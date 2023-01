За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Драйвера для видеокарты не менее важны, чем мощный чип и быстрая память. За историю ПК индустрии мы часто наблюдали ситуации, когда недоработанные драйвера портили репутацию отличных видеокарт. Это часто случалось с продукцией AMD, а за последние месяцы проблемные драйвера больно ударили по видеокартам Intel, корпорации, которая снова решила попробовать себя на рынке дискретных видеокарт.

Драйвера NVIDIA часто приводятся как пример качества и стабильности, хотя и с ними бывают серьезные проблемы, которые, стоит отметить, быстро решаются. Осенью 2022 года компания обещала грандиозный прирост в некоторых играх на драйверах GeForce Game Ready 522.25 WHQL:

Assassin’s Creed Valhalla: до 24% (1080p)

Battlefield 2042: до 7% (1080p)

Borderlands 3: до 8% (1080p)

Call of Duty: Vanguard: до 12% (4K)

Control: до 6% (4K)

Cyberpunk 2077: до 20% (1080p)

F122: до 17% (4K)

Far Cry 6: до 5% (1440p)

Forza Horizon 5: до 8% (1080P)

Horizon Zero Dawn: Complete Edition: до 8% (4k)

Red Dead Redemption 2: до 7% (1080p)

Shadow of the Tomb Raider: до 5% (1080p)

Tom Clancy’s The Division 2: до 5% (1080p)

Watch Dogs: Legion: до 9% (1440p)

На тестовой системе, состоящей из процессора Ryzen 5 5600X и видеокарты GeForce RTX 3060 12 ГБ, до сих пор стояли драйвера версии 516.94 и установка новых драйверов, актуальной версии 528.02 на середину января 2023 года, в теории должна поднять производительность. Отрадно отметить, что рост производительности в играх заявлен на видеокартах GeForce RTX 3000, которые постепенно становятся прошлым поколением, вытесняясь такими новинками в верхнем ценовом сегменте, как GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4080.

Assassin’s Creed Valhalla

Эта игра с открытым миром, разработанная компанией Ubisoft Montreal в 2020 году, остается одной из самых популярных и высокооцененных игр, предъявляя высокие требования как к процессору, так и к видеокарте. Даже на довольно мощной тестовой системе минимальная кадровая частота падает до 34 кадров в секунду в разрешении Full HD. На самых высоких настройках графики мы видим преимущество драйвера 528.02 над драйвером 516.94 на 14% по среднему FPS, заметно подрос и максимальный FPS, а вот минимальный несколько снизился. Подрос и показатель 1 % низкого FPS.

Assassin’s Creed Odyssey

Если мы попробовали Assassin’s Creed Valhalla и получили отличный прирост, то давайте посмотрим на не менее популярную игру этой серии - Assassin’s Creed Odyssey, вышедшую в 2018 году, но остающуюся крепким орешком для игровых ПК. Драйвера мы сравним на самых высоких настройках графики. Здесь вырос показатель максимального FPS, а вот средний FPS, к сожалению, не изменился.

Cyberpunk 2077

Скандальная игра от CD PROJEKT RED за два года исправила часть своих недостатков и остается одной из самых требовательных и красивых игр, рисуя шикарную картинку с трассировкой лучей. Тестовая система позволяет получить приемлемый FPS только с технологией DLSS, выставленной в режим "Производительность". Нужно отметить и то, что встроенный бенчмарк в игре довольно легкий и при езде по городу нагрузка на систему будет гораздо выше. В результатах мы видим, что минимальный FPS вырос с 47 до 55 кадров - на 17%, а средний - с 66 до 73 кадров или на 10%, что является отличным результатом для столь требовательной игры.

Watch Dogs: Legion

Еще одна игра с открытым миром от Ubisoft, вышедшая в 2020 году, не стала особо популярной, но как демонстрация новых графических технологий подходит отлично. Средний FPS на новых драйверах вырос незначительно, с 63 до 66 кадров в секунду, как и минимальный, а вот количество кадров максимального FPS просело значительно.

Horizon Zero Dawn

Популярная игра с открытым миром, действие в которой происходит после техно-апокалипсиса, пришедшая на ПК с консоли PlayStation 4, рисует отличную картинку, оставаясь при этом умеренно требовательной к ресурсам ПК. На тестовой системе на максимальных настройках заметен рост средней кадровой частоты с 97 до 103 FPS, что составляет 6%, а вот минимальный FPS просел с 60 до 57.

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider - еще одна довольно старая игра, вышедшая в 2018 году, которая до сих пор не теряет популярности как бенчмарк, чутко реагирующий как на производительность видеокарты, так и процессора, и подсистемы памяти. На максимальных настройках мы наблюдаем небольшой рост среднего FPS, в пределах 2%, который можно списать на погрешность.

Total War Saga: Troy

Очередная часть бесконечной серии Total War, удачно сочетающая элементы жанров пошаговой стратегии и RTS, вышла в 2020 году, но до сих пор используется как чувствительный бенчмарк. Разница между драйверами 528.02 и 516.94 в этой игре находится в пределах погрешности.

The Riftbreaker

The Riftbreaker - стратегия, сочетающая элементы жанра Tower Defense, стратегии с постройкой и защитой базы с элементами экшн-RPG, вышла в 2021 и способна нагрузить даже мощный ПК. Встроенный бенчмарк показывает практически идентичные результаты на старых и новых версиях драйверов.

Metro Exodus

Metro Exodus - популярная игра жанра action, действие которой происходит после ядерной войны, вышла в 2019 году, но до сих пор не теряет популярности как бенчмарк, сильно нагружая ПК в режиме с трассировкой лучей. Можно отметить разницу между старым и новым драйвером в пределах погрешности.

Итоги

Результат тестов довольно спорный, обещанный прирост в Horizon Zero Dawn, Assassin’s Creed Valhalla и Cyberpunk 2077 есть, но не такой высокий, как обещала NVIDIA. А вот в Watch Dogs: Legion и Shadow of the Tomb Raider прироста практически не отмечается, хотя он должен был быть. Не случилось чуда и с довольно старыми играми - в них прироста нет, что еще раз доказывает, что оптимизации игр производятся в "ручном" режиме.

Стоит отметить и то, что после замены драйвера 516.94 на 528.02 стала наблюдаться некоторая нестабильность системы - то бенчмарк Horizon Zero Dawn запустится с черным экраном и только звуком, то произойдет вылет драйвера. И это несмотря на то, что после выхода проблемного драйвера 526.47, который специалисты не рекомендовали устанавливать, прошло уже много времени, а замена драйверов производилась с помощью утилиты Display Driver Uninstaller.

Пишите в комментарии, а вы замечали прирост производительности в играх от новых драйверов?

