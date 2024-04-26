Китайские автопроизводители пока не страдают от санкций США.

Начавшая работу в Пекине крупная региональная автомобильная выставка, безусловно, не только дала возможность производителям продемонстрировать свои новинки на крупнейшем автомобильном рынке мира, но и позволила руководству участвующих компаний высказаться на злободневные темы. По информации South China Morning Post, вице-председатель совета директоров и президент XPeng Motors Брайан Гу (Brian Gu) обсудил тему появления на улицах городов роботизированных такси без водителя, которую в последние недели с новой силой начала продвигать компания Tesla.

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Источник изображения: Bloomberg

Представитель руководства XPeng вполне предсказуемо заявил, что фирменный автопилот этой компании обходит решения конкурентов по способности автоматически управлять транспортными средствами в городском потоке на улицах китайских мегаполисов. В этом году компания собирается взять на вооружение большие языковые модели для решения соответствующих задач. В штате XPeng над автопилотом работают 2000 инженеров, а генеративным искусственным интеллектом занимаются 3000 специалистов. В этом году компания потратит $483 млн на развитие собственной инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта.

Американские санкции не мешают XPeng получать доступ к необходимым компонентам NVIDIA — по той простой причине, что на чипы для автомобильной автоматики они пока не распространяются. Это позволяет XPeng применять в своих бортовых ПК новейшие процессоры NVIDIA Orin. Впрочем, компания присматривается к чипам китайской разработки, которые пока не так совершенны, но появляются на рынке во всё большем количестве.

Говоря о перспективах появления беспилотных такси на улицах в статусе коммерческой полномасштабной эксплуатации, глава XPeng заявил, что это станет возможным не ранее чем через пять лет.