Если вы покупаете недорогую видеокарту за 35 тысяч рублей, то с высокой вероятностью планируете использовать её для игр в разрешении 1080р. В этом случае вам подойдёт 8 Гб видеопамяти, а картинка будет максимального качества. Сегодня больше 60% геймеров имеют монитор с разрешением 1080р, поэтому нет ничего удивительного в том, что видеокарты до 35 тысяч рублей расходятся как горячие пирожки. Но мы пойдём дальше и предположим, что вас не устраивает разрешение 1080р, поэтому подумаем о необходимости чего-то более мощного. В продаже есть масса графических чипов, видеокарты на базе которых стоят 50 или даже 100 тысяч рублей, ну а выбор зависит от глубины вашего кошелька.

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И вот здесь приходится признать, что 8 Гб памяти – это уже слишком мало для актуальных новинок. В некоторых случаях система потребует у вас не меньше 10 Гб, а геймеры спорят о целесообразности наличия 16 Гб видеопамяти. Некоторые блогеры уверяют, что проводили собственные тесты, другие приводят сложные аргументы, тогда как реальность такова, что все видеокарты NVIDIA до 90 тысяч рублей имеют на борту всего 12 Гб памяти. Только прокачанная GeForce RTX 4070 Ti Super может похвастать наличием 16 Гб, но это уже другой ценовой диапазон. Количество геймеров, у которых есть мониторы с разрешением 4К, не так велико, но такие энтузиасты есть и среди наших читателей, поэтому оставить их без внимания мы не можем. Ну а видеокарты для 4К стоят 130 тысяч рублей и дороже.

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Покупка правильного монитора в таких условиях крайне важна, ну а мы попробуем понять, как ведут себе две почти одинаковые по скоростным качествам видеокарты в 2К и 4К. Нас интересует, не упирается ли GeForce RTX 3080 Ti в 12 Гб памяти, а также попытаемся оценить потенциал Radeon RX 7900 GRE. Тесты проведены командой TheSpyHood, ну а нас интересуют результаты в 2К и 4К. Судя по всему, Radeon RX 7900 GRE в 2К на 10-15% быстрее, но в более сложных сценариях картина кардинально меняется. Обратите внимание, в одной и той же игре мы видим паритет между видеокартами в 2К, но отставание GeForce RTX 3080 Ti в 4К. Смотрим дальше: здесь у нас преимущество видеокарты NVIDIA в 2К, но проигрыш после перехода в разрешение 4К.

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Выше вы видите единственную игру, в которой у GeForce RTX 3080 Ti в разрешении 2К наблюдается значительное преимущество. Что же, после перехода в 4К заметно, как разница между видеокартами снижается до нуля, ну а это может говорить о нехватке видеопамяти. Можно был бы предположить, что вопрос раскрыт, а в играх нужно не меньше 16 Гб, но в данном случае статистика неполная. Так сложилось, что в большинстве игр оказывается быстрее именно Radeon RX 7900 GRE, ну а при переходе с разрешения 2К на 4К наблюдается странная картина. Как видите, преимущество в менее высоком разрешении нивелируется, а такое происходит постоянно. Тесты не могут считаться на 100% достоверными, но пока можно сделать вывод, что уже сегодня есть игры, в которых в разрешении 4К вам потребуется 16 Гб видеопамяти. Большая часть требовательных новинок всё ещё прекрасно работает с 12 Гб памяти, ну а решающее значение играет мощность видеокарты. Увы, но фанатам AMD, которые ещё 3 года назад обзавелись 16 Гб памяти, стоит ещё подождать. Требования растут намного медленнее, чем видеокарты устаревают. По факту, NVIDIA предлагает актуальное количество памяти, которое может считаться минимально необходимым, как бы это печально не звучало.

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Ну а на закуску разберём несколько видеокарт, которые вам подойдут для игр в 2К и даже для 4К. Оптимальным выбором для разумных геймеров будет Radeon RX 7800 XT или GeForce RTX 4070 Super. Вторая быстрее, но разница не такая критичная и не будет заметна без использования не самого быстрого процессора. Первая имеет 16 Гб памяти, ну а вторая лучше справляется с трассировкой лучей. Разница в цене небольшая, ну а выбор зависит от того, верите ли вы в скрытый потенциал. Судя по тестам, никакой волшебной кнопки у видеокарт AMD нет, но никто не сказал, что результаты на 100% соответствуют реальности. Radeon RX 7800 XT однозначно предпочтительнее для 4К, хотя в этом разрешении придётся снижать настройки графики или включать технологию масштабирования. Однозначного победителя нет, а конечная стоимость часто зависит от рынка. Например, в Германии Radeon RX 7800 XT ощутимо дешевле GeForce RTX 4070 Super, ну а российская розница не радует выгодными предложениями.

Для 4К можно остановиться на Radeon RX 7900 XT или GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Первая не только на 15 тысяч рублей дешевле, но и ощутимо быстрее даже в 4К. При этом обе видеокарты обеспечивают приличную производительность, а фанаты NVIDIA и вовсе будут долго рассказывать вам о торжестве технологий. В данном случае обе видеокарты имеют достаточно видеопамяти, ну а вопрос выбора вы решайте самостоятельно. Добавим, что для начального уровня в 2К можно купить Radeon RX 7700 XT или GeForce RTX 4060 Ti. Вторая не только дешевле, но и привлекает внимание наличием зелёного шильдика. Для большинства геймеров этого оказывается достаточно, тогда как внимательные любители компьютерных игр обратят внимание на наличие у Radeon RX 7700 XT 12 Гб видеопамяти. Пытаться сэкономить немного денег, или получить больше памяти – решаете самостоятельно. Кстати, GeForce RTX 4060 Ti ещё и медленнее, а принадлежность её к 2К скорее условная, чем реальная. Нет никаких сомнений, что требования к играм будут расти. Главный вопрос заключается в том, как быстро это будет происходить, ведь пока мы видим, что наличие 16 Гб видеопамяти полезно в ограниченном количестве сценариев.



