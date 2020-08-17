10 великолепных игр, которые я перепрохожу снова и снова уже более 10 лет
Мой игровой стаж на ПК давно перевалил за 10 лет. Я стараюсь не пропускать новинки игр, даже несмотря на то, что эмоции от них заметно притупились. Но всегда рядом с очередным Assassin’s Creed и Far Cry у меня установлены два-три старых хита в которые я неторопливо играю по 10-му разу.
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И вот, спустя много лет игровых баталий, я могу составить список этих великолепных игр, которые я могу перепроходить снова и снова. Уверен, что среди них окажется и пара ваших любимых игр.
Давайте посмотрим, что это за игры. Я постараюсь выстроить их по степени моей привязанности.
Fallout 2
С этой удивительной постапокалептической RPG я познакомился в начале нулевых годов, и она оказала одно из самых сильных эмоциональных воздействий на меня по сравнению с другими играми.
После часа чертыханий в попытках разобраться с не самым удобным управлением и походовыми боями я провалился в параллельную реальность выжженных радиоактивных пустошей.
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Именно с Fallout 2 постапокалептический сеттинг стал привлекать меня и в играх, и в книгах, и в фильмах.
Прошел Fallout 2 за эти годы я не менее семи раз. И много раз не заканчивал прохождения.
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Fallout Tactics: Brotherhood of Steel
Знакомство с этой спорной тактической игрой, которую кто-то любит, а кто-то считает "не каноном", произошло очень просто. Я пришел на рынок, к продавцу игровых компакт дисков, и спросил - "У вас есть что-нибудь похожее на Fallout 2?"
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На что он вручил мне Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, занимающий два CD. И на фоне впечатлений от прохождения Fallout 2 и долгих поисков игр с постапокалептическим сеттингом Fallout Tactics: Brotherhood of Steel "зашел мне", что называется, "на ура".
За эти годы я перепрошел эту игру много раз, в самых хардкорных режимах и даже правя конфигурационные файлы, прибавляя сил врагам.
Fallout 3
Fallout 3 вызвал еще больше критики чем, Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Знали бы мы тогда, во что превратится серия с выходом Fallout 4 и Fallout 76...
Но если воспринимать игру без сравнения с предшественниками, то Fallout 3 вполне хорош и реиграбелен. Отличная постапокалептическая атмосфера радиоактивных пустошей присутствует.
Fallout: New Vegas
А вот эта игра уже намного интереснее и атмосфернее. Obsidian Entertainment смогли дать нам от трехмерного Fallout все, что мы не получили в Fallout 3. Эту игру я обязательно перепрохожу раз в 3-4 года.
Disciples II: Dark Prophecy
Я уверен, что на этом месте у многих любителей походовых стратегий будет Heroes of Might and Magic III, но я в свое время умудрился пропустить ее. Как это получилось, мне самому интересно, но факт имеет место быть. С Heroes of Might and Magic III я познакомился уже только начиная с пятой части. А место Героев меча и магии заняла у меня мрачная и готическая Disciples II.
Сейчас, спустя годы, я понимаю, что она не дотягивает до Heroes of Might and Magic III ни по популярности, ни по сложности стратегических механик. Но Disciples II берет мрачной атмосферой и юнитами, к которым привязываешься за время партии.
Гибель сотни лучников в Heroes of Might and Magic III - это пустяк, а потеря пары охотников на ведьм в Disciples II - это трагедия.
The Elder Scrolls III: Morrowind
Первое прохождение The Elder Scrolls III: Morrowind не особо впечатлило меня. Я просто не понял тогда всей глубины этой игры, да и мой ПК "тянул" ее с трудом на "минималках". В результате я поиграл в нее пару дней и убрал на полку.
Вернулся к The Elder Scrolls III: Morrowind я только после прохождения The Elder Scrolls IV: Oblivion.
The Elder Scrolls IV: Oblivion
С игрой The Elder Scrolls IV: Oblivion у меня связаны довольно тягостные воспоминания. Я не мог играть в нее сразу после выхода, так как мой ПК был слишком слаб даже для игры на минимальных настройках.
Но после апгрейда я первым делом установил на ПК The Elder Scrolls IV: Oblivion и исчез из реальной жизни на месяц. С тех пор я прохожу эту замечательную игру раз в 3-4 года, не всегда до конца, но тратя довольно долгое время.
Age of Empires II: The Age of Kings
Эту замечательную стратегию я держу на ПК постоянно. Сначала это было оригинальная игра, а потом переиздание в HD. И в 2019 году ее сменило издание Age of Empires II: Definitive Edition. Игра в переиздании получила второе дыхание, но атмосфера и динамика никуда не делись.
S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо
Из всей серии игр S.T.A.L.K.E.R. именно "Чистое небо" понравилась мне больше всех. Отличная атмосфера апокалипсиса, анархии и запустения. То, что надо, для любителей игр серии Fallout.
Half-Life 2
Вот и финалист моего списка. Но это не одна игра, а все три эпизода, которые я периодически прохожу залпом. Тем более, что Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two довольно короткие. А частенько вслед за Half-Life 2 я прохожу и другие хиты от Valve: Portal и Portal 2.
Уже сдавая блог в печать, я вспомнил еще несколько хитов, которые перепрохожу очень часто: Gothic II: Ночь Ворона, Titan Quest, и еще несколько отличных игр. Думаю, напишу про них во второй части блога, если он вам понравится.
А у вас есть такой список? Какие игры вы перепроходите чаще всего?
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