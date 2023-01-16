Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Выводим NVIDIA на чистую воду: cравниваем старые и новые драйвера в поисках прироста в играх

NVIDIA обещала прирост производительности в играх в новых драйверах на 5–24%, и сегодня мы попробуем его найти.
[ ] для раздела Блоги
+
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Драйвера для видеокарты не менее важны, чем мощный чип и быстрая память. За историю ПК индустрии мы часто наблюдали ситуации, когда недоработанные драйвера портили репутацию отличных видеокарт. Это часто случалось с продукцией AMD, а за последние месяцы проблемные драйвера больно ударили по видеокартам Intel, корпорации, которая снова решила попробовать себя на рынке дискретных видеокарт.

реклама

Драйвера NVIDIA часто приводятся как пример качества и стабильности, хотя и с ними бывают серьезные проблемы, которые, стоит отметить, быстро решаются. Осенью 2022 года компания обещала грандиозный прирост в некоторых играх на драйверах GeForce Game Ready 522.25 WHQL:

  • Assassin’s Creed Valhalla: до 24% (1080p)       
  • Battlefield 2042: до 7% (1080p)
  • Borderlands 3: до 8% (1080p)
  • Call of Duty: Vanguard: до 12% (4K)
  • Control: до 6% (4K)
  • Cyberpunk 2077: до 20% (1080p)
  • F122: до 17% (4K)
  • Far Cry 6: до 5% (1440p)
  • Forza Horizon 5: до 8% (1080P)
  • Horizon Zero Dawn: Complete Edition: до 8% (4k)
  • Red Dead Redemption 2: до 7% (1080p)
  • Shadow of the Tomb Raider: до 5% (1080p)
  • Tom Clancy’s The Division 2: до 5% (1080p)
  • Watch Dogs: Legion: до 9% (1440p)
рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

На тестовой системе, состоящей из процессора Ryzen 5 5600X и видеокарты GeForce RTX 3060 12 ГБ, до сих пор стояли драйвера версии 516.94 и установка новых драйверов, актуальной версии 528.02 на середину января 2023 года, в теории должна поднять производительность. Отрадно отметить, что рост производительности в играх заявлен на видеокартах GeForce RTX 3000, которые постепенно становятся прошлым поколением, вытесняясь такими новинками в верхнем ценовом сегменте, как GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4080.

реклама

Assassin’s Creed Valhalla

Эта игра с открытым миром, разработанная компанией Ubisoft Montreal в 2020 году, остается одной из самых популярных и высокооцененных игр, предъявляя высокие требования как к процессору, так и к видеокарте. Даже на довольно мощной тестовой системе минимальная кадровая частота падает до 34 кадров в секунду в разрешении Full HD. На самых высоких настройках графики мы видим преимущество драйвера 528.02 над драйвером 516.94 на 14% по среднему FPS, заметно подрос и максимальный FPS, а вот минимальный несколько снизился. Подрос и показатель 1 % низкого FPS.

Assassin’s Creed Odyssey

Если мы попробовали Assassin’s Creed Valhalla и получили отличный прирост, то давайте посмотрим на не менее популярную игру этой серии - Assassin’s Creed Odyssey, вышедшую в 2018 году, но остающуюся крепким орешком для игровых ПК. Драйвера мы сравним на самых высоких настройках графики. Здесь вырос показатель максимального FPS, а вот средний FPS, к сожалению, не изменился.

реклама

Cyberpunk 2077

Скандальная игра от CD PROJEKT RED за два года исправила часть своих недостатков и остается одной из самых требовательных и красивых игр, рисуя шикарную картинку с трассировкой лучей. Тестовая система позволяет получить приемлемый FPS только с технологией DLSS, выставленной в режим "Производительность". Нужно отметить и то, что встроенный бенчмарк в игре довольно легкий и при езде по городу нагрузка на систему будет гораздо выше. В результатах мы видим, что минимальный FPS вырос с 47 до 55 кадров - на 17%, а средний - с 66 до 73 кадров или на 10%, что является отличным результатом для столь требовательной игры.

Watch Dogs: Legion

Еще одна игра с открытым миром от Ubisoft, вышедшая в 2020 году, не стала особо популярной, но как демонстрация новых графических технологий подходит отлично. Средний FPS на новых драйверах вырос незначительно, с 63 до 66 кадров в секунду, как и минимальный, а вот количество кадров максимального FPS просело значительно. 

реклама

Horizon Zero Dawn

Популярная игра с открытым миром, действие в которой происходит после техно-апокалипсиса, пришедшая на ПК с консоли PlayStation 4, рисует отличную картинку, оставаясь при этом умеренно требовательной к ресурсам ПК. На тестовой системе на максимальных настройках заметен рост средней кадровой частоты с 97 до 103 FPS, что составляет 6%, а вот минимальный FPS просел с 60 до 57. 

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider - еще одна довольно старая игра, вышедшая в 2018 году, которая до сих пор не теряет популярности как бенчмарк, чутко реагирующий как на производительность видеокарты, так и процессора, и подсистемы памяти. На максимальных настройках мы наблюдаем небольшой рост среднего FPS, в пределах 2%, который можно списать на погрешность.

Total War Saga: Troy

Очередная часть бесконечной серии Total War, удачно сочетающая элементы жанров пошаговой стратегии и RTS, вышла в 2020 году, но до сих пор используется как чувствительный бенчмарк. Разница между драйверами 528.02 и 516.94 в этой игре находится в пределах погрешности.

The Riftbreaker

The Riftbreaker - стратегия, сочетающая элементы жанра Tower Defense, стратегии с постройкой и защитой базы с элементами экшн-RPG, вышла в 2021 и способна нагрузить даже мощный ПК. Встроенный бенчмарк показывает практически идентичные результаты на старых и новых версиях драйверов.

Metro Exodus

Metro Exodus - популярная игра жанра action, действие которой происходит после ядерной войны, вышла в 2019 году, но до сих пор не теряет популярности как бенчмарк, сильно нагружая ПК в режиме с трассировкой лучей. Можно отметить разницу между старым и новым драйвером в пределах погрешности.

Итоги

Результат тестов довольно спорный, обещанный прирост в Horizon Zero Dawn, Assassin’s Creed Valhalla и Cyberpunk 2077 есть, но не такой высокий, как обещала NVIDIA. А вот в Watch Dogs: Legion и Shadow of the Tomb Raider прироста практически не отмечается, хотя он должен был быть. Не случилось чуда и с довольно старыми играми - в них прироста нет, что еще раз доказывает, что оптимизации игр производятся в "ручном" режиме.

Стоит отметить и то, что после замены драйвера 516.94 на 528.02 стала наблюдаться некоторая нестабильность системы - то бенчмарк Horizon Zero Dawn запустится с черным экраном и только звуком, то произойдет вылет драйвера. И это несмотря на то, что после выхода проблемного драйвера 526.47, который специалисты не рекомендовали устанавливать, прошло уже много времени, а замена драйверов производилась с помощью утилиты Display Driver Uninstaller.

Пишите в комментарии, а вы замечали прирост производительности в играх от новых драйверов? 

Более 500 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты игры бенчмарки критика производительность проблемы драйвера 2023 прирост
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
58
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
32
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
14
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6

Интересные материалы

Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
13 января 2023 58
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
9 января 2023 32
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
11 января 2023 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США оказались не в состоянии пополнить запас нефти, находящийся на самом низком уровне с 1984 года
4
На первой открытой экзопланете обнаружена атмосфера
4
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
2
В Украине рассказали, почему российские крылатые ракеты и Калибры никогда не закончатся
31
В магазине Регард за сутки раскупили почти всю оперативную память DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800
32
В Германии призвали восстановить «Северный поток»
7
GeForce RTX 4080 получает новую версию графического процессора и может подешеветь
17
AMD не смогла заменить неисправную RX 7900 XTX Игорю из Igors Lab
23
Под Херсоном "засветился" новейший танк Т-90М "Прорыв"
3
Спикер ВВС ВСУ: У России не закончатся ракеты
10
Почему видеокарты NVIDIA продолжат дорожать – оптимальные решения для ждунов со стажем
5
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
63
Художник показал несколько превосходных скриншотов Ведьмак 3 в 8К-разрешении
4
Иран подтвердил закупку современных российских истребителей Су-35 поколения 4++
5
Украинская власть мечтает сформировать танковую бригаду, состоящую из танков Leopard-2
34
Dish Network и группа по защите окружающей среды подали иски, чтобы остановить SpaceX Starlink Gen 2
+
Предварительные заказы на Galaxy S23 уже открыты
+
Астрономы обнаружили самые ранние галактики, которые мы когда-либо видели
2
Читеры используют искусственный интеллект для получения преимущества в Rocket League
+
Впервые Украине передадут современные ударные вертолеты AH-64 Apache, это сделает Великобритания
14

Популярные статьи

Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя
72
Корабль XBOX тихо идет ко дну
41
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)
57
БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям
12
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
268
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
40
Самые ожидаемые игровые мониторы 2023 года: 540 Гц, OLED и ультраширокий экран
32
О параллельном импорте компьютерного железа
29
Лучшие и худшие видеокарты 2022 года - смотрим, что подвезли нам NVIDIA, AMD и Intel
10
Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают
4

Сейчас обсуждают

Tzeentch
15:17
Есть такая, очень слабо вибрирует, работает раза в 4 хуже чем филипс. Годится только для маленьких детей с чувствительной эмалью.
Электрическая зубная щётка Xiaomi Nandme NX 7000 подешевела и доступна с подарками на Aliexpress
Alexx[2]
15:17
"Так вот обычно для комфортной работы на среднестатистической дистанции от монитора с диагональю около 30" PPI должен быть близок к 110." Не верно В виндовом интерфейсе "стандартом" (условным, т.к. ни...
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
ChandlerXAAP
15:13
ну не знаю, 1080 для 27 маловато. 1440р думаю нормально будет
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
Alexx[2]
15:13
UW-мониторы появлись не благодаря какому-то стандарту, а из-за желания придумать что-то новое производителями. И разрешение подбиралось так, как им было удобно нарезать подложки у себя на заводах. Ну ...
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
ChandlerXAAP
15:12
Просто разрешение 2560х1440 растянули до формата 21:9 относительно 1440
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
Евгений Немчинов
15:12
Надо всем обязательно идти смотреть, иначе он третью не покажет!
«Аватар: Путь воды» собрал уже $1,89 млрд и вышел на пятое место в истории
cibershot
15:11
Москвич за 2 млн куплю сначала, потом монитор. С ценами вообще поехали? За 24 дюйма .лять!
В Ессентуках выпустили 24-дюймовые отечественные мониторы, которые уже продаются по 24 тысячи рублей
Orgasmatron
15:09
А послезавтра - лунная база, средняя зарплата 2700$, и трасса Москва - Анадырь.
В Ессентуках выпустили 24-дюймовые отечественные мониторы, которые уже продаются по 24 тысячи рублей
swr5
15:07
Проблема с Windows в том, что изначально еще в 90-е годы она проектировалась под мониторы с плотностью пикселей - 96 точек на дюйм, это значение по-умолчанию в винде и сегодня. Что-бы что-то в системе...
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
Егор Голов
15:03
это было ожидаемо
Украину ожидает фрагментация электроснабжения с постоянными блэкаутами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем