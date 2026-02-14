При попытке зайти на «Госуслуги» с iPhone система перестала пускать пользователей без национального мессенджера Max. Вместо привычного SMS-кода телефон предлагает скачать приложение и только потом выдает push-уведомление для подтверждения входа. На ситуацию обратили внимание в РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
На экране авторизации портал поясняет: теперь коды подтверждения приходят в чат Max, поэтому мессенджер нужно установить и зарегистрироваться по номеру телефона.
Пользователи Android проходят на сайт по-старому — никаких дополнительных программ скачивать не требуется.
Еще в августе прошлого года Минцифры рассказывало о новой возможности получать одноразовые пароли для «Госуслуг» через Max. Тогда в ведомстве уточняли: если мессенджер уже стоит на телефоне, ставить ничего дополнительно не придется.