Внешне новинка отличается только наличием логотипов.

Компания Xiaomi работает над своей новой топовой линейкой смартфонов Xiaomi 18, базовая версия которой появилась на рендере, оказавшись очень похожей на модель iPhone 16 Pro от Apple, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

На опубликованном изображении предполагаемый Xiaomi 18 предстаёт с блоком камер, практически идентичным дизайну iPhone 16 Pro, отличаясь от модели Apple лишь логотипами Leica и Xiaomi на задней панели.

В более ранних утечках говорилось, что Xiaomi 18 получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, 6.4-дюймовый OLED-дисплей, 50- Мп основную камеру, соседствующую с 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 200-Мп перископическим телеобъективом.