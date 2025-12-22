Внезапно возникший дефицит чипов памяти и последующий за ним рост стоимости модулей ОЗУ для ПК и ноутбуков вызвал в сообществе геймеров, продвинутых пользователей ПК и энтузиастов самый настоящий шок. Всего за два-три месяца оптимальные сборки ПК из актуальных комплектующих, рассчитанные на средний бюджет, выросли в цене практически на 40000 рублей, став недоступными для большинства покупателей. Ведь в декабре 2025 года за комплект ОЗУ DDR5 объемом 32 ГБ с популярной частотой 6000 МГц придется отдать около 40000-43000 рублей.

А еще летом этого года его можно было приобрести примерно за 9000 рублей. Это практически пятикратный рост стоимости и текущая ситуация на рынке комплектующих совсем не похожа на дефицит видеокарт в период двух прошлых бумов майнинга. Тогда рост стоимости видеокарт был постепенным, в продаже всегда можно было найти бюджетные модели, пусть и по довольно высоким ценам, например, GeForce GT 1030 или GeForce GTX 1650. Да и видеокарта — это не предмет первой необходимости, огромное количество пользователей ПК обходятся без нее, работая, учась, серфя интернет или даже играют, используя встроенную в процессор графику.

Оперативная память, в отличие от видеокарты, это компонент ПК первостепенной важности, ведь без нее компьютер никак не заработает, а малый объем ОЗУ станет бутылочным горлышком всей системы, ограничив производительность процессора и видеокарты. Этим и объясняется шок на рынке компьютерных комплектующих, ведь теперь под ударом не только геймеры, но и обычные пользователи ПК, а сильнее всего пострадали те, кто использует компьютер для серьезных рабочих задач и собирался купить 64 и более гигабайт ОЗУ.

В этих условиях наблюдается рост популярности оперативной памяти старого стандарта, который постепенно уходит с рынка - DDR4. Еще недавно такую ОЗУ использовали только для бюджетных сборок ПК, а сегодня только она позволяет собрать адекватно стоящий компьютер среднего уровня производительности. Хотя ее цена тоже выросла в несколько раз, но она изначально была ниже стоимости DDR5 сопоставимого объема. Например, комплект оперативной памяти DDR4 объемом 32 ГБ и с частотой 3200 МГц летом стоил около 6000-7000 рублей, а сегодня продается за 22000-24000 рублей. Да, это дорого, но цена не такая пугающая, как за память стандарта DDR5 такого же объема.

И в этих, новых условиях кризиса на рынке ПК-комплектующих приходится пересматривать подход к выбору не только оперативной памяти, ее объема и типа, но и к выбору процессора. Ведь некоторые модели стали совершенно бессмысленной покупкой из-за слишком высокой стоимости всей платформы, основы ПК - процессора, материнской платы и ОЗУ. И некоторые популярные модели, работающие только с ОЗУ типа DDR5, на которых недавно собирался каждый второй ПК, стали совершенно невыгодны. Ведь можно собрать более дешевый ПК на основе памяти DDR4 такого же объема, а разницу добавить к стоимости видеокарты и получить больше FPS в играх на меньшую цену.

Сегодня мы посмотрим на такие процессоры, от покупки которых стоит воздержаться при сборке нового ПК. Примеры их цены возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет, а еще упомянем процессоры, которые могут стать им альтернативой при сборке игрового ПК.

Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5500GT, Ryzen 5 5600GT и Ryzen 7 5700G

Ryzen 5 5600G - некогда очень популярный шестиядерный процессор для простых мультимедийных ПК, на которых еще и поиграть в нетребовательные игры можно. Сегодня смысла в его покупке мало, так как стоит он почему-то очень дорого. Да еще и собирать на нем ПК стоит только с объемом ОЗУ в 32 ГБ, так как нужно учесть, что встроенная графика отъедает около 2 ГБ оперативной памяти, которая должна для максимальной пропускной способности работать в двухканальном режиме. Вот и получается, что 16 ГБ ОЗУ для такой сборки уже маловато, а 32 ГБ - слишком дорого.

Тоже самое можно сказать и о еще паре похожих процессоров со встроенной графикой Vega 7 - Ryzen 5 5500GT и Ryzen 5 5600GT. Не говоря уже о гораздо более дорогом восьмиядернике Ryzen 7 5700G с графикой Vega 8. Если вам нужна ультрабюджетная игровая сборка под не самые требовательные игры, лучше собрать ее на базе процессоров Ryzen 5 5600 или Core i3-12100F, 16 ГБ ОЗУ и добавить видеокарту со вторичного рынка - GeForce GTX 1650, которую можно найти на «Авито» за 5000-6000 рублей.

Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7400F

Эта парочка самых недорогих шестиядерных процессоров для платформы AM5 скорее всего сильно подешевеет через несколько месяцев, так как собирать на них игровой компьютер в сегодняшних реалиях дефицита ОЗУ нет никакого смысла. Ведь они могут работать только с памятью стандарта DDR5 и ее стоимость в подобной игровой сборке будет дороже чем сам процессор и материнская плата для него. И отвалив столь огромную сумму за игровую сборку мы получим еще и не самые оптимальные характеристики ПК, выбрав эти процессоры.

Ryzen 5 8400F имеет вдвое урезанный кэш третьего уровня, за счет чего уступает в некоторых играх даже старому шестиядернику Ryzen 5 5600, а Ryzen 5 7400F слишком горяч из-за использования термопасты под крышкой. И сегодня сборка на базе шестиядерных процессоров Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F будет гораздо выгоднее по цене, не слишком отставая в играх от Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7400F.

Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 7600

И даже главный хит продаж прошлых лет - шестиядерный Ryzen 5 7500F теперь тоже нет смысла покупать в игровой ПК из-за получающейся слишком высокой итоговой стоимости всей сборки. Даже с видеокартой GeForce RTX 5060 стоимость игрового ПК на базе Ryzen 5 7500F и 32 ГБ ОЗУ типа DDR5 перевалит в цене за 130000 рублей, а это просто огромная сумма за такой, весьма средний по меркам 2025 года, уровень производительности. Нужно понимать, что для большинства игр, исключая киберспортивные, гораздо важнее производительность видеокарты, а процессор и оперативная память стоят на втором месте.

И лучше сэкономить на них, но взять не видеокарту GeForce RTX 5060, которой уже остро не хватает объема видеопамяти, а GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ VRAM. Какие альтернативы есть для Ryzen 5 7500F на рынке процессоров? В первую очередь это процессоры для платформы Intel LGA 1700 - Core i5-13400F, Core i5-14400F и Core i5-12600KF. Это модели с шестью производительными ядрами, имеющие еще и дополнительные энергоэффективные, за счет чего неплохо показывающие себя в некоторых играх и рабочих задачах. Конечно, ставить их работать в материнскую плату с памятью типа DDR4 - это значит ограничить их производительность примерно на 10% в играх.

Но на такие жертвы можно пойти ради экономии в более чем 20000 рублей, которые лучше добавить к стоимости видеокарты. Тем более что и так у этих моделей процессоров будет неплохая производительность и они смогут работать не только с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti но и с гораздо более мощной GeForce RTX 5070. Кстати, уже заметно, что эти модели для платформы Intel LGA 1700 стали дорожать, скорее всего из-за выросшего на них спроса.

Все вышесказанное относится и к более дорогому процессору Ryzen 5 7600, который не далеко ушел по производительности от Ryzen 5 7500F. Да и самый топовый шестиядерник для платформы AM5 - Ryzen 5 9600X, в условиях кризиса на рынке тоже не выглядит оптимальной покупкой, слишком высокая цена у него за всего шесть ядер.

Ryzen 7 7700

Процессор Ryzen 7 7700 многие геймеры брали на будущее, ожидая, что его восемь ядер хорошо покажут себя в долгосрочной перспективе, ведь всем понятно, что эпоха доминирования шестиядерников подходит к концу. Но в условиях диких цен на оперативную память переплачивать еще и за потенциал, который может раскрыться в будущем - слишком затратно. А в современных играх Ryzen 7 7700 по производительности недалеко ушел от гораздо более дешевого Ryzen 5 7500F. А еще в условиях кризиса теряет всякий смысл и покупка чуть более быстрого Ryzen 7 7700X, так как он еще дороже, а в играх отрывается от шестиядерников на совсем небольшую величину.

Так какой же процессор стоит покупать сегодня с оперативной памятью DDR5? Мне кажется, что это будет Ryzen 7 7800X3D для топовых игровых сборок. За счет огромного объема кэша L3 эта модель еще и очень лояльно относится к низкочастотной ОЗУ, за счет чего можно ставить в пару к этому процессору модули памяти с частотой 5600 МГц. Потери будут совсем небольшими. Альтернативой для Ryzen 7 7700 и Ryzen 7 7700X может стать мощный процессор Core i5-14600KF с шестью производительными и восемью энергоэффективными ядрами. Конечно, заставлять такой процессор работать с памятью типа DDR4 - это самое настоящее кощунство, но при этом мы экономим более 20000 рублей, которые можно добавить к стоимости видеокарты.

Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G





Мне кажется, что эти «камни» скоро начнут продавать на развес, так как они теперь стали абсолютно никому не нужными. Эта троица и раньше то не могла похвастаться хорошим сочетанием цены и производительности, как процессорной части, так и графической, а сегодня они стали абсолютными антирекордсменами в этом плане. Отдать за процессор Ryzen 5 8600G и 32 ГБ ОЗУ к нему более 60000 рублей, и получить производительности ниже, чем у гораздо более дешевой связки из Core i5-12400F и GeForce GTX 1650 практически во всех играх и рабочих задачах - желающих найдется немного.

Итоги

Как видите, весьма приличная часть актуальных процессоров стала крайне невыгодной покупкой в новых условиях кризиса на рынке комплектующих. Исходя из логических соображений, мы должны заметить падение цен на них, но пока видим только рост стоимости практически всех моделей процессоров, от Core i3-12100F, до Ryzen 7 7800X3D. Страшно представить, что будет с ценами на рынке комплектующих в 2026 году, когда дефицит чипов памяти развернется на максимум.

И если вы хотите сделать апгрейд своего ПК сейчас, или собрать новый компьютер с нуля, то правило для получения максимальной отдачи за каждый вложенный рубль простое - оперативную память DDR5 теперь стоит использовать только в мощных сборках, а DDR4 в сборках начального и среднего уровня.

