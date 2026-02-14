По производительности в играх разница не большая, а по энергопотреблению заметная

Последний игровой процессор от AMD в лице Ryzen 7 9850X3D оценивается в $499, что всего на $19 больше, чем у Ryzen 7 9800X3D. Это делает новинку довольно выгодным предложением для тех, кто желает выжать из своей видеокарты максимально возможный FPS.

Может быть интересно

Специалисты издания Tom's Hardware решили оценить, насколько выросшая на 400 МГц частота способна повлиять на разницу между Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 9850X3D. Для этого они столкнули их во множестве современных игр при разрешении 1080p, которое наиболее наглядно отображает различия по частоте кадров.

В качестве видеокарты выступила флагманская GeForce RTX 5090 для устранения узких мест в производительности графической подсистемы. По итогу тестирования в 16 проектах победителем ожидаемо вышел Ryzen 7 9850X3D. По среднему FPS он обошел Ryzen 7 9800X3D на 3,2%, продемонстрировав 211,2 FPS против 204,6 FPS у прежнего лидера.

В целом, какого-либо революционного прироста обнаружено не было. Некоторые тайтлы показали больший перевес в сторону Ryzen 7 9850X3D, например, в Flight Simulator 24 разница составила 6,2%. С другой стороны, в Starfield, Monster Hunter Wilds, DOOM: The Dark Ages и Cyberpunk 2077 отличие между обоими CPU находилось в пределах погрешности.

По 1% минимального FPS соотношение сохранялось. Единственным исключением стал DOOM: The Dark Ages, в котором показатель оказался лучше на 12,6%.

Как можно догадаться, прирост частоты в Ryzen 7 9850X3D не мог не сказаться на энергопотреблении чипа. Во время тестов процессор потреблял 106 Вт, что на 30% больше, чем у Ryzen 7 9800X3D с его 81,4 Вт. В результате, Ryzen 7 9800X3D — это более выгодный вариант по соотношению FPS на доллар и FPS на Вт. Но с точки зрения максимальной производительности в играх Ryzen 7 9850X3D лидирует.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424