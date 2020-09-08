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Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть

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Не знаю как у вас, а у меня есть набор любимых игр, которые постоянно установлены на моем ПК, даже если я в них давно не играл. Это Heroes of Might and Magic III и V, Disciples II: Dark Prophecy, Sid Meier’s Civilization V, Age of Empires II и многие другие хиты прошлых лет. Я писал о таких играх в блогах "10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет".

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Не все из этих игр запускаются после переустановки Windows, некоторые не идут под Windows 10, как например, стратегия Majesty 2. А если вы ищете редкую игру 10-20 летней давности, которую уже нельзя купить, высок и шанс нахватать вирусов. Да даже при установке этих лицензионных игр с диска, защищенного системой StarForce, можно получить кучу проблем на новых версиях Windows.


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У меня бывало и такое, что после установки древней игры Windows настолько повреждалась и глючила, что оставалось только переустанавливать ее.

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Теперь, я думаю, вы поймете мое желание засунуть кучу старых игр в виртуальную машину, что решит сразу множество проблем.

Плюсы игровой виртуальной машины

Во-первых, можно создать виртуальные машины с нужной версией Windows: 7, XP и даже 98. И игра пойдет в нужной ей версии Windows без проблем.

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Во-вторых, вы не будете замусоривать основную Windows и избежите вирусного заражения. Если старые игры что и заразят, то это ОС виртуальной машины.

В-третьих, ваша виртуальная машина будет независима от основной ОС и вам не придется переустанавливать и настраивать игры после переустановки Windows.

Я давно следил за развитием виртуальных машин VMware Workstation и помню даже момент, когда у них появилось простейшее 3D ускорение. Тогда это казалось прорывом, но было не играбельно для большинства игр.

Время шло, проект развивался и сегодня версия VMware Workstation 15.5.6 Pro поддерживает API DirectX 10.1, что позволяет запустить множество замечательных игр.

А теперь я опишу пошагово, как создать игровую виртуальную машину.

Создание виртуальной машины 

После запуска VMware Workstation 15.5.6 Pro вас ждет окно с предложением создать виртуальную машину.


Выбирайте "Создать новую виртуальную машину".



Обычного типа конфигурации будет достаточно.



Выбираем местоположение виртуальной машины.



Указываем место с образом ОС. Я буду ставить Windows 7.



Диска в 60 Гб будет пока достаточно.



Приступаем к настройке конфигурации виртуальной машины. Я для начала выделил ей 8 Гб ОЗУ из 32 имеющихся и два потока из 12-ти своего Ryzen 5 1600



Видеопамяти можно выделить аж 3 Гб. 



Нажимаем "Готово" и виртуальная машина создается.


Установка Windows 7


Автоматически начинается установка Windows 7 из указанного образа.Я создал виртуальную машину на SSD диске, что очень настоятельно вам рекомендую. Установка Windows 7 происходит очень быстро.



Основной ПК загружен во время установки не сильно. Но ОЗУ уже тратится прилично.


 

Windows 7 установлен и в простое почти не "напрягает" процессор.



Папка с виртуальной машиной весит 19.3 Гб.

Настройка и тесты



Я сразу посмотрел через dxdiag свойства графики. Версия "DirectX 11" внушила надежду, но запуск 3DMark 11 все расставил по местам.



С включенным Aero при перемещении и развертывании окон ощущалась какая-то задержка. Включение упрощенного стиля решило эту проблему.


Проблема с окнами озадачила меня я и решил посмотреть, какую задержку дает система в целом, программой LatencyMon.

Мониторинг за минуту. В целом - вполне терпимо.

Для мониторинга FPS и снятия скриншотов я установил MSI Afterburner.


К сожалению, разогнать видеокарту VMware SVGA 3D не получится.

Оценить графическую производительность я решил с помощью 3DMark Vantage, рассчитанного как раз на системы с DirectX 10.


3DMark Vantage будет запускаться с пресетом High.



Результаты очень неплохие.


Это уровень производительности процессора AMD FX-8350 с видеокартой GeForce GTX 1060. А наша виртуалка крутится, напомню, на одном ядре Ryzen 5 1600!



Тесты в играх

Игры я подобрал учитывая требования DirectX 10 и небольшого размера на диске.

Первым под руку попался Portal.



Игра выдает 300 кадров. Играется нормально, но иногда проскакиваю фризы, которые почти целиком убираются фиксацией кадровой частоты на 60.

Очень удивил факт отсутствия "тиринга".




Sid Meier’s Civilization V идет гладко, неотличимо от настоящего ПК.




Стратегия про викингов Northgard тоже отлично играется.

Добавляем еще два потока процессору и тестируем дальше

После успешных тестов игр я решил добавить виртуальной машине процессорной мощи. Я добавил еще одно ядро Ryzen 5 1600, получив аналог Core i3-2100, два ядра и четыре потока. Перетест в 3DMark Vantage дает уже более 30000 очков.



Это уровень производительности Core i5-3570K и GeForce GTX 1060. Очень недурно, но учтите, что мой Ryzen 5 1600 работает на 4000 МГц, а память разогнана до 3400 МГц с настройкой всех таймингов.



После этого мне стало интересно протестировать процессорную производительность в AIDA64.


Сведения о системе, обратите внимание на название чипсета.



Тест кеша и памяти выдает вот такие результаты. Латентность отличная для виртуальной машины.


Очень высокий результат в тесте CPU PhotoWorxx.



Итоги

Результаты получились обнадеживающими. Теперь вполне можно создать виртуальную машину, наполнить ее кучей  игр и держать обособленно от основной системы. Учитывая возможность создания "слепков" виртуальной машины, можно держать ее в "свежеустановленном" состоянии в "облаке". И даже если произойдет какой-нибудь сбой, восстановить ее можно будет за пару часов.

Очень порадовала производительность VMware Workstation 15.5.6 Pro даже на моем, не особо мощном процессоре. А на Ryzen 7 3700X, к примеру, и с более мощной видеокартой, все будет просто "летать".


Пишите, используете ли вы виртуальные машины? И для каких целей?

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