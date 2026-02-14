Раскрытие всего потенциала флагманских процессоров Nova Lake будет доступно только на наиболее высокопроизводительных материнских платах с чипсетом Intel Z990

Инсайдер Jaykihn в соцсети X (заблокирована в РФ) опубликовал сведения, согласно которым только некоторые самые топовые материнские платы смогут реализовать весь потенциал платформы LGA 1954. В частности, производительность флагманских 52-ядерных CPU Nova Lake может быть раскрыта только на избранных моделях с очень мощным VRM.

Утечка говорит, что лишь определенный набор плат на новом топовом чипсете Intel Z990 будет способен задействовать вычислительные ресурсы 52-ядерников. По предварительным данным, среди технических характеристик будущих процессоров значится максимальный TDP, равный примерно 700 Вт.

Соответственно, партнерам Intel придется не просто скопировать дизайн предыдущих линеек материнских плат, а заметно переработать подсистему питания CPU, чтобы они могли потянуть новые флагманы на 100% мощности.

В результате на рынке появятся монструозные решения от брендов первого эшелона, которые затмят Z890 не только по уровню разводки компонентов, но и по внешнему виду.

Ожидается, что ритейлеры будут просить за подобные материнские платы на Z990 довольно внушительные суммы. Однако в среде зажиточных геймеров и компьютерных энтузиастов, идущих в ногу со временем, спрос на новинки определенно будет.

Окно выхода процессоров семейства Nova Lake-S намечено на конец 2026 года, тогда же должны выйти и их конкуренты в виде AMD Zen 6. Nova Lake-S сохранят чиплетную компоновку, но огромный L3-кэш позволит повысить производительность в играх относительно Arrow Lake-S.