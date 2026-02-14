Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Узбекистане планируют нарастить производство автомобилей до 510 тысяч в год
Суммарная мощность автомобилестроительных предприятий в республике и вовсе составляет 650 тысяч машин в год.

В весьма сжатые сроки Узбекистан превратился в одного из основных производителей автомобилей на постсоветском пространстве. Сейчас на территории республики действуют четыре автосборочных предприятия, и вот, как сообщает издание «Sputnik Узбекистан», глава государства Шавкат Мирзиеёв в рамках совещания по экономическому развитию поручил нарастить масштаб производства автомобилей в стране до 510 тысяч единиц в год.

Источник изображения: «Sputnik Узбекистан».

Как было отмечено в ходе совещания, четыре функционирующих автозавода имеют суммарную производственную мощность в 650 тысяч автомобилей в год, так что задача более чем реализуема.

Помимо сборки автомобилей в Узбекистане намерены увеличить производство автомобильных комплектующих. Отвечающим за автомобилестроение чиновникам поручено сделать всё возможное, чтобы обеспечить отрасли в текущем году рост на 10,5% относительно показателей прошлого года.

Если говорить о легковых автомобилях, то преимущественно в Узбекистане собираются бюджетные машины марок Chevrolet, Kia, Hyundai, Chery и Haval. На постсоветском пространстве это вторая после России страна по объёму выпуска автомобильной продукции.

#экономика #автомобили #промышленность #транспорт #узбекистан
Написать комментарий (0)
