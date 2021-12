За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Вспоминая свои любимые игры для цикла блогов "Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет" я удивляюсь, как часто первое знакомство с лучшими представителями жанра для меня оказывалось неудачным. Так было и с The Elder Scrolls III: Morrowind, и даже с великолепным Ведьмак 3: Дикая охота. Но я рад, что все-таки нашел подход к этим играм, которые можно смело отнести к разряду лучших игр всех времен.

Как вы уже, наверное, догадываетесь, сегодня рассказ пойдет об еще одном игровом хите, с которым что-то пошло не так в моей игровой карьере. Да, на этот раз речь зайдет об The Elder Scrolls IV: Oblivion, одной из самых спорных игр серии «Древние свитки», вышедшей в далеком 2006 году. Игра получилась очень неоднозначной, разделившей лагерь геймеров на две части - одни были в восторге, вторые - крайне разочарованы и считали игру провальной и худшей в серии.

Выходу The Elder Scrolls IV: Oblivion предшествовала серьезная информационная "накачка", разжигающая интерес игроков. Игровые журналы расхваливали систему искусственного интеллекта Radiant AI, обещающую создать города, населенные осмысленными неигровыми персонажами (NPC). По задумке авторов, NPC должны были не только бродить по городу, периодически проговаривая однообразные заскриптованные фразы, но жить почти полноценной жизнью с индивидуальным распорядком дня и реакцией на события в мире игры.

Ждали игроки и графику нового уровня, с гибкой системой создания лица игрока и моделей NPC, с процедурной генерацией огромных лесных пространств и подземелий. В игре были реализованы модные тогда эффекты HDR с сиянием и поддержка широкоформатных мониторов. Все это сдабривалось физическим движком Havok со скелетной анимацией персонажей, без которого в те годы уже не обходилась ни одна серьезная игра.

Очень ждал The Elder Scrolls IV: Oblivion в то время и я, но предчувствовал, что мой старенький ПК на базе бюджетного процессора Celeron и видеокарты ATI Radeon 9600 Pro не потянет новый игровой хит. Так и оказалось, прибежав с рынка с диском The Elder Scrolls IV: Oblivion в дрожащих руках и установив его на ПК, я получил дикие тормоза и неиграбельный FPS.

В те годы прогресс в производительности компьютерных комплектующих двигался семимильными шагами и Radeon 9600 Pro, вполне неплохая видеокарта для 2004 года, в 2006 уже была морально устаревшей и уже не позволяла поиграть в новые хиты.

А уже в 2007 году некоторые игры, например, FlatOut: Ultimate Carnage требовали шейдеров версии 3.0 и вообще отказывались запускаться на Radeon 9600 Pro. Представьте такую ситуацию в наше время: вы покупаете GeForce GTX 1060 в 2016 году, а уже в 2019 году Metro Exodus или Sekiro: Shadows Die Twice отказываются запускаться на ней из-за того, что видеокарта устарела.

Надо заметить, что The Elder Scrolls IV: Oblivion оказался крепким орешком и для гораздо более мощных видеокарт в 2006 году. Вот такой жалкий FPS, к примеру, выдавали довольно мощные GeForce 7600 GT и Radeon X1800 GTO в разрешении 1024x768. А надо заметить, что картинка в The Elder Scrolls IV: Oblivion в формате 4:3 выглядела, мягко говоря, не очень хорошо. Создавалось ощущение, что игру уже затачивали под набирающий популярность формат 16:10 с разрешениями 1440x900 и 1680x1050.

В итоге, промучившись около получаса, я решил, что ради такой великой игры стоит подождать новый ПК и пройти ее на "максималках" и положил диск на полку на несколько лет. Кстати, "драгоценный" диск с игрой мне потом пришлось выбросить, так как перевод у игры был машинный, в духе мемов из Grand Theft Auto: San Andreas, которые теперь навсегда останутся в нашей культуре.

Не все могли похвастаться такой выдержкой и железной силой воли и некоторые мои друзья начали проходить The Elder Scrolls IV: Oblivion даже с подобным переводом, на "минималках" и в разрешении 640х480 с кадровой частотой в 15-20 FPS, поднимающейся до играбельных значений только в подземельях.

В итоге в The Elder Scrolls IV: Oblivion я смог поиграть только спустя три года, купив довольно мощную видеокарту GeForce 9800 GT, которая давала возможность с относительным комфортом играть на широкоформатном мониторе с разрешением 1440x900. Ажиотаж по поводу игры уже давно угас и мне удалось взглянуть на нее спокойным оценивающим взглядом, сравнивая с другими RPG, вышедшими к тому времени.

И надо сказать, в 2009 году недостатков и огрехов у The Elder Scrolls IV: Oblivion я нашел предостаточно. Они начали сыпаться как из рога изобилия сразу со старта и экрана создания персонажа. Хваленая система создания лиц оказалась ужасной и создать симпатичного персонажа было просто невозможно.

Что самое страшное, NPC в игре тоже созданы при помощи этого инструмента и выглядят однообразно и довольно коряво.

Дальше - больше. Попав в первое же подземелье, созданное хваленым алгоритмом автоматической процедурной генерации вы сразу чувствовали, что здесь что-то не так. Одни и те же элементы повторялись снова и снова, создавая ощущение зацикленности и однообразия.

Подобрав в подземелье щит, надев его на мага и начав доблестно сражаться с крысами и гоблинами вы начинали понимать, что качаются совсем не те навыки, которые бы вам хотелось. Старая добрая система прокачки из The Elder Scrolls III: Morrowind практически не изменилась и вам, как и прежде, нужно было либо смириться с неоптимальной прокачкой навыков, либо подсчитывать, сколько раз вы подпрыгнули до получения уровня и сколько ударов получили по броне в погоне за идеальной прокачкой.

Но если в The Elder Scrolls III: Morrowind вполне можно было выжить даже с неоптимальной прокачкой, то The Elder Scrolls IV: Oblivion такого шанса не давал, ведь монстры росли в уровне вместе с вами.

В результате можно было легко создать нежизнеспособного персонажа, погибающего от любого встречного монстра. Нежизнеспособными оказались и воровские навыки, ведь выжить в схватке с высокоуровневым монстром у вора попросту не оставалось шансов. А отмычки, скрытность и воровство быстро продвигали вора вверх по уровням.

На этом список минусов The Elder Scrolls IV: Oblivion не заканчивается. В отличие от The Elder Scrolls III: Morrowind мир игры поражал своем однообразием - сплошной лес и практически одинаковые города, в центра каждого из которых стоит одинаковый собор. Но за что же можно любить такую игру и что может заставить проходить ее снова и снова, спросите вы?

Дело в том, что за всеми этими недостатками создателям игры удалось сохранить и расширить ЛОР The Elder Scrolls и играя в The Elder Scrolls IV: Oblivion вы чувствовали, что мир игры не сосредоточился в той точке, где сейчас находится игрок, а существовал и задолго до него и существует за пределами провинции Сиродил.

Добавьте сюда прекрасные и интересные квесты, аналогов которым не было ни в The Elder Scrolls III: Morrowind, и даже не появилось в The Elder Scrolls V: Skyrim. Квесты из дополнения Shivering Isles, царства даэдрического принца Шеогората, покровителя безумцев, стали ярким примером того, что можно создать приключение, отличное от стандартных в RPG "убей и принеси".

Магия, за возможности которой мы так любим серию The Elder Scrolls, в The Elder Scrolls IV: Oblivion потеряла многое, но еще не деградировала до уровня Action-RPG из The Elder Scrolls V: Skyrim. И вам были доступны, например, исчезнувшие потом из серии эффекты "хамелеона", возможность комбинировать разные магические эффекты и широкие возможности зачарования.

Добавьте сюда прекрасный саундтрек Джереми Соула, создающий прекрасную фентезийную атмосферу, и вы поймете, что достоинства игры перевешивают ее недостатки и проходить ее тянет снова и снова.



Да и не так много RPG подобного уровня с открытым миром можно найти даже сейчас, в 2021 году, а в те годы, когда я проходил The Elder Scrolls IV: Oblivion, его конкурентами была разве что Gothic II: Ночь Ворона, довольно спорная Gothic 3 и The Elder Scrolls III: Morrowind. Поэтому, несмотря на все недостатки, The Elder Scrolls IV: Oblivion стал моей любимой RPG и остается ей даже спустя столько лет.

Пишите в комментарии, а какое впечатление на вас произвел The Elder Scrolls IV: Oblivion?