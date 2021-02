Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Есть немало хардкорных игр, которые жестоко карают игрока за любую ошибку: серия Dark Souls, многие roguelike-игры, такие как Darkest Dungeon. А с недавних пор хардкор без сохранений пришел и в однопользовательские стратегии - в игре They Are Billions, стоит вам пропустить парочку зомби за ограду своего поселения и все, оно обречено, как и ваш игровой процесс, который мог занять несколько часов. В этой игре вы не можете сохраниться в любой момент времени и шанса исправить ошибку нет.





В Darkest Dungeon все еще суровее, в подземелье легко может погибнуть отряд ваших хорошо прокачанных воинов, унеся с собой на тот свет и ценнейшую экипировку, которую вы собирали неделями. Эмоции, которые испытываешь в данный момент, не передать словами - от разочарования до ярости и желания удалить игру навсегда.

И тут мы подходим к вопросу честности по отношению к себе и к игре. Думаю, всем геймерам знакомо ощущение разочарования после ввода чит-кодов в трудную игру, когда она мгновенно превращается в легкое казуальное развлечение. Такой эффект можно получить и после так называемого "багоюзерства", когда игрок, используя ошибки игры, получает огромное преимущество.





Интерес к игре пропадает напрочь, ведь мы играем не для того, чтобы тупо смотреть на красивые картинки из седла виртуальной "Плотвы", как думают наши девушки, но для того, чтобы получать вызов от самой игры или других игроков, и преодолевать его на пределе своих умственных сил или быстроты рефлексов. Только такая победа чего-то стоит и вызывает выброс дофамина, ради которого мы и играем.





Но что делать, если игра очень хороша и затягивает вас, но слишком сложна для прохождения? Вот тут-то и могут помочь небольшие хитрости, облегчающие игру, но только в меру. Я уже предчувствую комментарии в духе - "Ха-ха, нуб, лох, играй в "Веселую ферму", если не можешь в Darkest Dungeon!" и на это у меня есть ответ критикам - а вы сами-то прошли Darkest Dungeon?





Darkest Dungeon - прекрасная игра со зловещей готической атмосферой темного фэнтези, имеющая 94% рейтинг в Steam и 83 из 100 балов на Metacritic. Но вот прошли ее до конца на стандартном уровне сложности только 3% игроков, а на более легком уровне сложности «Свет» - только 4.6% игроков. Причина понятна, игроки просто не могут осилить настолько сложную игру.

А вот стратегия They Are Billions на высоких уровнях сложности, с огромными ордами зомби и ограниченным временем до финальной орды, сложна настолько, что даже ручные сохранения не намного облегчают ее, а лишь экономят ваше время. А вот нервную систему игрока они смогли бы сберечь.





Нервы известного топ-стримера не выдерживают очередного поражения в игре

Именно на They Are Billions моя, подорванная токсичными комментаторами, нервная система дала сбой, и я решил искать способ сохранить игру в любое время. В каждой из подобных игр игровой процесс сохраняется в определенные моменты, обычно - в момент выхода в меню игры, просто игрок не имеет к нему доступа. В Darkest Dungeon, к примеру, неплохо бы получить хотя бы возможность откатить провальный поход назад, к его началу. Это ненамного облегчит игру, умирать в подземельях вы будете почти также часто, но уже не будете терять прокаченных героев и ценное снаряжение.









А вот They Are Billions, к счастью, дает возможность выйти из игры в меню или Windows, и автоматически сохраняет при этом игровой процесс сессии. Нам остается только найти место, где игры держат эти сохранения и сделать их бэкап. Лежат эти файлы обычно в "c:\Users\"имя_пользователя"\Documents"

И в "c:\Users\"имя_пользователя"\Documents\My Games"

А вот и папка игры They Are Billions, зайдя в которую, мы видим папку с сохранениями "Saves".

Я думаю, большинство из вас уже догадалось, что надо делать. Достаточно скопировать папку, что я и сделал, для надежности скопировав всю папку игры, получив подпапки с сохранениями "They Are Billions — копия", "They Are Billions — копия (2)" и т.д.

Теперь процесс сохранения игры будет таким - выходим в меню игры в нужный момент и сворачиваем ее. Жмем Ctrl+C и Ctrl+V на папку "They Are Billions", и получаем сохранение игры. Загрузка игры выглядит так - выходим в меню игры, сворачиваем ее, удаляем папку "They Are Billions", а папку "They Are Billions— копия" переименовываем в "They Are Billions".

Теперь при нажатии кнопки "Продолжить игру" вы начнете играть со своего сохранения.

В игре Darkest Dungeon придется сохраняться только перед походом, а папка сохранения будет находиться в "c:\Users\"имя_пользователя"\Documents\Darkest", все остальное аналогично предыдущей игре. Я думаю, теперь вы без труда разберетесь с большинством игр, которые не дают возможности ручного сохранения.

На этом можно было бы и закончить, если бы мы были не на overclockers.ru. Вручную копировать, переименовывать и удалять папки - занятие крайне нудное, поэтому мы его автоматизируем, сделав даже слоты для разных сохранений! А сделаем это на примере игры They Are Billions.





Для начала создадим в папке "c:\Users\"имя_пользователя"\Documents\My Games" слоты для сохранения, создав папку "SLOT1". Теперь создадим bat-файлы прямо на "Рабочем столе" - "save slot1" и "load slot1". Вот содержимое bat-файла, сохраняющего игру, я поставлю свое имя пользователя "Zystax" для наглядности, а вы замените его на свое:

pause

rd /s /q "с:\Users\Zystax\Documents\SLOT1"

md "с:\Users\Zystax\Documents\SLOT1"

xcopy "с:\Users\Zystax\Documents\My Games\They Are Billions" "с:\Users\Zystax\Documents\SLOT1" /S /E

Вот что он делает - дает паузу на старте, если вы нажали его случайно, то можете закрыть. Очищает папку "SLOT1" полностью, с подкаталогами, пересоздавая ее. Копирует содержимое папки игры "They Are Billions" в папку "SLOT1".

Содержимое bat-файла, загружающего игру:

pause

rd /s /q "с:\Users\Zystax\Documents\My Games\They Are Billions"

md "с:\Users\Zystax\Documents\My Games\They Are Billions"

xcopy "с:\Users\Zystax\Documents\SLOT1" "c:\Users\Zystax\Documents\My Games\They Are Billions" /S /E

Этот файл загружает сохранение из папки "SLOT1" в папку "They Are Billions". Слотов для сохранения вы можете создать хоть десяток, заменив в приведенных примерах "SLOT1" на "SLOT2" и т.д, и расположив bat-файлы на рабочем столе. Но будьте осторожны и перед их первым запуском сохраните "сейвы" игры в дополнительно место.









Этот способ сохранения сберег мне немало нервов, и я до сих пор с удовольствием играю в They Are Billions. Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу хардкорных игр, и пользуетесь ли читами или багами игры?