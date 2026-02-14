У автопроизводителей попросту не будет стимула её устанавливать.

Система «старт-стоп», которая выключает двигатель в глухих пробках или на светофоре с целью экономии топлива и снижения количества «попусту» выбрасываемых выхлопных газов, давно стала неотъемлемой частью современного автомобиля американского, европейского, японского и корейского производства. Хоть данная функция и привела к появлению более совершенных аккумуляторов и специальных стартеров, но всё это стоит денег, в конечном счёте перекладываемых на кошельки простых потребителей, да и сам принцип её работы вызывает у значительной части водителей раздражение вкупе с опасением за повышенный износ деталей и агрегатов из-за бесконечных остановок/запусков.

Похоже, в перспективе, по крайней мере, в США в новых автомобилях системы «старт-стоп» уже не будет. Как сообщила пресс-служба Агентства по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA), администрация президента США Дональда Трампа отменила ранее принятый во времена президентства Барака Обамы пакет решений по ограничению объёмов выбросов парниковых газов автомобильным транспортом, включавший в себя в том числе внедрение функции «старт-стоп».

Предполагается, что американские автопроизводители, не вынужденные больше укладываться в стандарты по выбросам, перестанут устанавливать эту удорожающую автомобиль систему. По мнению представителей администрации Трампа, отказ от функции «старт-стоп» позволит снизить стоимость автомобилей за счёт использования более простых агрегатов, повысив тем самым уровень жизни среднестатистических американцев.