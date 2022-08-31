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10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор

Современные эмуляторы позволяют поиграть в шикарные игры для PlayStation 3, которые никогда не выходили на ПК, в высоких разрешениях и с улучшенной графикой.
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В последние годы в индустрии ПК-гейминга наметилась тенденция, когда ПК-геймеры получают одну за одной великолепные эксклюзивные игры с консолей PlayStation. Horizon Zero Dawn, Detroit: Become Human, Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man Remastered, Final Fantasy VII Remake Intergrade и Heavy Rain - список игр, вышедших на ПК, уже довольно обширный и продолжает расширяться. В ближайшие годы ожидается выход таких игр, как The Last of Us и Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

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Но огромное количество великолепных игр для консоли PlayStation 3, скорее всего, уже никогда не выйдут на ПК, ведь жизненный цикл консоли завершился в 2015-2017 годах в зависимости от региона. Консоль PlayStation 3 вышла в 2006 году и была основана на мощном и передовом для своего времени восьмипоточном процессоре Cell Broadband Engine с тактовой частотой 3,2 ГГц, и весьма производительном графическом чипе RSX с 256 МБ памяти. Графический чип представлял собой незначительно модифицированный чип G71 от Nvidia, который использовался в видеокарте GeForce 7900 GTX.

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Железо консоли было очень мощным для 2006 года, особенно если сравнить его с распространенными конфигурациями игровых ПК тех лет. Производительность центрального процессора достигала 230,4 GFLOPS, а графического процессора — до 192 GFLOPS. Фишкой консоли стал Blu-ray привод, что для 2006 года было просто революцией, ведь это был расцвет DVD-носителей, как в бытовой видеотехнике, так и в компьютерах. Было выпущено множество модификаций PlayStation 3, в которых использовались жесткие диски объемом от 20 до 500 ГБ.

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  Так называемая PS3 Fat - "толстушка".

Графика в играх PlayStation 3 была великолепной для своего времени, ведь ее удавалось получить не только за счет мощного железа, но и за счет очень тщательной оптимизации игр разработчиками. Думаю, многие ПК-геймеры помнят, что очень требовательная игра Grand Theft Auto V вышла на PlayStation 3 в 2013 году, а добралась до ПК только спустя два года, в 2015 году, когда производительность среднестатистического игрового ПК уже вышла на следующий уровень.

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За счет узкоспециализированного железа эмуляция игр PlayStation 3 на ПК стала весьма трудной задачей и даже сегодня, в 2022 году, эта задача не решена на 100%. Например, один из самых популярных и активно развивающихся эмуляторов PlayStation 3 - RPCS3, по данным на конец 2021 года, способен запустить и дать полностью пройти 2054 игры из 3233 запускаемых игр из каталога PlayStation 3.

 987 игр еще испытывают проблемы с производительностью или их невозможно пройти до конца, а 186 игр невозможно пройти дальше главного меню. Но ситуация с количеством поддерживаемых игр постоянно улучшается, а еще эмулятор дает возможности, невиданные на оригинальной PlayStation 3. Например, разрешение 4K или разблокирование кадровой частоты в играх. А еще эмулятор улучшает визуальную составляющую в некоторых играх, что позволяет им выглядеть гораздо современнее, чем на PlayStation 3.

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В этом блоге я предлагаю вспомнить 10 отличных игр для PlayStation 3, в которые стоит поиграть через эмулятор на ПК. Стоит учесть, что для некоторых игр будет нужно весьма мощное железо. Но, судя по тому, как быстро развивается эмулятор RPCS3, скоро мы сможем поиграть практически во все игры PlayStation 3 на обычном игровом ПК. А если блог вам понравится, то дальше мы займемся настройкой эмулятора RPCS3 и запуском игр на практике.

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption - вторая часть популярной серии Red Dead, стартовавшей с игры Red Dead Revolver в 2004 году, и из которой на ПК добралась только Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption вышла в 2010 году и имела весьма неплохую графику для своего времени. Действие игры происходит в Америке в 1911 году, а жанр игры представляет из себя отличную смесь из вестерна, RPG и шутера в открытом мире. Если вам понравилась Red Dead Redemption 2 на ПК, то, скорее всего, вы с удовольствием поиграете и в Red Dead Redemption через эмулятор.

Shadow of The Colossus 

Shadow of The Colossus – легендарный приключенческий экшен, вышедший на PlayStation 3 в 2011 году, в котором вам придется отправиться на верной лошади в путешествие по обширному миру и сражаться все с новыми и новыми колоссами, у которых нужно будет отыскивать слабые места. Уникальность игры в том, что колоссы обладают просто огромными размерами и вам предстоит долго взбираться на их исполинские тела, исследуя поверхность в поисках уязвимостей.


Uncharted 2: Among Thieves

Uncharted 2: Among Thieves - популярнейший приключенческий боевик 2009 года из серии Uncharted, которой пока нет на ПК. В этой игре прекрасно все - и захватывающий сюжет, который не даст вам заскучать, и отличная боевая система, позволяющая гибко выбирать то, как вы пройдете этот уровень, и отличная на момент выхода графика и анимация персонажей. Uncharted 2: Among Thieves получила высочайшие оценки критиков и игроков, составляющие как минимум 9 из 10.


Demon's Souls

Мрачная RPG Demon's Souls, породившая целый жанр souls-like игр, вышла на PlayStation 3 в 2009 году и сразу нашла огромное количество преданных фанатов, для которых обычные RPG-игры были слишком легкими. Атмосфера темного фэнтези и гибкая система прокачки персонажа, который вместе с вами снова и снова учится на своих ошибках - вот главные фишки Demon's Souls, которые разработчики стараются без изменений переносить в новые игры серии. Но, чтобы узнать с чего все началось, стоит попробовать Demon's Souls, которая прекрасно идет под эмулятором даже в разрешении 4K.


Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Разрешение 4K доступно и для следующей игры - Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, хита от Хидэо Кодзимы, вышедшего в 2008 году. Это стелс-экшн, который многие игроки и критики считают идеальным и одна из лучших игр знаменитой серии Metal Gear. Оригинальная игра работала на PlayStation 3 в разрешении всего 1024x768 пикселей и ее запуск в разрешении 4K с анизотропной фильтрацией дает ей второе дыхание и великолепную картинку, какую никогда не видели обладатели консолей. Это отметили специалисты с популярного технического канала Digital Foundry, которые посвятили работе Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots под эмулятором RPCS3 отдельное тестирование.


Killzone 2

Еще один популярнейший шутер, поиграть в который раньше можно было только на PlayStation 3 - Killzone 2, выпущенный в 2009 году. Многие игроки считают этот жестокий фантастический шутер от первого лица лучшей игрой, выходившей на PlayStation 3, из-за захватывающего сюжета, мрачной атмосферы, очень напоминающей Quake 2, очень умных и опасных противников - хелгастов, которые ведут себя почти как живые игроки. А главное - потрясающей графики, произведшей фурор на выставке E3 в 2005 году. Игра отлично идет под эмулятором и просто обязательна к прохождению, ведь похожих шутеров на ПК мало.


Tokyo Jungle

Игр, где нам предстоит поиграть за какое-либо животное, крайне мало. Фурор, который произвела игра Stray, где мы можем побыть в шкуре кота, показывает, что геймерам это очень нравится. А на PlayStation 3 была похожая игра, Tokyo Jungle, вышедшая еще в 2012 году, в которой предстоит играть за пса, выживающего в постапокалиптическом Токио, над которым природа взяла верх.


Heavenly Sword

Чем хороши консоли в отличие от ПК, так это наличием большого количества отличных слешеров. Одной из таких игр стала Heavenly Sword, вышедшая в 2007 году, в которой вам предстоит примерить на себя роль воинственной девушки — Нарико, которая будет шинковать толпы врагов самими зрелищными способами.


InFamous

InFamous - захватывающий приключенческий боевик 2009 года с элементами RPG, в котором вы окажетесь в городе, погрузившемся в хаос после мощного взрыва и вдобавок пораженному эпидемией. В городе царит анархия и хозяйничают банды, и вам предстоит взять под контроль героя, который получил способность управлять электричеством и с помощью него способному расправляться с врагами разными способами.


Siren: Blood Curse

Siren: Blood Curse - атмосферная игра в жанре survival horror, вышедшая в 2008 году, которая цепляет с первых минут. Оказавшись в заброшенной деревне, в которой когда-то приносили человеческие жертвоприношения, вам предстоит столкнуться с настоящим ужасом и проверить свои нервы на прочность.

Вот такая десятка отличных игр у меня получилась, надеюсь, вы найдете среди них себе игру по вкусу.

Консольные игры заточены под геймпад и перед тем, как начать проходить их на ПК через эмулятор, не помешает поискать совместимую с PlayStation 3 модель. Например, в Ситилинке есть недорогие геймпады Ritmix GP-020WPS, IPEGA PG-9220 и Ritmix GP-065BTH.


Пишите в комментарии, пробовали ли вы играть на PlayStation 3 или запускать игры для этой консоли через эмулятор? 

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