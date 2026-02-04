Сайт Конференция
Global_Chronicles
Epic Games Store готовит масштабное обновление: новый лаунчер, соцсеть и партнерство с Fortnite
Overclock 3D сообщает о крупных планах по обновлению магазина Epic Games Store. Компания Epic Games намерена перестроить базовую архитектуру лаунчера и расширить социальные возможности платформы уже в этом году.

Согласно данным Overclock 3D, компания Epic Games подтвердила техническое переоснащение своего магазина. Цель — устранить давние нарекания к производительности лаунчера и добавить функции, которых от нее давно ждали игроки и разработчики.

Изображение Epic Games

Основное внимание летом Epic направит на лаунчер. Инженеры перестраивают его базовую архитектуру, чтобы сделать интерфейс более отзывчивым. Обещают, что после обновления магазин станет грузиться быстрее, а работать — стабильнее.

Параллельно компания развивает социальные инструменты. В планах — создание «пространств для общения» в самом магазине и расширение кроссплатформенного текстового чата с профилями и аватарками. Во втором квартале к нему добавят голосовой чат и независимые игровые группы. Эти сервисы станут частью Epic Online Services, то есть другие студии смогут встраивать их в свои проекты.

Отдельная инициатива должна помочь разработчикам привлекать аудиторию. Epic запускает программу, которая свяжет покупки игр в ее магазине с наградами во Fortnite. Геймеры, которые приобретут участвующие в программе игры, получат тематический косметический предмет в Fortnite и аватар для профиля в лаунчере. Среди первых партнеров программы значатся Capcom, miHoYo (HoYoverse) и Pearl Abyss.

В текущем году Epic Games Store ждут и другие изменения. Осенью появится единая библиотека для игр на ПК и мобильных устройствах. Мобильное направление тоже расширяется: в марте магазин запустят на iOS в Японии, а в июне — в Бразилии.

Все эти шаги, по заявлению Epic, служат одной цели — создать более открытый и справедливый рынок. Вопрос в том, сможет ли это переманить значительную часть пользователей с других платформ.

Как отмечает Overclock 3D, эти планы выглядят масштабно. Но главный вопрос, который ставит издание, остается открытым: хватит ли этих улучшений, чтобы переманить на платформу существенную часть пользователей Steam.

