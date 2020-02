Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Сразу хочу заметить, что все описанное в этом блоге - это индивидуальный игровой опыт и личное мнение. Но я стал все чаще встречать такое отношение к новым играм среди ваших комментариев и решил написать этот блог.

Это будет, скорее, развернутая жалоба, обращенная к читателям, испытывающим те же эмоции в отношении новых игр.

Для начала я хотел бы показать список игр, установленных на моем компьютере. Он довольно обширный и выглядит внушительно, но, к примеру,установлены несколько месяцев, но я их даже еще не запускал.

Во что же я успел поиграть, например, за прошедший год?



Целый месяц в Gothic II: Ночь Ворона, месяц в Darkest Dungeon, месяц в Titan Quest: Immortal Throne, два месяца в They Are Billions, пару недель в Fallout 2 Restoration Project и сейчас почти прошел первый Far Cry. И периодически поигрываю в Heroes of Might and Magic III, Heroes of Might and Magic V и Northgard.

Причем все это перепройдено уже по несколько раз, а Fallout 2 уже раз 7 точно.

Неплохой список для человека, которому "надоело" играть, но в нем совсем нет новых игр ААА-класса.

И причина не в том, что мой комп не тянет новинки, на Intel Core i5-3570 c GeForce GTX 1060 и 16 ГБ оперативной памяти еще можно играть во все, если только вам не требуется выкручивать все ползунки вправо.

В Assassin’s Creed Odyssey или Assassin’s Creed Origins я побегал неделю, почему-то заскучал и забросил их. Хотя, если разобраться, игры отличные, в которых есть все: и большой открытый мир, и прокачка навыков, и сражения, и стелс, и морские бои.

Если добавить отличную, даже на моем компьютере, графику и озвучку, то совсем непонятно, что же не так с этими играми? Причем забросил их не только я, многие пишут про конвейер от Ubisoft, штампы и унылость.





Если же сравнить Assassin’s Creed Odyssey с Far Cry, который я прохожу сейчас, то сравнение будет не в пользу Far Cry по всем фронтам. Да, когда-то Far Cry был хорош, был прорывом в жанре, но мне кажется этого не достаточно, чтобы перепроходить его снова. Почему же я играю сейчас именно в Far Cry, а не в новинку ААА-класса? Мне это совершенно непонятно.





Но не подумайте, что я такой ретроград и консерватор в отношении всех новых игр, я прохожу и новинки, с удовольствием прошел Ведьмак 3: Дикая Охота и Far Cry Primal, Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein II: The New Colossus.





А вот очень плохо мне "зашли" Far Cry 5 и Metro Exodus, игры явно сделаны впопыхах и со многими недоработками.

Я долго размышлял над тем, что не так в новых играх? Может быть то, что они слишком явно ведут игрока "за руку" даже в открытом мире? В них невозможно заблудиться, на компасе стрелка всегда показывает путь. Погибнуть иногда тоже очень сложно: здоровье само восстанавливается, прицел помогает целиться.

А о том, чтобы запороть игру неправильным прохождением или застрять навсегда криво созданным персонажем, который не может одолеть монстров, об этом и речи быть не может.

Помните, как весело бывало раньше, когда сохраняешься в таком месте, в которое через мгновение прилетает ракета, или во время падения в пропасть, и это оказывается единственным сохранением?

Но я ведь и не любитель лютого хардкора и даже в They Are Billions и Darkest Dungeon делаю сохранения с помощью Ctrl+C и Ctrl+V.





Может быть, это баги и глюки, которые стали в последнее время нормой? Играя в Metro Exodus, я стоял за решеткой из арматуры и глядел на приближающихся монстров в подвале, каково же было мое удивление, когда они спокойно телепортировались сквозь нее! Ощущение очень неприятное, тут и чувство обмана, и уверенность в том, что в красивой обертке тебе продали недоделанный продукт.





Или в Far Cry 5, когда появляется надпись «На вас охотятся», и вас усыпляют дротиком? Я решил избежать этого и залез на вершину горы, запасшись оружием, но меня кто-то усыпил и там. Других игроков усыпляли и во время полета на самолете. Это уже не назовешь багом, но и нормальным явлением тоже.

Видимо очень трудно заскриптовать отряд врагов, с боем прорывающегося к тебе, или скрытного ниндзю, и разработчики решили усыплять игрока автоматически, вне зависимости от местоположения.





В общем, это большая загадка для меня. Если даже исключить баги, то что остается в старых играх такого, чего нет в новых?

Остается, я думаю, только атмосфера игры и память о первом прохождении, которое вызывало бурю эмоций. Получилось несколько сумбурно, но суть, думаю, понятна. Но может быть я и ошибаюсь и не учел еще какой-нибудь фактор?





А у вас как обстоит дело с новыми играми? Бесят ли вас, также как меня, баги и недоработки? И проходите ли вы в основном старые игры только из-за атмосферы и памяти?