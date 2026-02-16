Сайт Конференция
Global_Chronicles
WCCFTech: ИИ переключил приоритеты NVIDIA и AMD с геймеров на корпоративных клиентов
WCCFTech проанализировало ситуацию на рынке потребительских видеокарт и пришло к выводу: геймеры больше не в приоритете у NVIDIA и AMD. Бум искусственного интеллекта заставил компании переключить ресурсы на корпоративный сегмент.

Издание WCCFTech много рассказывало о нехватке памяти. Теперь представило анализ, как это влияет на рынок графических процессоров.

Фото издания WCCFTech

Рынок потребительских видеокарт уже попадал под влияние технологического прогресса – вспомним майнинг криптовалют. Однако криптовалютный бум в целом для рынка видеокарт можно считать завершившимся, тогда как спрос на оборудование для нейросетей только растет.

И для производителей чипов этот сегмент оказался прибыльнее, чем розничная торговля. К примеру, до ажиотажа вокруг ИИ капитализация NVIDIA составляла 200-300 миллиардов долларов, а ныне – около 5 триллионов. В структуре выручки NVIDIA доля потребительского направления упала буквально до нескольких процентов.

Выпуск линейки RTX 50 SUPER, который ждали на CES, отложили. Архитектуру Rubin, планировавшуюся на 2027-2028 годы – тоже. Как высказался генеральный директор Gigabyte, NVIDIA отдает приоритет прибыли на гигабайты и заниматься массовым выпуском видеокарт RTX 50-й серии невыгодно:

 «Учитывая, что в серии SUPER в целом основное внимание уделяется увеличению объема видеопамяти, очевидно, что для NVIDIA выпуск большего количества моделей с дополнительной памятью определенно не является правильным решением с точки зрения прибыли».

У AMD картина похожая: представлены в прошлом году RDNA 4 в прошлом году в лице RX 9070 и RX 9060, но боле производительные модели не планируются. RDNA 5 отложена до второй половины 2027 года — примерно тогда же, когда ожидается Rubin.

В том же направлении «развивается» и деятельность Intel по её видеокартам: Arc B770 даже не показали на CES, а Xe3 Celestial хоть анонсировали вместе с процессорами Panther Lake, но сроки выхода неизвестны. Известно, что Intel наняла ключевого руководителя из Qualcomm для усиления подразделения GPU, но основными станут задачи, связанные с корпоративными клиентами и ИИ.

В WCCFTech считают, что для потребителей лучший вариант сейчас – приспособиться и набраться терпения. А иных вариантов и нет: новые модели видеокарт так или иначе откладываются или сильно урезаются в объёмах выпуска, а ценники на то, что всё-таки добирается до полок магазинов, только растут.

#amd #nvidia #видеокарты #искусственный интеллект #ии #dram #wccftech #rdna 5 #rtx 50 super
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Юрий Иванов
21:43
а покупать ровно в 4 раза выше рекомендованной цены по вашему норм ? )))
Цены на DDR5 для ПК в феврале 2026 года в Германии остались неизменными по сравнению с январём
NuclearMissionJam
21:33
На Рутубе. Ютуб тормозит сильно, из-за этого фпс падает, "проходить" некомфортно
Пять по-настоящему удививших меня игр
corsi
21:00
Ну аффтар по настоящему дол...б. И судя по описанию, большинство игр "пройдено" на ютубе.
Пять по-настоящему удививших меня игр
Chato-Boot
21:00
Одно слово - Microslop.
Microsoft: ИИ сможет заменить большинство офисных работников через 12-18 месяцев
AlexeyBnd
21:00
Лежат в гараже пара 6600-ых под AGP: - полноценная 6600GT от MSI по моему - 6000 простая от Асус. Обе рабочие... составляют комплект бывшей легенде Abit NF7 rev. 2.0... Что же вообще о 6600Gt, то .....
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
zik3ak
20:50
Оверы превращаются... В четырежды переваренный калл.
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
Mixail80
20:24
В таком виде готовиться к непростым временам надо не геймерам... а игроделам :)
Wccftech: геймерам стоит готовиться к непростым временам из-за развития ИИ-технологий
Котэ
20:20
да и куй с ними
iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут работать исключительно с eSIM
Dentarg
20:19
Покупай на панике, продавай на эйфории - простой секрет успеха, но нужны яйца для его воплощения. Плюс важно вложиться в актив, который имеет повторяющиеся циклы, а не разовый хайп и потом забвение. И...
Криптоиндустрия Вьетнама переживает глубокий спад из-за падения рынка криптовалют
Дмитрий Патрушев
20:08
Что ты несёшь обдолбанный? Зайди на сайт и посмотри сколько весит Merc319 6800xt. И проверь сколько весит двухсекционная вода. И блок питания 850 Ватт не может весить 500 грамм!
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
