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Лучшие одиночные игры, которые можно проходить месяцами

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Не знаю как вы, я люблю огромные игры, которые можно проходить недели и месяцы, не теряя интереса к игре. Ведь в таких играх, как правило, разработчиками создан настолько богатый мелкими деталями мир, в котором можно просто раствориться.

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В этих мирах сотни заданий и персонажей, которым нужна помощь.Тысячи врагов, с которыми надо сразиться и огромный инвентарь с тысячами разнообразных предметов. Обычно все эти признаки указывают только на один жанр - RPG, к которому добавляются элементы "песочницы".

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Из игр, которые будут в этой подборке, практически все соответствуют данному описанию, за исключением Grand Theft Auto V.

Однако и ее вполне можно записать в экшен-RPG, ведь многие элементы этих игр присутствуют в ней: навыки, богатый инвентарь, квесты и отыгрыш определенной роли.

Давайте с Grand Theft Auto V и начнем нашу подборку, ведь последнее время она у всех на слуху, после того, как ее стали раздавать бесплатно в Epic Games Store.

Grand Theft Auto V

Игра вышла уже очень давно, в 2013 году на консолях. И спустя долгие два года ожидания ПК-игроков, в 2015 году, на персональных компьютерах.
Grand Theft Auto V может увлечь всерьез и надолго, ведь штат Сан-Андреас огромен и наполнен множеством деталей. 

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Сюжетное прохождение игры займет вас на пару-тройку десятков часов, но не этим хороша Grand Theft Auto V. А хороша она тем, что просто катаясь на машине по огромному городу и принимая участие в его жизни, вы можете не заметить, как прошло уже несколько часов.

Занятий в нем множество, начиная от угонов машин и перестрелок с врагами и заканчивая развлечениями, аттракционами и покупкой одежды и стрижкой.

Даже пройдя сюжетную компанию я, как и многие, оставил игру на компьютере и периодически захожу туда просто покататься и пострелять.

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The Elder Scrolls V: Skyrim


Для меня, как надеюсь и для вас, The Elder Scrolls V: Skyrim стол чем то большим, чем простая игра. Ведь проходя его по пятому разу, за разных персонажей, я изучил мир игры практически наизусть. Но это не значит, что играть в The Elder Scrolls V: Skyrim не интересно. Каждое прохождение - это множество мелочей, которых не было ранее.

Мир игры уменьшился по сравнению с предыдущими частями The Elder Scrolls, но он гораздо более насыщен действием. Множество NPC, тысячи квестов, загадки и тайны, которые не надоедают с каждым новым прохождением.

Огромный плюс The Elder Scrolls V: Skyrim в сравнении с другими RPG - гигантское количество модов. Они могут менять не только механику игры, но и радикально изменять ее внешний вид, добавлять интереснейшие квесты.

В игровом мире любителей RPG только одна игра достигла уровня The Elder Scrolls V: Skyrim - это Ведьмак 3: Дикая Охота.



Ведьмак 3: Дикая Охота


Ведьмак 3: Дикая Охота - это RPG, выпущенная в 2015 году по книгам польского автора Анджея Сапковского. По моему скромному мнению, именно основа в виде многотомной саги о ведьмаке Геральте, дала игре ту душу и ощущение живого мира, которое в ней есть. И конечно же, огромный труд разработчиков из CD Projekt RED.

В Ведьмак 3: Дикая Охота есть все то, за что мы любим The Elder Scrolls V: Skyrim: огромный мир, сотни квестов и NPC, тысячи разнообразных врагов. 

Но есть и нечто большее - это потрясающий сюжет, от которого невозможно оторваться. А если вы читали книги Анджея Сапковского перед прохождением игры, она может просто затянуть вас в свой мир и не отпускать месяцами.



Fallout 4


Fallout 4 - это  игра, вызывающая много споров и по сей день, спустя пять лет после выхода. Ведь это последняя игра серии и другой у нас, любителей постапокалиптических RPG, нет. Fallout 76 - это уже совсем другое развлечение, которое вряд ли придется по нраву игрокам, начавшим знакомство с серией с легендарных Fallout и Fallout 2.

Fallout 4 хорош именно как экшен-RPG, когда не ждешь от него особенной глубины, а ждешь много боев, тяжелых монстров и кучу оружия. Все это, в купе с возможностью отстраивать свое селение, может затянуть вас в игру очень надолго.

Главное - не спешите проходить сюжетную компанию, ведь она здесь не очень длинная.



Assassin’s Creed Odyssey

Признаюсь, я никогда не был особым любителем игр серии Assassin’s Creed. Однако, Assassin’s Creed Odyssey - это уже нечто большее, чем просто игра из этой серии. Это огромный и качественно прорисованный мир древней Греции.

 
Признаюсь, для меня фэнтези элементы в RPG уже стали штампами, отточенными десятилетиями. Интересными, но уже поднадоевшими. И именно в Assassin’s Creed Odyssey разработчикам удалось создать отличную RPG, с отличной боевой механикой, в оригинальном и свежем сеттинге древней Греции.

Вас ждет не только огромный мир и множество квестов и врагов, но и морские сражения, эпические битвы на суше и отличный "стелс".
Именно Assassin’s Creed Odyssey за последние пару лет затянула меня, уставшего от обычных RPG, очень надолго.



А что вы думаете об этих играх? И какую бы добавили в этот список?




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