиции своей технологической фирмы Blue Origin. Обе компании собираются "вернуть" людей на Луну до того, как это сделает Китай. Китайская лунная миссия запланирована на 2030 год. Об этом сообщает Reuters.

Статические огневые испытания космического корабля Starship. Фото:SpaceX

Может быть интересно

По данным агентства, в преддверии запланированного на этот год IPO [первая продажа акций частной компании широкому кругу инвесторов, прим.] Илон Маск в недавних интервью и на встречах с представителями компаний заявил о своём желании построить лунную базу "Альфа" и разместить на поверхности Луны установку для запуска спутников. Лунная база должна помочь в создании "предполагаемой" сети вычислительных систем для искусственного интеллекта (ИИ), которая может насчитывать до миллиона спутников.

В последнее время космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin также уделила больше внимания своей собственной лунной программе, закрыв бизнес в сфере суборбитального космического туризма для перенаправления высвободившихся ресурсов на программу лунного посадочного модуля Blue Moon в преддверии запланированной на этот год беспилотной миссии на поверхность Луны.

Поэтому Маск в преддверии IPO хочет убедить инвесторов в том, что именно его SpaceX в настоящее время доминирующей силой в космосе. В рамках продажи акций компания может быть оценена в один триллион долларов.

Художественное изображение космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает совместно с NASA для полёта на Луну. Источник: NASA

Reuters отмечает, что после череды постов Маска, Безос публиковал чёрно-белое изображение черепахи, напомнив басню Эзопа, в которой медлительная и упорная черепаха побеждает в гонке быстрого, но импульсивного зайца. Компания Blue Origin взяла эту басню за основу для своего девиза "Gradatim Ferociter", что в переводе с латыни означает "постепенно и яростно". По данным Reuters, беспилотный полёт корабля компании Blue Origin будет предшествовать высадке астронавтов Космического агентства США (NASA) на поверхность Луны в рамках программы Artemis ("Артемида"). Реализация этой программы в значительной степени опирается на космический корабль Starship фирмы SpaceX.

Ранее лунный посадочный модуль компании Blue Origin из Сиэтла был отправлен в Космический центр имени Джонсона NASA в Техасе для проведения термо- и вакуумных испытаний, что является ключевым этапом на пути к его запуску. По данным Reuters, в настоящее время обе фирмы строят посадочные модули для NASA на миллиарды долларов. Космическое агентство планирует использовать эти аппараты для серии высадок астронавтов на Луну. В первый раз NASA "высадило" людей на поверхность спутника Земли в 1969 году. А всего до завершения программы "Апполон" в 1972 году на поверхности Луны "побывало" двенадцать американских астронавтов.

Сейчас NASA рассматривает лунную программу в качестве подготовки к будущим полётам на Марс. Поэтому агентство оказывает давление на компании, чтобы они ускорили разработку лунных посадочных модулей и выиграли космическую гонку у Китая, который поставил перед собой цель высадить людей на Луну к 2030 году.

#новости #искусственный интеллект #космос #илон маск #spacex #nasa #starship #blue origin #джефф безос #высадка на луну
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Урале завершили сварку кузовов первых вагонов поездов для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
1
Xiaomi выпустила открытую модель робота с 4,7 миллиарда параметров, способную двигаться естественно
1
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
12
В Польше сообщили о повреждении подводного кабеля в Балтийском море
+
Энтузиаст проверил возможности ПК на Core i5-4690 с GTX 960 в популярных играх в 2026 году
2
Вслед за компьютерами и смартфонами дефицит памяти добрался до маршрутизаторов
1
В MxBenchmarkPC сравнили качество картинки и fps на RTX 5070 с DLSS 4.0 и DLSS 4.5 Ultra Performance
+
Первый в мире серийный твердотельный накопитель Micron с PCIe 6.0 обеспечивает скорость до 28 ГБ/с
+
Пользователь нечаянно повредил HDD на 14 ТБ и винит в этом модульный блок питания
3
Thermaltake представила 49-дюймовый изогнутый монитор TGM-V49CDQ с частотой обновления 240 Гц
1
Aviation Week: AutoFlight провела полноценные испытания пятитонного eVTOL-аэротакси Matrix
+
Предполагаемый Xiaomi 18 оказался похож на iPhone 16 Pro на появившемся в сети изображении
+
Asus представила игровую гарнитуру ROG Kithara с планарными драйверами HIFIMAN
1
Российская газета: Искусственный интеллект изменил механизм найма IT-специалистов
+
В России компании массово пересматривают условия вознаграждения для сотрудников
+
Полностью прокачать 52-ядерные Nova Lake смогут лишь топовые материнские платы с чипсетом Intel Z990
+
TechRadar: 64 ГБ оперативной памяти DDR5 стали стоить дороже MacBook Air
2
Пользователи Рунета в пятницу столкнулись с недоступностью множества сервисов
+
Разработчики Diablo 4 раскрыли ключевые аспекты апрельского дополнения Lord of Hatred
+
В Швейцарии пройдёт референдум по введению ограничений на численность населения страны
5

Популярные статьи

Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
7
«Фэкхем-Холл», «Туман войны», «Поймать монстра» — краткий обзор фильмов (субъективно)
+
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
9
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
6

Сейчас обсуждают

lighteon
00:08
Скорее тестирование бессмысленное и беспощадное + видеокарта убитая попалась. Снизил ей частоты до 200/200 - геометрия все равно лезет, не спасти... Издеваюсь над полутрупом
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Djereli
23:41
Приход кодов подтверждения не на симку еще раз доказывает что мобильные операторы спонсоры мошенников. Также спонсирование Украины бесплатными симками для беспилотников.
РИА Новости: Пользователям iPhone приходится скачивать Max для доступа к «Госуслугам»
Александр Милешин
23:32
Сам комп включается, только видюха отьехала. Похоже, что криворукий пользователь не до конца воткнул разьём на видеокарте! Это типичная и к сожалению частая ошибка подключения видеокарты! И это не гар...
Владелец сгоревшей RTX 5090 не сможет отдать её по гарантии из-за отсутствия поддержки в Китае
dimkahon
23:13
Мде, как оказалось, пределы моих мечтаний в начале нулевых - 9700pro, 6600 (GТ), и т.п. (даже HD 3800) на поверку оказались слабачками. Не будь этих статей, так и не узнал бы никогда.
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
swr5
21:27
"организмам не пришлось ждать", "химия сработает сама".))))
Ученые нашли в астероидах почти все нужные для зарождения жизни соединения
Андрей Иванов
21:08
Whizdom, Godyva, After forever, ну и можно рускоязычный Tracktor Bowling
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
lighteon
20:56
Когда они битыми оказываются как FX 5500 и 6600 дизмораль ловится. Но когда рабочими и разгоняются, как Geforce 3 или Radeon 9550 - радуюсь
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
lighteon
20:54
У меня нет доступа к старым запчастям, чтобы их от туда таскать. Скорее наоборот - иногда туда их приношу...
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Артур Поздняков
20:42
С работы таскаешь старые запчасти? Я такое оправдать не могу.
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
ark-bak
20:22
Не жалко вам времени на ЭТО?
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter