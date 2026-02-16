По мнению главы Microsoft AI, это затронет профессии юристов, бухгалтеров, маркетологов и менеджеров проектов

Генеральный директор Microsoft AI (подразделение корпорации) Мустафа Сулейман в интервью Financial Times заявил, что текущие темпы развития искусственного интеллекта (ИИ) делают возможным замену офисных работников уже через 12 - 18 месяцев. По его прогнозу, к этому моменту ИИ сможет справляться с практически любыми офисными задачами на уровне человека. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Сулейман уточнил, что под офисными работниками имеет в виду юристов, бухгалтеров, маркетологов и project-менеджеров. Своё мнение топ-менеджер аргументирует тем, что ИИ уже достиг значительных возможностей в программировании и активно используется для написания программного кода. При этом Сулейман не считает, что его работу сможет заменить ИИ.

Через 2 - 3 года, по мнению Мустафы Сулеймана, автономные программы на основе ИИ смогут управлять рабочими процессами крупных организаций, самостоятельно принимая решения на основе обрабатываемой информации. Топ-менеджер утверждает, что процесс создания ИИ-моделей станет похож на ведение блога, а это, в свою очередь, позволит адаптировать их в соответствии с необходимыми требованиями.