WCCFTech проанализировало ситуацию на рынке потребительских видеокарт и пришло к выводу: геймеры больше не в приоритете у NVIDIA и AMD. Бум искусственного интеллекта заставил компании переключить ресурсы на корпоративный сегмент.

Издание WCCFTech много рассказывало о нехватке памяти. Теперь представило анализ, как это влияет на рынок графических процессоров.

Рынок потребительских видеокарт уже попадал под влияние технологического прогресса – вспомним майнинг криптовалют. Однако криптовалютный бум в целом для рынка видеокарт можно считать завершившимся, тогда как спрос на оборудование для нейросетей только растет.

И для производителей чипов этот сегмент оказался прибыльнее, чем розничная торговля. К примеру, до ажиотажа вокруг ИИ капитализация NVIDIA составляла 200-300 миллиардов долларов, а ныне – около 5 триллионов. В структуре выручки NVIDIA доля потребительского направления упала буквально до нескольких процентов.

Выпуск линейки RTX 50 SUPER, который ждали на CES, отложили. Архитектуру Rubin, планировавшуюся на 2027-2028 годы – тоже. Как высказался генеральный директор Gigabyte, NVIDIA отдает приоритет прибыли на гигабайты и заниматься массовым выпуском видеокарт RTX 50-й серии невыгодно:

«Учитывая, что в серии SUPER в целом основное внимание уделяется увеличению объема видеопамяти, очевидно, что для NVIDIA выпуск большего количества моделей с дополнительной памятью определенно не является правильным решением с точки зрения прибыли».

У AMD картина похожая: представлены в прошлом году RDNA 4 в прошлом году в лице RX 9070 и RX 9060, но боле производительные модели не планируются. RDNA 5 отложена до второй половины 2027 года — примерно тогда же, когда ожидается Rubin.

В том же направлении «развивается» и деятельность Intel по её видеокартам: Arc B770 даже не показали на CES, а Xe3 Celestial хоть анонсировали вместе с процессорами Panther Lake, но сроки выхода неизвестны. Известно, что Intel наняла ключевого руководителя из Qualcomm для усиления подразделения GPU, но основными станут задачи, связанные с корпоративными клиентами и ИИ.

В WCCFTech считают, что для потребителей лучший вариант сейчас – приспособиться и набраться терпения. А иных вариантов и нет: новые модели видеокарт так или иначе откладываются или сильно урезаются в объёмах выпуска, а ценники на то, что всё-таки добирается до полок магазинов, только растут.