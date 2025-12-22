Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ

Дефицит оперативной памяти набирает обороты и делает невыгодной покупкой многие процессоры, которые недавно ставили в каждый второй ПК.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Внезапно возникший дефицит чипов памяти и последующий за ним рост стоимости модулей ОЗУ для ПК и ноутбуков вызвал в сообществе геймеров, продвинутых пользователей ПК и энтузиастов самый настоящий шок. Всего за два-три месяца оптимальные сборки ПК из актуальных комплектующих, рассчитанные на средний бюджет, выросли в цене практически на 40000 рублей, став недоступными для большинства покупателей. Ведь в декабре 2025 года за комплект ОЗУ DDR5 объемом 32 ГБ с популярной частотой 6000 МГц придется отдать около 40000-43000 рублей.

А еще летом этого года его можно было приобрести примерно за 9000 рублей. Это практически пятикратный рост стоимости и текущая ситуация на рынке комплектующих совсем не похожа на дефицит видеокарт в период двух прошлых бумов майнинга. Тогда рост стоимости видеокарт был постепенным, в продаже всегда можно было найти бюджетные модели, пусть и по довольно высоким ценам, например, GeForce GT 1030 или GeForce GTX 1650. Да и видеокарта — это не предмет первой необходимости, огромное количество пользователей ПК обходятся без нее, работая, учась, серфя интернет или даже играют, используя встроенную в процессор графику.

реклама



Оперативная память, в отличие от видеокарты, это компонент ПК первостепенной важности, ведь без нее компьютер никак не заработает, а малый объем ОЗУ станет бутылочным горлышком всей системы, ограничив производительность процессора и видеокарты. Этим и объясняется шок на рынке компьютерных комплектующих, ведь теперь под ударом не только геймеры, но и обычные пользователи ПК, а сильнее всего пострадали те, кто использует компьютер для серьезных рабочих задач и собирался купить 64 и более гигабайт ОЗУ.

В этих условиях наблюдается рост популярности оперативной памяти старого стандарта, который постепенно уходит с рынка - DDR4. Еще недавно такую ОЗУ использовали только для бюджетных сборок ПК, а сегодня только она позволяет собрать адекватно стоящий компьютер среднего уровня производительности. Хотя ее цена тоже выросла в несколько раз, но она изначально была ниже стоимости DDR5 сопоставимого объема. Например, комплект оперативной памяти DDR4 объемом 32 ГБ и с частотой 3200 МГц летом стоил около 6000-7000 рублей, а сегодня продается за 22000-24000 рублей. Да, это дорого, но цена не такая пугающая, как за память стандарта DDR5 такого же объема.

реклама



И в этих, новых условиях кризиса на рынке ПК-комплектующих приходится пересматривать подход к выбору не только оперативной памяти, ее объема и типа, но и к выбору процессора. Ведь некоторые модели стали совершенно бессмысленной покупкой из-за слишком высокой стоимости всей платформы, основы ПК - процессора, материнской платы и ОЗУ. И некоторые популярные модели, работающие только с ОЗУ типа DDR5, на которых недавно собирался каждый второй ПК, стали совершенно невыгодны. Ведь можно собрать более дешевый ПК на основе памяти DDR4 такого же объема, а разницу добавить к стоимости видеокарты и получить больше FPS в играх на меньшую цену.

Сегодня мы посмотрим на такие процессоры, от покупки которых стоит воздержаться при сборке нового ПК. Примеры их цены возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет, а еще упомянем процессоры, которые могут стать им альтернативой при сборке игрового ПК.

Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5500GT, Ryzen 5 5600GT и Ryzen 7 5700G

реклама



Ryzen 5 5600G - некогда очень популярный шестиядерный процессор для простых мультимедийных ПК, на которых еще и поиграть в нетребовательные игры можно. Сегодня смысла в его покупке мало, так как стоит он почему-то очень дорого. Да еще и собирать на нем ПК стоит только с объемом ОЗУ в 32 ГБ, так как нужно учесть, что встроенная графика отъедает около 2 ГБ оперативной памяти, которая должна для максимальной пропускной способности работать в двухканальном режиме. Вот и получается, что 16 ГБ ОЗУ для такой сборки уже маловато, а 32 ГБ - слишком дорого.

Тоже самое можно сказать и о еще паре похожих процессоров со встроенной графикой Vega 7 - Ryzen 5 5500GT и Ryzen 5 5600GT. Не говоря уже о гораздо более дорогом восьмиядернике Ryzen 7 5700G с графикой Vega 8. Если вам нужна ультрабюджетная игровая сборка под не самые требовательные игры, лучше собрать ее на базе процессоров Ryzen 5 5600 или Core i3-12100F, 16 ГБ ОЗУ и добавить видеокарту со вторичного рынка - GeForce GTX 1650, которую можно найти на «Авито» за 5000-6000 рублей.

Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7400F

реклама



Эта парочка самых недорогих шестиядерных процессоров для платформы AM5 скорее всего сильно подешевеет через несколько месяцев, так как собирать на них игровой компьютер в сегодняшних реалиях дефицита ОЗУ нет никакого смысла. Ведь они могут работать только с памятью стандарта DDR5 и ее стоимость в подобной игровой сборке будет дороже чем сам процессор и материнская плата для него. И отвалив столь огромную сумму за игровую сборку мы получим еще и не самые оптимальные характеристики ПК, выбрав эти процессоры.

Ryzen 5 8400F имеет вдвое урезанный кэш третьего уровня, за счет чего уступает в некоторых играх даже старому шестиядернику Ryzen 5 5600, а Ryzen 5 7400F слишком горяч из-за использования термопасты под крышкой. И сегодня сборка на базе шестиядерных процессоров Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F будет гораздо выгоднее по цене, не слишком отставая в играх от Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7400F.

Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 7600

И даже главный хит продаж прошлых лет - шестиядерный Ryzen 5 7500F теперь тоже нет смысла покупать в игровой ПК из-за получающейся слишком высокой итоговой стоимости всей сборки. Даже с видеокартой GeForce RTX 5060 стоимость игрового ПК на базе Ryzen 5 7500F и 32 ГБ ОЗУ типа DDR5 перевалит в цене за 130000 рублей, а это просто огромная сумма за такой, весьма средний по меркам 2025 года, уровень производительности. Нужно понимать, что для большинства игр, исключая киберспортивные, гораздо важнее производительность видеокарты, а процессор и оперативная память стоят на втором месте.

И лучше сэкономить на них, но взять не видеокарту GeForce RTX 5060, которой уже остро не хватает объема видеопамяти, а GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ VRAM. Какие альтернативы есть для Ryzen 5 7500F на рынке процессоров? В первую очередь это процессоры для платформы Intel LGA 1700 - Core i5-13400F, Core i5-14400F и Core i5-12600KF. Это модели с шестью производительными ядрами, имеющие еще и дополнительные энергоэффективные, за счет чего неплохо показывающие себя в некоторых играх и рабочих задачах. Конечно, ставить их работать в материнскую плату с памятью типа DDR4 - это значит ограничить их производительность примерно на 10% в играх.

Но на такие жертвы можно пойти ради экономии в более чем 20000 рублей, которые лучше добавить к стоимости видеокарты. Тем более что и так у этих моделей процессоров будет неплохая производительность и они смогут работать не только с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti но и с гораздо более мощной GeForce RTX 5070. Кстати, уже заметно, что эти модели для платформы Intel LGA 1700 стали дорожать, скорее всего из-за выросшего на них спроса.

Все вышесказанное относится и к более дорогому процессору Ryzen 5 7600, который не далеко ушел по производительности от Ryzen 5 7500F. Да и самый топовый шестиядерник для платформы AM5 - Ryzen 5 9600X, в условиях кризиса на рынке тоже не выглядит оптимальной покупкой, слишком высокая цена у него за всего шесть ядер.

Ryzen 7 7700

Процессор Ryzen 7 7700 многие геймеры брали на будущее, ожидая, что его восемь ядер хорошо покажут себя в долгосрочной перспективе, ведь всем понятно, что эпоха доминирования шестиядерников подходит к концу. Но в условиях диких цен на оперативную память переплачивать еще и за потенциал, который может раскрыться в будущем - слишком затратно. А в современных играх Ryzen 7 7700 по производительности недалеко ушел от гораздо более дешевого Ryzen 5 7500F. А еще в условиях кризиса теряет всякий смысл и покупка чуть более быстрого Ryzen 7 7700X, так как он еще дороже, а в играх отрывается от шестиядерников на совсем небольшую величину.

Так какой же процессор стоит покупать сегодня с оперативной памятью DDR5? Мне кажется, что это будет Ryzen 7 7800X3D для топовых игровых сборок. За счет огромного объема кэша L3 эта модель еще и очень лояльно относится к низкочастотной ОЗУ, за счет чего можно ставить в пару к этому процессору модули памяти с частотой 5600 МГц. Потери будут совсем небольшими. Альтернативой для Ryzen 7 7700 и Ryzen 7 7700X может стать мощный процессор Core i5-14600KF с шестью производительными и восемью энергоэффективными ядрами. Конечно, заставлять такой процессор работать с памятью типа DDR4 - это самое настоящее кощунство, но при этом мы экономим более 20000 рублей, которые можно добавить к стоимости видеокарты.

Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G


Мне кажется, что эти «камни» скоро начнут продавать на развес, так как они теперь стали абсолютно никому не нужными. Эта троица и раньше то не могла похвастаться хорошим сочетанием цены и производительности, как процессорной части, так и графической, а сегодня они стали абсолютными антирекордсменами в этом плане. Отдать за процессор Ryzen 5 8600G и 32 ГБ ОЗУ к нему более 60000 рублей, и получить производительности ниже, чем у гораздо более дешевой связки из Core i5-12400F и GeForce GTX 1650 практически во всех играх и рабочих задачах - желающих найдется немного.

Итоги

Как видите, весьма приличная часть актуальных процессоров стала крайне невыгодной покупкой в новых условиях кризиса на рынке комплектующих. Исходя из логических соображений, мы должны заметить падение цен на них, но пока видим только рост стоимости практически всех моделей процессоров, от Core i3-12100F, до Ryzen 7 7800X3D. Страшно представить, что будет с ценами на рынке комплектующих в 2026 году, когда дефицит чипов памяти развернется на максимум.

И если вы хотите сделать апгрейд своего ПК сейчас, или собрать новый компьютер с нуля, то правило для получения максимальной отдачи за каждый вложенный рубль простое - оперативную память DDR5 теперь стоит использовать только в мощных сборках, а DDR4 в сборках начального и среднего уровня.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу роста цен на оперативную память и готовы ли покупать ее по такой цене? А еще я порекомендую вам несколько моих новых блогов:

5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10

Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года

Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Добавить в закладки

Теги

процессор цены дефицит озу
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
11
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
42
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
23
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
6
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
Хорватский фридайвер 14 июня 2025 установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут
2
Австралия завершила передачу Украине 49 танков M1A1 Abrams спустя почти два года
3
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
2
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
6
В Москве открыли вторую трамвайную линию для вагонов на аккумуляторах без контактной сети
1
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
2
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
4
Зафиксирован взрыв сверхкилоновой, порожденной столкновением нейтронных звезд
+
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
11
NVIDIA может прекратить выпуск RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти
1
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
3
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
3
Покупатель ROG Matrix RTX 5090 за $4000 не смог подключить кабель из-за смещённого разъёма питания
4
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
Полностью российский лайнер Ту-214 совершил первый полёт и отправился в Минск
+
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
2
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+

Популярные статьи

Перспективы дезинфляции в России
40
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
1
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
3

Сейчас обсуждают

Алексей Кузнецов
17:15
Денег дай дай денег! А податному населению мы на этот распильчик ещё налогов на повышаем
Зампред комитета Госдумы Михаил Делягин просит Минцифры создать российский аналог Call of Duty
Дима
17:14
Тема недостатка чего то во времена перепроизводства много чего достала. А может все наоборот, и что-то надо сплавить ?Лето должно показать хотя бы тенденцию.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
32Влад32
16:44
В таком случае уничтожение Германии нанесением массированного ядерного удара - тоже законно?
В Германии хотят разрешить разведке проводить диверсионные операции за рубежом
32Влад32
16:42
Посмертно
Хорватский фридайвер 14 июня 2025 установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут
32Влад32
16:39
Да да. Все беды от человеческой глупости и жадности.
Владелец криптовалюты лишился 50 млн долларов из-за атаки с подменой адреса
IRanPast
16:36
Ничего, если китайцы сами по себе ничего не поставляют в Россию?
Перспективы дезинфляции в России
Лев корл
16:27
Зачем на столбе Фпв дрон оптикорез, пускай летает и сечёт все что встретит двумя - четырьмя «болгарками» И тоже по кабелю тонкому, по которому и питание подается для раскрутки шнеков
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
Parlous
16:26
Dante окончательно поехавший и с каждой новой статейкой всё ближе к дурке.
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
IRanPast
16:19
Первая гомночист и вторая гомноед либеральный. Мы помним. А как ты хотел без образования, может учиться нужно было в детстве!?
Перспективы дезинфляции в России
Waramagedon
16:19
В ближайшем будущем будут именные кошельки с официальными данными пользователей. Прикроют лавочку.
Владелец криптовалюты лишился 50 млн долларов из-за атаки с подменой адреса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter